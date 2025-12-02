5 दिनों की गोवा ट्रिप में कितना खर्चा आएगा? न्यू ईयर पर जाने की सोच रहे तो देख लें प्लान!

संक्षेप: Goa Trip: अगर अराउंड 5 दिन की ट्रिप प्लान की जाए, तो ठीक-ठाक बजट में गोवा एक्सप्लोर किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसमें कितना खर्च आएगा और साथ ही आपके लिए 5 दिनों का परफेक्ट प्लान भी देख लेते हैं।

न्यू ईयर आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और ये परफेक्ट टाइम है दोस्तों या फैमिली के साथ एक शानदार ट्रिप प्लान करने का। अब न्यू ईयर स्पेशल ट्रिप है, तो गोवा का नाम लिस्ट में टॉप पर ही रहता है। यहां के शानदार बीच और पार्टीज, आपको नए साल की परफेक्ट शुरुआत दे सकते हैं। अब अगर आप भी इस बार गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन बजट को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो बता दें गोवा इतना भी महंगा नहीं है। अगर अराउंड 5 दिन की ट्रिप प्लान की जाए, तो ठीक-ठाक बजट में गोवा एक्सप्लोर किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसमें कितना खर्च आएगा और साथ ही आपके लिए 5 दिनों का परफेक्ट प्लान भी देख लेते हैं।

डे 1 पर करें रिलैक्स पहला दिन तो मोस्टली आपका ट्रैवलिंग में ही गुजर जाएगा। फ्लाइट, ट्रेन, या बस के जरिए गोवा पहुंचे और साउथ गोवा में एक बीच फ्रंट स्टे बुक कर लें। यहां आप अपने बजट के हिसाब से स्टे चूज कर सकते हैं। यहां आप बीच के किनारे रिलैक्स कर सकते हैं और अपने दिनभर की थकान को मिटा सकते हैं।

डे 2 पर एक्सप्लोर करें ये जगहें दूसरे दिन की शुरुआत आप केप गोवा में शानदार ब्रेकफास्ट के साथ कर सकते हैं। यहां से बीच की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके बाद काबुदिरामा बीच और फोर्ट एक्सप्लोर करें। अगर मौसम ठीक-ठाक है तो कोला बीच पर भी कुछ वक्त गुजारने जा सकते हैं। यहां सनसेट देखना किसी मैजिकल एक्सपीरियंस से कम नहीं है।

तीसरा 3 ऐसे प्लान करें तीसरा दिन आप पंजिम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पुर्तगाली वास्तुकला से बनी शानदार इमारतें हैं और काफी एस्थेटिक वाइब वाले कैफे भी हैं। लोकल ऑथेंटिक गोअन फूड एंजॉय करने के लिए भी ये परफेक्ट जगह है। वहीं अगर आप कुछ ऑफबीट करना चाहते हैं, तो सावरी वाटरफॉल और लेक देखने जा सकते हैं। यहां की नेचुरल ब्यूटी आपके दिल में बस जाएगी।

डे 4 पर एक्सप्लोर करें प्लेसेज चौथे दिन को आप थोड़ा नेचर के साथ बिता सकते हैं। इसके लिए सुबह सुबह पलोलेम बीच पर वॉक कर के दिन की शुरुआत करें। सुबह की हल्की धूप में ये जगह एकदम परफेक्ट लगती है। इसके बाद अगोंडा बीच पर टहल आएं, ये माइंड को बहुत रिलेक्स करता है। गोवा में कई शानदार कैफे हैं, शाम का समय आप इन्हीं को एक्सप्लोर करने में लगा सकते हैं।

पांचवे दिन के लिए प्लान पांचवे दिन आप दीवार आयलैंड एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। ये भी एक शांत और रिलैक्सिंग जगह है। इसके बाद आप गोवा का ऑथेंटिक फूड एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट डे गोवा की पार्टी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो थलासा और मयान जा सकते हैं, ये दोनों की प्रीमियम जगह हैं।