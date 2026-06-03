Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नौकरी छोड़ दो भाइयों के बिजनेस आइडिया ने किया कमाल, बनाया मिट्टी का विला, आज हजारों की कीमत देकर एक रात ठहरते हैं लोग

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

कई बार कुछ बिजनेस आइडियाज खाक में मिला देते हैं तो वहीं कुछ ऐसे साबित होते हैं जो आसमान की ऊचाई तक पहुंचा सकते हैं। नई दिल्ली में अपनी नौकरी छोड़ दो भाईयों ने एक ऐसा विला बनाकर तैयार कर दिया जिसमें ठहरने के लिए आज लोग हजारों रुपये देने को तैयार हैं। पढ़ें फुल डिटेल्स-

नौकरी छोड़ दो भाइयों के बिजनेस आइडिया ने किया कमाल, बनाया मिट्टी का विला, आज हजारों की कीमत देकर एक रात ठहरते हैं लोग

बिजनेस की दुनिया एक ही आइडिया किसी के लिए 'मिट्टी' साबित होता है, तो वही आइडिया सही रणनीति के साथ किसी और को 'पारस' बना देता है। नई दिल्ली के आर्किटेक्ट भाई अंश और राघव कुमार कॉर्पोरेट जगत के शोर-शराबे और भागदौड़ भरी जिंदगी से बचने के लिए भारत के एक दूरदराज कस्बे में बस गए और उन्होंने वहां मिट्टी का एक सुंदर विला तैयार किया। उनके इस विला में ठहरने के लिए लोग हजारों रुपयों को खर्च करने के लिए तैयार हैं। देखिए कहां है ये मिट्टी का विला और इस जगह तक कैसे पहुंचे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर हैं ये शांत हिल स्टेशन,ठंडी हवाएं मिटा देंगी थकान
मिट्टी का विला

कैसे बनाया ये मिट्टी का विला

बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड में उन्होंने तय किया कि वह दोनों एक बड़ा कदम उठाएंगे। तभी दोनों भाइयों ने नई दिल्ली में घर पर क्वारंटाइन में रहते हुए घर बनाने के लिए अपनी चीजों से एक्सपेरिमेंट किया। जिसमें उन्होंने घर में उगाए गए मशरूम से माइसेलियम का टेस्ट किया और मिट्टी, भूसे और पानी से बनी प्राकृतिक चीजों से कोब बनाने के बारे में सीखा। यही वह समय था जब शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों में घर बनाने का विचार पनपा।

विला को मिल चुके हैं अलग-अलग नाम

पहाड़ी की ढलान पर मिट्टी, पत्थर और भूसे से बना ये एक अनोखा घर है, जिसे दो भाइयों ने अपने हाथों से बनाया है। इस विला को कोई हैरी पॉटर का घर कहता है तो कोई हॉबिट का घर और कोई परियों की कहानी का घर कहकर बुलाता है। लेकिन दोनों भाइयों के लिए ये प्यार से बनाया गया घर है। वह मानते हैं कि इस घर की हर एक आकृति उन सभी प्यारे लोगों की कहानी बयां करती है जो यहां आए और इसे बनाने में मेहनत की।

कैसे बनाया मिट्टी का घर

कैसे चुना ऋषिकेश

अपने इस सुंदर विला को बनाने के लिए दोनों ने हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश को चुना। इस जगह को भारत की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह नई दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर ऐतिहासिक रूप से तीर्थयात्रा का केंद्र रहा है, लेकिन अब ये जगह कैफे, कॉर्पोरेट और वेलनेस रिट्रीट का एक फेमस पॉइंट बन गई है। शायद इसी वजह से विला बनाने के लिए इस जगह को चुना गया।

ये भी पढ़ें:कनाडा घूमने जाएं तो ना करें ये गलती, यहां रह रही महिला की टिप आएगी काम
मिट्टी के विला के नाम

एयरबीएनबी पर किया लिस्ट

इस घर को बनाने में दोनों भाइयों ने 28 से 30 लाख रुपये खर्च किए हैं। अब ये विला 2 बेडरूम और वन बाथरूम कि लिस्ट में शामिल है, जिसमें ठहरने के लिए प्रति रात के हिसाब से लगभग 13 से 14 हजार रुपये लगते हैं।

ट्रकिंग लवर्स को आएगा पसंद

वैसे तो ये विला हर किसी के मन को भाएगा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए छोटी सी ट्रैकिंग करनी होगी। अगर आप बैकपैक के साथ जंगल में 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार है तो इस विला की बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस विला तक कार से नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आप इंटरनेट से दूर किसी जगह पर रहना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस साबित हो सकती है क्योंकि जंगल में वाई-फाई नहीं है।

ये भी पढ़ें:बारिश में घूमने के लिए बेस्ट मानी जाती हैं ये 5 जगह, जरूर करें ट्रिप प्लान
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।