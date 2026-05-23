Monsoon Treks in India: मानसून में ट्रेकिंग का लेना है मजा? इन ट्रेक्स को करें एक्सप्लोर
Travel and Adventure: बारिश का मौसम पहाड़ों और हरियाली को और खूबसूरत बना देता है। अगर आप नेचर और एडवेंचर पसंद करते हैं, तो भारत के कुछ मॉनसून ट्रैक्स इस मौसम में शानदार अनुभव दे सकते हैं।
बारिश का मौसम आते ही पहाड़, जंगल और घाटियां पूरी तरह हरी-भरी नजर आने लगती हैं। यही वजह है कि मानसून में ट्रेकिंग का अलग ही मजा होता है। इस मौसम में बादलों से ढके पहाड़, रास्ते में बहते झरने, ठंडी हवा और अद्भुत नजारे ट्रेकिंग अनुभव को और खास बना देते हैं। भारत में कई ऐसे ट्रेकिंग डेस्टिनेशंस हैं, जो मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत दिखते हैं।
कुछ ट्रेक आसान हैं, जहां कोई भी जा सकता है, जबकि कुछ सिर्फ ट्रेकिंग लवर्स को ही पसंद आते हैं। हालांकि, मानसून ट्रेकिंग के दौरान ज्यादा सावधानी रखना भी जरूरी होता है क्योंकि रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। सही तैयारी के साथ यह अनुभव काफी यादगार बन सकता है।
1. वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक, उत्तराखंड
वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक मानसून में रंग-बिरंगे फूलों और हरियाली से भर जाता है। बादलों से ढके पहाड़ और खूबसूरत घाटियां इसे नेचर लवर्स के लिए खास बनाती हैं।
2. हम्पटा पास ट्रेक, हिमाचल प्रदेश
Hampta Pass बारिश के मौसम में बेहद सुंदर दिखता है। यहां हरे पहाड़, नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां शानदार नजारे देती हैं।
3. राजमाची ट्रेक, महाराष्ट्र
राजमाची ट्रेक मानसून में पूरी तरह हरा-भरा हो जाता है। रास्ते में छोटे वॉटरफॉल्स और धुंध ट्रेक का मजा बढ़ा देते हैं।
4. कुद्रेमुख ट्रेक, कर्नाटक
Kudremukh अपनी हरियाली और रोलिंग हिल्स के लिए मशहूर है। बारिश के दौरान यहां का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।
5. तर्सर मार्सर ट्रेक, कश्मीर
Tarsar Marsar ट्रेक खूबसूरत झीलें और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। मानसून में यहां की हरियाली और भी ज्यादा आकर्षक लगती है।
6. बेदनी बुग्याल ट्रेक, उत्तराखंड
Bedni Bugyal बारिश के मौसम में हरे घास के मैदान और बादलों से ढके पहाड़ शानदार दिखते हैं। यह जगह फोटोग्राफी का शौक रखने वालों को काफी पसंद आती है।
7. देवकुंड वाटरफॉल ट्रेक, महाराष्ट्र
Devkund Waterfall मानसून में काफी पॉपुलर रहता है। यहां का साफ पानी और हरियाली ट्रेक को खास बना देते हैं।
मानसून ट्रेकिंग के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?
- सही जूते पहनें: अच्छे ग्रिप वाले ट्रेकिंग शूज पहनें। फिसलन वाले रास्तों में मदद मिल सकती है।
- रेनकोट जरूर रखें: मौसम कभी भी बदल सकता है। वॉटरप्रूफ रेनकोट साथ रखें।
- हल्का सामान रखें: जरूरत का सामान ही कैरी करें। ज्यादा वजन ट्रेक मुश्किल बना सकता है।
- हाइड्रेटेड रहें: बारिश में भी पानी पीना और खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। एनर्जी बनाए रखने में मदद मिलती है।
- मौसम की जानकारी लें: ट्रेक पर जाने से पहले मौसम की सही जानकारी जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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