best place to see snowfall in december january visit auli uttarakhand know how to reach in budget
स्नो फॉल और बर्फ का मजा लेना है तो घूम आएं औली, 3 दिन का बनाएं टूर प्लान

स्नो फॉल और बर्फ का मजा लेना है तो घूम आएं औली, 3 दिन का बनाएं टूर प्लान

संक्षेप:

3 Days Tour Plan For Auli: क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली और दोस्तों के साथ किसी शांत और बर्फीले पहाड़ों का मजा लेना चाहते हैं तो औली बेस्ट प्लेस हो सकता है। बजट में ट्रैवल करने के लिए जान लें टूर प्लान।

Dec 11, 2025 08:14 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस से लेकर नए साल के मौके पर काफी सारे लोग छुट्टियां बिताना चाहते हैं। ज्यादातर लोग पहाड़ों पर बर्फबारी देखने और फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में बसे खूबसूरत हिल स्टेशन औली जा सकते हैं। जहां पर जनवरी के महीने में चारों तरफ फैली बर्फ दिखेगी बल्कि किस्मत अच्छी होने पर स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। औली घूमना है तो काम आएगा ये 3 दिन का टूर प्लान।

कैसे पहुंचे औली

उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा ये फेमस हिल स्टेशन है, जो अपने स्की रिसार्ट और स्कीइंग के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में यहां जमकर बर्फबारी होती है। जिसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट पहुंचते हैं। दिल्ली से अगर औली जाना है तो सबसे पहले बस से ऋषिकेश पहुंचे। और, फिर ऋषिकेश से सफर को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट औली के लिए टैक्सी बुक कर लें। और, अगर बजट में ट्रैवल कर रहे तो ऋषिकेश से जोशीमठ जाएं और फिर वहां से टैक्सी करके पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश से औली की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जो बस या टैक्सी से तय की जा सकती है। पहले ऋषिकेश से जोशीमठ (करीब 260 किमी) पहुंचा जाता है, और वहां से औली सिर्फ 13 किमी दूर है। ट्रेन से आने वालों के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन (273 किमी) और हवाई यात्रा करने वालों के लिए देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट (280 किमी) सबसे नज़दीक है।

रोपवे का सुहाना मजा

औली जाने के लिए जोशीमठ से केबल कार की मदद से भी औली पहुंचा जा सकता है। बर्फीली वादियों को निहारते हुए जोशीमठ से औली का ट्रैवल यादगार अनुभव होगा।

औली में एडवेंचर के प्लेसेज

1) औली की बर्फीली वादियों में स्कीइंग का मजा उठाने के लिए स्पोर्ट्स लवर हर साल पहुंचते हैं।

2) बर्फीली वादियों के बीच औली लेक देखने का मजा ही अलग होता है।

3) छत्रकुंड जोशीमठ की झील है। जहां पहुंचने के लिए 4 किमी की ट्रैकिंग करनी होती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में यहां पहुंचना मुश्किल होता है।

4) गुरसन बुग्याल घास के हरे-भरे मैदानों को देखने के लिए औली गर्मी के मौसम में आना ज्यादा अच्छा होगा। बर्फबारी के मौसम में ये मैदान बर्फ से ढंके रहते हैं।

5) नरसिंह मंदिर जोशीमठ का पवित्र मंदिर है। जिसे औली जाने वाले टूरिस्ट दर्शन के लिए जरूर जाते हैं।

