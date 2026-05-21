इंडिया का Heart शेप आइलैंड जो देता है अंडमान को टक्कर, स्कूबा डाइविंग के लिए है फेमस
Island trip in Budget: बजट में किसी आईलैंड ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं जो बैंगलुरू के पास हो तो नेतरानी आईलैंड बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहां पर स्कूबा डाइविंग के साथ ही समुंदर के सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं।
अगर आप विदेश यात्रा के लिए नहीं जा सकते या फिर अंडमान तक जाने का भी बजट नहीं है। लेकिन समंदर के साफ-सुथरे पानी को एक्सप्लोर करने का क्रेज बहुत है,तो आपके लिए कर्नाटक का ये छोटा सा आइलैंड परफेक्ट डेस्टिनेशन है। जहां पर स्कूबा डाइविंग के साथ ही और भी दूसरी चीजों को देखने का मौका है। हम बात कर रहे हैं नेतरानी आईलैंड। इंडिया का एकमात्र आईलैंड जिसका शेप मैप में किसी हार्ट की तरह दिखता है। यहां पर आपको साफ-सुथरे समंदर के पानी में गहराई तक देखने का मौका मिलता है। तो अगर आप कर्नाटक के आसपास की ट्रिप प्लान कर रहे तो एक बार इस आईलैंड पर जरूर जाएं।
हार्ट शेप आईलैंड इंडिया में स्कूबा डाइविंग के लिए है बेस्ट प्लेस
कर्नाटक के मुरुदेश्वर से मात्र 19 किमी की दूरी पर ये आइलैंड है। अरब सागर में बने इस द्वीप पर अंडर वाटर समुद्री जीवों की भरमार है। ये जगह स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही यहां पर स्नॉर्कलिंग भी की जाती है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो यहां पर बटरफ्लाई फिश, ट्रिगरफिश, कई तरह के कोरल यानी मूंगे देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात इस आईलैंड ट्रिप की कॉस्ट 1500 से स्टार्ट हो जाएगी। इस आईलैंड तक बोट राइड भी अपने आप में एडवेंचरस है क्योंकि राइडिंग के दौरान डॉल्फिंस वगैरह बड़े ही आसानी से नजर आ जाती है।
कैसे पहुंचे नेतरानी आईलैंड
नेतरानी आईलैंड जाने के लिए आपको मुरुदेश्वर पहुंचना होगा। जो कि ट्रेन से कनेक्टेड है। इस शहर से बोट के जरिए 45 से 60 मिनट में आसानी से नेतरानी आईलैंड पहुंचा जा सकता है। चूंकि ये द्वीप है इसलिए यहां पर जाने के लिए ज्यादातर बोट्स की टाइमिंग मॉर्निंग 6-7 एएम होती है। वहीं शाम को सनसेट से पहले समुंदर की लहरों को देखते ही ज्यादातर बोट्स वापस लौट आती हैं। तो अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप का प्लान कर रहे तो ये आईलैंड बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती हैं। यहां पर बोटिंग और स्नोर्कलिंग जैसी चीजें भी करने को मिलेंगी। साथ ही समंदर का साफ, क्रिस्टल क्लियर पानी भी नजर आएगा।
मुरुदेश्वर में घूमने की जगहें
केवल आईलैंड ही नहीं मुरुदेश्वर में भी देखने के लिए कई ब्यूटीफुल प्लेसेज हैं। मुरुदेश्वर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। जहां पर भगवान शिव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। इसके अलावा मुरुदेश्वर बीच भी काफी सुंदर जगह है, जो शांत और घूमने लायक है। इस शहर में घूमने लायक जगहों में से एक अप्सरा कोंडा वाटरफॉल भी है। जो हरे-भरे जंगल के बीच में और टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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