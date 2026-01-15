बिना गोवा जाए लें बीच वेकेशन का मजा, मुंबई के पास मौजूद है ये खास जगह!

संक्षेप: मुंबई के पास मौजूद यह खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन साफ समुद्र तटों, शांत वातावरण और किफायती स्टे के लिए मशहूर है। वीकेंड पर सुकून और नेचर का मजा लेना चाहते हैं तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। जानें इसके बारे में-

भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक चाहिए और बिना ज्यादा खर्च के समंदर, सुकून और नेचर का मजा लेना चाहते हैं तो मुंबई के पास बसा यह खूबसूरत तटीय इलाका आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। साफ-सुथरे बीच, नारियल के पेड़, शांत माहौल और स्वादिष्ट सीफूड इसे वीकेंड ट्रिप के लिए आदर्श बनाते हैं। यही वजह है कि ट्रैवलर्स इसे प्यार से ‘गोवा ऑफ महाराष्ट्र’ या ‘मिनी गोवा’ भी कहते हैं।

दरअसल, इस खूबसूरत जगह का नाम है- अलीबाग (Alibaug)। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक फेमस बीच टाउन है जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। मुंबई से इसकी दूरी लगभग 95 किलोमीटर है और फेरी या सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। अलीबाग अपने शांत समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और हरियाली के लिए जाना जाता है, जो इसे गोवा का बेहतरीन देसी विकल्प बनाता है।

अलीबाग का सबसे बड़ा आकर्षण है अलीबाग बीच जहां से सामने दिखाई देता है ऐतिहासिक कोलाबा किला, जो लो टाइड के समय पैदल जाकर देखा जा सकता है। इसके अलावा नागांव बीच, काशीद बीच और वरसोली बीच उन लोगों के लिए खास हैं जो भीड़ से दूर शांति और नेचर का आनंद लेना चाहते हैं। यहां का सनसेट नजारा किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता।