अयोध्या से जनकपुर धाम की सीधी ट्रेन, जानें टिकट कैसे बुक करें और क्या है टाइमिंग?
अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम जाने के लिए अब सीधी ट्रेन मिलने वाली है। सरयू-कमला एक्सप्रेस 28 नवंबर से शुरू होगी। जानिए इसका रूट, स्टॉपेज और सफर में लगने वाला समय।
अगर आप अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इस सफर के लिए सीधी ट्रेन मिलने वाली है। सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुरू होने से अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच आना-जाना आसान हो जाएगा। यह ट्रेन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर धाम से जोड़ेगी। 28 नवंबर से यह ट्रेन यात्रियों के लिए शुरू होगी। ऐसे में अगर आप इन दोनों धार्मिक जगहों की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसका रूट और टाइमिंग जरूर जान लें।
- इसका नाम अयोध्या और जनकपुर धाम से जुड़ी दो नदियों सरयू और कमला के नाम पर रखा गया है।
604 किलोमीटर का सफर करीब 19 घंटे में होगा पूरा
सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से नेपाल के जनकपुर धाम तक करीब 604 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दूरी को पूरा करने में लगभग 19 घंटे लगेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को रास्ते में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। यानी आप एक ही ट्रेन में बैठकर अयोध्या से जनकपुर धाम तक पहुंच सकेंगे।
यह ट्रेन हफ्ते में एक बार चलेगी और 28 नवंबर से यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इससे दोनों देशों के बीच धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिल सकती है।
रास्ते में इन 10 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
अयोध्या से जनकपुर धाम जाते समय सरयू-कमला एक्सप्रेस रास्ते में 10 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के कई स्टेशन शामिल हैं। ट्रेन के स्टॉपेज इस तरह हैं:
- जयनगर
- मधुबनी
- शीशो
- सीतामढ़ी
- रक्सौल
- नरकटियागंज
- गोरखपुर
- बस्ती
- मनकापुर
- अयोध्या धाम
अयोध्या से कब चलेगी और जनकपुर कब पहुंचेगी ट्रेन?
अगर आप अयोध्या से जनकपुर धाम जाने की सोच रहे हैं, तो ट्रेन की टाइमिंग भी जान लें। सरयू-कमला एक्सप्रेस सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या से रवाना होगी। इसके बाद मंगलवार दोपहर 12:40 बजे जनकपुर धाम पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन शनिवार को जनकपुर धाम से दोपहर 1:10 बजे चलेगी। रविवार सुबह 8:10 बजे यह अयोध्या पहुंच जाएगी। इस तरह आप अपनी यात्रा की प्लानिंग ट्रेन के आने-जाने के समय के हिसाब से कर सकते हैं।
ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच की सुविधा
सरयू-कमला एक्सप्रेस में कुल 17 कोच होंगे। इसमें एसी, स्लीपर और दूसरी कैटेगरी के कोच भी शामिल रहेंगे। यानी यात्री अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकेंगे। हालांकि, टिकट की कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक अपडेट जरूर चेक करें।
रामायण सर्किट की यात्रा
अयोध्या और जनकपुर धाम दोनों ही रामायण से जुड़े खास धार्मिक स्थल हैं। मान्यता है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि नेपाल का जनकपुर धाम माता सीता की। ऐसे में इस ट्रेन के शुरू होने से रामायण सर्किट पर घूमने वाले लोगों को काफी फायदा हो सकता है।
इससे भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बॉर्डर वाले इलाकों में रोजगार और कारोबार के नए मौके भी बन सकते हैं।
टिकट कैसे बुक करें?
सरयू-कमला एक्सप्रेस में टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करें। वहां अपनी यात्रा की तारीख और स्टेशन (अयोध्या कैंट या अयोध्या धाम से जनकपुर धाम) चुनें। ट्रेन लिस्ट में सरयू-कमला एक्सप्रेस देखकर क्लास चुनें, यात्रियों की डिटेल भरें और पेमेंट करके टिकट बुक कर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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