मोटे होने पर नहीं मिलेगा अमेरिका का वीजा, जानें क्या है अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी

संक्षेप: US Visa Rules : इस नई गाइडलाइन का मकसद सरकारी मेडिकल खर्चे के बोझ को बढ़ने से रोकना है। जिसमें अमेरिका आने के इच्छुक उन लोगों को अयोग्य माना जाएगा, जो पहले से डायबिटीज, मोटापा और हृदय संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं।

अगर आप न्यू ईयर पर घूमने के लिए या फिर नौकरी-पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को दुनियाभर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अमेरिका आने या रहने की अनुमति न दें। बता दें, इस नई गाइडलाइन का मकसद सरकारी मेडिकल खर्चे के बोझ को बढ़ने से रोकना है। जिसमें अमेरिका आने के इच्छुक उन लोगों को अयोग्य माना जाएगा, जो पहले से डायबिटीज, मोटापा और हृदय संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा अधिकारियों को सलाह दी है कि वे आवेदकों के हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस की अच्छी तह जांच करें। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल या सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना रखता है, तो उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

'पब्लिक चार्ज' नीति पर आधारित नियम अमेरिकी वीजा का यह नियम 'पब्लिक चार्ज' (सार्वजनिक बोझ) नीति पर आधारित है, जिसका मकसद ऐसे अप्रवासियों को रोकना है जो अमेरिकी सरकारी संसाधनों पर निर्भर हो सकते हैं। उनके अनुसार चिकित्सा स्थितियां जैसे हृदय रोग, सांस की दिक्कत, कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं लाखों डॉलर की देखभाल की जरूरत पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, मोटापे जैसी स्थिति भी कई बार अस्थमा, स्लीप एप्निया और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। इस नई गाइडलाइन का मकसद सरकारी मेडिकल खर्चे के बोझ को बढ़ने से रोकना है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये नियम सभी तरह के वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों और ग्रीन कार्ड आवेदकों पर लागू होने वाला है।

किस पर लागू होगा? अमेरिकी वीजा का यह नियम तकनीकी रूप से सभी वीजा आवेदकों पर लागू है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर ग्रीन कार्ड और स्थायी निवास चाहने वालों पर होगा। बता दें, इस नियम से F-1 छात्र भी प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि वे पहले से ही अपनी पढ़ाई का खर्च दिखाते हैं।

वीजा अधिकारी क्या जांचेंगे? पहले वीजा प्रक्रिया में सिर्फ संक्रामक रोग (TB, HIV) की स्थिति देखी जाती थी। लेकिन इस नए वीजा नियम के बाद अब पुरानी बीमारियों का पूरा इतिहास मांगा जाएगा। जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। जैसे कि-

-आपका इलाज कितना खर्चीला है?

-क्या आप बिना सरकारी मदद के जीवनभर इलाज करवा सकते हैं?

-आपके बच्चे को कोई विशेष देखभाल चाहिए? क्या आप नौकरी कर पाएंगे?