केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं? आसपास की इन 5 खूबसूरत जगहों को भी करें एक्सप्लोर
अगर आप Kedarnath Temple यात्रा पर जा रहे हैं, तो आसपास मौजूद कुछ धार्मिक और प्राकृतिक जगहों को भी अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। ये स्थान यात्रा को और यादगार बनाने में मदद कर सकते हैं।
Kedarnath Yatra Guide: केदारनाथ यात्रा भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी और शांत वातावरण इस यात्रा को बेहद खास बनाते हैं। हालांकि, केदारनाथ सिर्फ मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है। इसके आसपास कई ऐसी धार्मिक और प्राकृतिक जगहें मौजूद हैं, जो आपकी यात्रा को और यादगार बना सकती हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन खूबसूरत जगहों को भी अपनी ट्रिप में जरूर शामिल कर सकते हैं।
1. भैरवनाथ मंदिर
- यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहां तक पैदल पहुंचा जा सकता है।
- मान्यता है कि सर्दियों में जब केदारनाथ धाम बंद हो जाता है, तब बाबा भैरवनाथ पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं।
- यहां से केदारनाथ घाटी और बर्फ से ढके पहाड़ों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।
- धार्मिक महत्व के साथ यह जगह फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के बीच भी काफी लोकप्रिय मानी जाती है।
2. चोराबारी ताल
- चोराबारी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खूबसूरत ग्लेशियर झील मानी जाती है।
- यह जगह केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है।
- शांत वातावरण, ठंडी हवा और हिमालय के खूबसूरत दृश्य इस जगह को बेहद खास बनाते हैं।
- एडवेंचर और ट्रेकिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए यह जगह शानदार मानी जाती है।
3. त्रियुगीनारायण मंदिर
- मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी मंदिर में हुआ था।
- मंदिर में जलने वाली पवित्र अग्नि को सदियों पुरानी माना जाता है, जिसे अखंड धूनी कहा जाता है।
- यह जगह धार्मिक महत्व के साथ बेहद शांत और सुंदर वातावरण के लिए भी जानी जाती है।
- शादीशुदा जोड़े और श्रद्धालु यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।
4. वासुकी ताल
- वासुकी ताल एक हाई-एल्टीट्यूड झील है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
- यहां तक पहुंचने के लिए कठिन ट्रेकिंग करनी पड़ती है, इसलिए अच्छी फिटनेस जरूरी मानी जाती है।
- झील के आसपास बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण यात्रियों को काफी आकर्षित करते हैं।
- यह जगह ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन अनुभव दे सकती है।
5. कालीमठ मंदिर
- कालीमठ मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है।
- यह मंदिर पहाड़ों और हरियाली के बीच स्थित है, जहां का वातावरण काफी शांत लगता है।
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह सिद्धपीठ मानी जाती है।
- यहां आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।