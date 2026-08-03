भारत की सबसे साफ नदी का राज क्या है? जानिए हैरान करने वाले तथ्य
मेघालय की उमंगोट नदी इतनी साफ है कि इसमें चलती नाव हवा में तैरती हुई नजर आती है। आइए जानते हैं भारत की इस खूबसूरत नदी से जुड़े कुछ दिलचस्प और अनोखे तथ्य।
अगर किसी नदी का पानी इतना साफ हो कि नीचे पड़े पत्थर भी आसानी से दिखाई दें, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन भारत में एक ऐसी नदी है, जो अपनी कांच जैसी साफ धारा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मेघालय के डावकी कस्बे में बहने वाली उमंगोट नदी को भारत की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है। यहां आने वाले लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने ही नहीं, बल्कि इसमें नाव की सैर करने का भी खास अनुभव लेने पहुंचते हैं।
इस नदी की सबसे बड़ी खासियत इसकी साफ धारा और यहां के लोगों का प्रकृति के प्रति लगाव है। आइए जानते हैं उमंगोट नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी यहां घूमने का मन बना लेंगे।
1. नाव हवा में तैरती हुई लगती है
उमंगोट नदी का पानी इतना साफ है कि पहली नजर में ऐसा लगता है, जैसे नाव पानी पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। यही नजारा इसे बाकी नदियों से अलग बनाता है और हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।
2. मेघालय के डावकी में बहती है यह नदी
यह नदी मेघालय के डावकी नाम के छोटे से कस्बे में बहती है। डावकी भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है। इस वजह से यहां का प्राकृतिक नजारा और भी खास दिखाई देता है।
3. नीचे तक साफ दिखाई देते हैं पत्थर
इस नदी का पानी इतना पारदर्शी है कि कई जगहों पर नीचे पड़े छोटे-बड़े पत्थर भी साफ नजर आते हैं। यही वजह है कि यहां तस्वीरें और वीडियो बेहद खूबसूरत आते हैं।
4. यहां के लोग मिलकर रखते हैं नदी को साफ
उमंगोट नदी की सफाई सिर्फ सरकार की वजह से नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की मेहनत का भी नतीजा है। स्थानीय लोग नदी में कूड़ा फेंकने से बचते हैं और इसकी साफ-सफाई का खास ध्यान रखते हैं।
5. सर्दियों में दिखती है सबसे ज्यादा खूबसूरत
अक्टूबर से मार्च के बीच नदी का पानी सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। इस समय मौसम भी सुहावना रहता है, इसलिए घूमने का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।
उमंगोट नदी में क्या-क्या कर सकते हैं?
- नाव की सैर का आनंद लें।
- नदी किनारे बैठकर प्राकृतिक नजारों का मजा लें।
- खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो बनाएं।
- आसपास के पहाड़ी इलाकों की सैर करें।
- स्थानीय बाजार और वहां के खाने का स्वाद लें।
यह नदी इतनी साफ कैसे रहती है?
उमंगोट नदी के साफ रहने के पीछे कई वजहें हैं। यहां आसपास घना जंगल है, बड़े कारखाने नहीं हैं और स्थानीय लोग नदी को गंदा होने से बचाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। यही कारण है कि इसका पानी आज भी बेहद साफ दिखाई देता है।
घूमने जाएं तो इन बातों का रखें ध्यान
- नदी में प्लास्टिक या कूड़ा बिल्कुल ना फेंकें।
- स्थानीय लोगों के नियमों का पालन करें।
- नाव की सैर के दौरान सुरक्षा जैकेट जरूर पहनें।
- साफ-सफाई बनाए रखने में अपना भी योगदान दें।
अनमोल रत्न से कम नहीं! उमंगोट नदी सिर्फ मेघालय ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की एक अनमोल प्राकृतिक धरोहर है। इसका साफ पानी, शांत माहौल और मनमोहक नजारे इसे घूमने के लिए खास बनाते हैं। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और किसी अलग जगह की तलाश में हैं, तो उमंगोट नदी आपकी यात्रा की सूची में जरूर होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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