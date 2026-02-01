Amrit Udyan 2026: खुल गया अमृत उद्यान! जानें टिकट की बुकिंग से लेकर बंद होने का पूरा समय
Amrit Udyan 2026: राष्ट्रपति भवन में बने अमृत उद्यान में सुंदर फूलों के नजारे देखना है तो जान लें कब से खुल रहा है बगीचा। बता दें इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान के विंटर एनुअल एडिशन का उद्घाटन कर दिया है और 3 फरवरी से आम जनता देखने जा सकती है।
राष्ट्रपति भवन में बना गार्डन जिसे अब अमृत उद्यान बोला जाने लगा। आम लोगों के लिए एक बार फिर खुल रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस सुंदर बगीचे की सैर नहीं की है। या पिछले साल जाते-जाते रह गए तो इस बार मौके को ना छोड़ें। यहां पर खिले फूलों के साथ ही फरवरी के महीने में फिजाओं में घुल रही प्यार की खुशबू को फील करने के लिए पार्टनर के साथ यहां जरूर जाएं। बता दें कि अमृत उद्यान को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है।अमृत उद्यान कब से खुलेगा और जाने के लिए टिकट लगेगा या नहीं, इन सारी चीजों की जानकारी भी जरूर कर लें।
कब से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान
राष्ट्रपति भवन में बना ये सुंदर बगीचा 3 फरवरी से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक इस बगीचे की सैर की जा सकती हैं। जहां पर सर्दियों के सीजन में खिलने वाले सुंदर फूलों के साथ ही छोटे-छोटे ढेर सारे फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। जिनके साथ आप ढेर सारी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बगीचे के विंटर एनुअल एडिशन का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है और अब 3 फरवरी से यहां पर हरियाली और फूलों के शौकीन लोग विजिट कर सकेंगे।
अमृत उद्यान खुलने और बंद होने का समय
बता दें कि 4 मार्च को होली के मौके पर एक दिन के लिए ये गार्डन बंद रहेगा। वहीं सप्ताह के 6 दिन खुलने के साथ बगीचा सोमवार के दिन बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोग यहां सैर कर सकते हैं। वहीं लास्ट एंट्री सवा पांच बजे तक ही होगी।
कैसे पहुंचे अमृत उद्यान
अमृत उद्यान की एंट्री राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगी।
अमृत उद्यान जाने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। जहां से दूरी 2 किमी है।
वहीं शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से भी 2 किमी की दूरी है। जिससे अमृत उद्यान तक पहुंचा जा सकता है।
अमृत उद्यान देखने के लिए क्या बुक करना होगा टिकट?
अमृत उद्यान की सैर करनी है तो टिकट की बुकिंग जरूरी है। लेकिन ये टिकट बुकिंग बिल्कुल फ्री है और एंट्री की कोई फीस नहीं ली जाएगी। हालांकि टिकट बुकिंग की सुविधा केवल ऑनलाइन है। ऑन द स्पॉट टिकट नहीं मिलेंगे। टिकट बुक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाना होगा।
