अमरनाथ यात्रा 2026: श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई नई सुविधाएं, AI से होगी निगरानी, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका
अमरनात्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और भक्तों ने भगवान शिव के पावन दर्शन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा में इस बार कई अच्छे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही निगरानी के लिए भी कैमरे लगे होंगे। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहां तरीका जान लीजिए।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त बेताब हैं और यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो वहीं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 29 जून को पवित्र गुफा में प्रथम पूजा करके पावन यात्रा की शुरुआत कर दी है। बता दें कि भक्तों के लिए 3 जुलाई से यात्रा-दर्शन शुरू किए जाएंगे और 28 अगस्त तक चलेंगे। कुछ यात्री जम्मू के बेस कैंपों तक पहुंच भी चुके हैं और आगे की चढ़ाई करने के लिए बढ़ चुके हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा बेहद खास होने वाली है, यहां पर श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाजनक इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं भक्तों की सेक्योरिटी को देखते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, जिसमें AI इनबिल्ट होगा। चलिए आपको बताते हैं अमरनाथ यात्रा करने जा रहे भक्तों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी और रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस क्या है?
क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
जम्मू में बना नया सेंटर- जम्मू के तवी रिवरफ्रंट पर एक नया इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर 2 जुलाई को भक्तों का जत्था पहुंचेगा। इसी सेंटर पर सभी का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। हेल्थ के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच भी होगी और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वह भी किया जाएगा।
ठहरने की व्यवस्था- जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारण के रुकना पड़ रहा है, तो यहां पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निशुल्क होगा।
10 लाख का बीमा होगा कवर- भक्तों के लिए खुशखबरी ये है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस बार 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की ओर से पंजीकृत यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा।
रेफिड कार्ड-मेडिकल सर्टिफिकेट है जरूरी- अमरनाथ यात्र के लिए इस बार कुछ नियमों को बिल्कुल सख्त रखा गया है। इस बार भक्तों को रेफिड कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ ही रखना होगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान रेफिड कार्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। इसी कार्ड की मदद से आपको बालटाल और चंदनवाड़ी (पहलगाम) के गेट्स से एंट्री मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा, वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर जांच करेगी।
घोड़ा-पालकी का तय हुआ रेट- अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए कई लोग घोड़ा या पालकी का सहारा लेते हैं, जिसके रेट तय नहीं होते। हर कोई अलग दाम बताकर यात्रियों से पैसा वसूल कर लेता था, तो इस बार सरकार ने इनके फिक्स रेट रखे हैं। इन सभी के लिए प्री-पेड काउंटर काउंटर बने हैं, जहां से आप प्री-बुकिंग भी कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेस कैसे करें?
अगर आपने अब तक अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण करें।
- सबसे पहले श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या बोर्ड का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें।
- दूसरा स्टेप है कि आपको 'Online Services' में जाकर Yatra Permit Registration विकल्प चुनना होगा।
- अपनी फोटो, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइड फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दें।
- फिर उसमें पसंदीदा रूट और तारीख चुनने का ऑप्शन आएगा, जिसे आप चुनें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे डालकर वेरिफाई करें और फिर 150 रुपये का शुल्क जमा करें।
- इसके बाद यात्रा परमिट डाउनलोड करना न भूलें। इसे साथ रखना होगा, वहां बेस कैंपों पर चेकिंग में दिखाना पड़ेगा।
- ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देश भर में चार बैंकों की 554 शाखाओं में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इनमें जम्मू कश्मीर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक व यस बैंक शामिल हैं।
- बता दें सिर्फ 13 साल से 70 साल तक के लोग ही यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 6 महीने से अधिक प्रेग्नेंट महिलाओं को यात्रा करने की इजाजत नहीं है।
- ध्यान दें कि बिना वैध यात्रा परमिट और RFID कार्ड के आपको यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन्हें साथ में रखें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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