Amarnath Yatra 2026: बारिश और बर्फबारी में करने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा, बैग में जरूर रखें ये 15 चीजें
Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। कई श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। अगर आप भी दर्शन करने जा रहे हैं, तो बैग में 15 जरूरी सामान रखना बिल्कुल न भूलें।
Amarnath Yatra 2026: देशभर में भगवान शिव के भक्त हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र धाम अमरनाथ गुफा के पावन दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा में बर्फ से अपने आप भगवान शिव का सुंदर शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए लोग हजारों किमी का सफर तय करके आते हैं। साल 2026 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। जुलाई-अगस्त का महीना बरसात वाला होता है और जम्मू में इस मौसम में बर्फबारी भी होती है, ऐसे में अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए आप कुछ तैयारी पहले से ही कर लें। अपने बैग में 15 ऐसी चीजों को रखना बिल्कुल न भूलें। अगर बर्फबारी या बारिश के बीच में आप फंस जाते हैं, तो ये चीजें आपको सुरक्षित रखने में मदद करेंगी।
अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले बैग में क्या-क्या रखें?
यात्रा पर जाने से पहले तो अपने जरूरी सामान की एक लिस्ट बनाकर रख लें। लिस्ट बनाने से आप कोई भी सामान भूलेंगे नहीं और सबकुछ सही से रख सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ छोटे-मोटे सामान रह जाते हैं और फिर सफर के दौरान परेशानी झेलनी पड़ती है। तो चलिए हम आपको 15 सामान की पूरी लिस्ट बताते हैं-
- 1- वॉटरप्रूफ जैकेट या कवर- अगर बारिश हुई तो आप जैकेट से भीगने से बच जाएंगे और यात्रा पर रुकना नहीं पड़ेगा।
- 2- थर्मल इनरवियर- जम्मू में जुलाई-अगस्त में अक्सर ठंड होती है और ऐसे में थर्मल इनरवियर आपको सर्दी से बचाने में मदद करेंगे।
- 3- ट्रेकिंग शूज- पहाड़ों पर चलते वक्त अगर आप साधारण जूते पहनते हैं, तो वह फिसल सकते हैं। इसलिए ट्रेकिंग वाले अच्छे जूते खरीदें।
- 4- दस्ताने, कैप, मोजे- ऊनी दस्ताने, टोपी, मोजे रखना न भूलें। ये छोटे सामान है, अक्सर रह जाते हैं। बाद में आपको पछतावा होगा या फिर वहां महंगा खरीदना पड़ेगा।
- 5- पानी की बोतल- अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। पानी वैसे तो हर जगह मिल जाता है लेकिन किसी समय नहीं मिला। तो दिक्कत नहीं होगी।
- 6- सुई-धागा- आप सोच रहे होंगे कि सुई-धागा का क्या काम है। मान लीजिए आपका बैग कही से फट गया या फिर कपड़े की सिलाई खुल गई तो वहां टेलर नहीं मिलेगा। सुई-धागा काम आएगा।
- 7- पावर बैंक- मोबाइल में चार्जिंग रहना काफी जरूरी है, ऐसे में पावर बैंक साथ रखें। इससे आप मोबाइल की बैट्री चार्ज करते रहें।
- 8- टॉर्च- आजकल मोबाइल के जमाने में टॉर्च कोई नहीं रखता लेकिन आप छोटी टॉर्च कैरी करें। लाइट और फोन में बैट्री न होने पर ये काम आएगी।
- 9- वेट वाइप्स- पानी की कमी में हाथ धोने की जरूरत है, तो वेट वाइप्स सही रहती है। वेट वाइप्स से आप मुंह भी पोंछ सकते हैं।
- 10- जरूरी डॉक्यूमेंट्स- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैश, पेन साथ में रखें। इन्हें डायरेक्ट बैग में न रखें। पन्नी में लपेटकर रखें, जिससे पानी से भीगें नहीं।
- 11- ड्राई फ्रूट्स या स्नैक्स- रास्ते में कुछ ईटिंग क्रेविंग को पूरा करने के लिए स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स रखें। इससे आपकी छोटी भूख का इलाज हो जाएगा।
- 12- दवाइयां- बुखार, सिर दर्द, पेनकिलर, जुकाम, खांसी की सिरप, बाम, ORS और इलेक्ट्रोलाइट सैशे जैसी जरूरी दवाइयां साथ में रखें। यात्रा के दौरान अगर बीमार हुए तो मेडिकल स्टोर नहीं खोजना पड़ेगा।
- 13- सनस्क्रीन- अमरनाथ यात्रा के दौरान धूप भी मिलेगी, तो आप सनस्क्रीन भी रख सकते हैं। इससे चेहरे का रंग काला नहीं होगा और आप मस्त होकर चलते रहेंगे।
- 14- मोबाइल कवर- मोबाइल को जेब में रखेंगे और अगर आप भीगते हैं, तो वो भी भीग जाएगा। ऐसे में मोबाइल के लिए वॉटरप्रूफ कवर रखें या फिर डबल लेयर में पन्नी रख लें।
- 15- बैग छोटे चुनें- यात्रा लंबी होती है, तो आप सामान को 2 बैग में रखें, एक में ही सब ठूसने की गलती न करें। एक पिट्ठू बैग रखें और दूसरा ट्रेकिंग बैग, जिसे पीछे टांग सकें। बैग सही होगा तो थकान कम होगी।
नोट- इन सभी चीजों के अलावा जो आपके लिए उपयोगी हो, वह सामान जरूर रखें। ये बेसिक चीजें हैं जो हर व्यक्ति को साथ में कैरी करनी चाहिए। इसके अलावा आप सही से कपड़े-जूते पैक करें। बच्चे साथ हो तो उनके कपड़े, दवाइयां रखना न भूलें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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