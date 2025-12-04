Hindustan Hindi News
'व्हाइट मार्बल सिटी' के नाम से मशहूर है दुनिया का यह शहर, बिल्डिंग से गाड़ी तक हर चीज का रंग सफेद

संक्षेप:

यह शहर देखने में बेहद खूबसूरत और पूरी तरह सफेद मार्बल से ढका हुआ है। यहां हर सड़क से लेकर इमारत तक सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, बादल होने पर भी लोगों को सनग्लासेस का यूज करना पड़ता है।

Dec 04, 2025 11:24 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जिन्होंने अपनी अनोखी खासियत के दम पर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही खूबसूरत देशों में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात का नाम भी शामिल है। जिसे दुनिया भर में 'व्हाइट मार्बल सिटी' के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर देखने में बेहद खूबसूरत और पूरी तरह सफेद मार्बल से ढका हुआ है। यहां हर सड़क से लेकर इमारत तक सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, बादल होने पर भी लोगों को सनग्लासेस का यूज करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है इस देश की खासियत और खूबसूरती।

Ashgabat capital of Turkmenistan

गाड़ी का रंग भी सफेद

अश्गाबात दुनिया का इकलौता ऐसा अनोखा शहर है, जहां की लाइफ इसके सफेद मार्बल आर्किटेक्चर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। सफेद मार्बल का सबसे ज्यादा यूज करने की वजह से इस शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यहां आपको बिल्डिंग से लेकर फुटपाथ तक सब कुछ सफेद रंग का देखने को मिलेगा। अश्गाबात में सफेद रंग के लिए दीवानगी ऐसी है कि यहां गाड़ियों से लेकर फुटपाथ तक सब कुछ सफेद रंग में रंगा हुआ है। अगर इस शहर में सफेद रंग के अलावा कोई दूसरे रंग की गाड़ी लेकर जाता है तो पुलिस उसकी गाड़ी तुरंत जब्त कर लेती है और कार मालिक पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि कार को तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक गाड़ी का मालिक कार का पेंट चेंज करवाकर सफेद रंग नहीं कर लेता है।

Ashgabat capital of Turkmenistan

सूरज की रोशनी होती है रिफ्लेक्ट

कहा जाता है कि अश्गाबात शहर में 2000 के बाद बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट करते हुए 550 से अधिक मार्बल की बिल्डिंग बनाई गई। पूरा शहर सफेद मार्बल से बने होने के कारण यहां की सड़क से लेकर इमारत तक सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए बादल होने पर भी सनग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है।

Ashgabat capital of Turkmenistan

क्यों हैं सफेद रंग का कड़ा नियम

सफेद रंग का यह नियम 2018 में लागू किया गया था। बता दें, इस समय के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव को सफेद रंग काफी ज्यादा पसंद था। कहा जाता है कि गुरबांगुली एक डेंटिस्ट भी थे। जिसकी वजह से उन्हें सफेद रंग बेहद पसंद था। इस शहर में विज्ञापन हो या सजावट की कोई भी चीज, सब कुछ व्हाइट थीम पर ही आधारित होता है। बता दें, यह दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है।

Ashgabat capital of Turkmenistan
