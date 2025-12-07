फ्लाइट में गलती से भी न ले जाएं ये 9 चीजें, एयरपोर्ट चेकिंग में हो सकती है मुसीबत

संक्षेप: हवाई यात्रा करने से पहले आपको उसके नियम-कानून भी अच्छे से पता होने चाहिए। कई बार अनजाने में हम बैग में ऐसी चीजें रख लेते हैं, जिन्हें एयरपोर्ट चेकिंग पर ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। चलिए बताते हैं कौन सी चीजें आपको फ्लाइट में नहीं ले जानी चाहिए।

लोगों को घूमने का खूब शौक होता है और देश-विदेश घूमने के लिए लोग फ्लाइट का सफर तय करते हैं। फ्लाइट में बैठने के अपने कई कायदे-कानून हैं, जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। एयरपोर्ट पर घुसने के बाद और फ्लाइट में बैठने से पहले हाई सेक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। इस दौरान आपके लगेज या बैग की अच्छे से तलाशी ली जाती है। कुछ भी संदिग्ध या अजीब पाए जाने पर एयरपोर्ट स्टाफ फौरन यात्री को रोक देता है। ऐसे में फिर आपकी फ्लाइट मिस भी हो सकती है लेकिन बिना चेकिंग किए जाने नहीं दिया जाता। फ्लाइट की सेफ्टी को देखते हुए कई ऐसे नियम-कानून बने हुए हैं, जिन्हें फॉलो न करने पर आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें अगर आप गलती से बैग में रख लेते हैं, तो चेकिंग के दौरान आपको रोका जा सकता है।

1- नुकीली चीजें- कई लोग पॉकेट नाइफ या ब्लेड पर्स में रख लेते हैं। नुकीली या तेज धार वाली चीजें फ्लाइट में ले जाना सख्त मना है। इनमें चाकू, कैंची, रेजर ब्लेड, आइस स्केट्स, कीलें जैसी चीजें शामिल है। अगर आप किसी तरह का पेंडेंट पहने हुए हैं, जिसमें नुकीला शेप बना हुआ है तो वो भी हटाना पड़ेगा।

2- हथियार- आप किसी विदेश यात्रा पर है तो हथियार जैसे पिस्टल, गन, कारतूस, राइफल बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। इन चीजों के पाए जाने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

3- ज्वलनशील पदार्थ- ज्वलनशील पदार्थ जैसे मोमबत्ती, माचिस, लाइटर, पटाखे, कैमिकल क्लीनर, पेंट थिनर, ई-सिगरेट्स, परफ्यूम स्प्रे को भी फ्लाइट में ले जाना सख्त मना है। ये चीजें पाए जाने पर एयरपोर्ट स्टाफ जमा कर लेता है।

4- पॉवर बैंक- फ्लाइट में सफर करते समय फोन को चार्ज करने वाला पॉवर बैंक की भी लिमिट तय की गई है। आप 160mH से कम का ही पावर बैंक अपने साथ हवाई जहाज में कैरी कर सकते हैं।

5- संवेदनशील पाउडर- संवेदनशील पाउडर जैसे ब्लीच या किसी तरह का एसिड भी आप फ्लाइट में लेकर नहीं जा सकते। इन चीजों से भी खतरा माना जाता है। इसके साथ ही ऑयली फूड भी ले जाना मना है।

6- जूलरी-कैश- आप देश-विदेश की यात्रा पर हो और भारी मात्रा में जूलरी या कैश लेकर जा रहे हो, तो पूछताछ हो सकती है। एयरपोर्ट नियम के मुताबिक, कुछ अमाउंट में ही आप ये चीजें लेकर जा सकते हैं। वरना कस्टम डिपार्टमेंट आपको रोक सकता है।

7- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स- फ्लाइट में बैठने से पहले आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच की जाती है। उस वक्त ये चीजें ऑफ होनी चाहिए और ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। जैसे 4-5 लैपटॉप कैरी करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।

8- बैन पेट्स- विदेश यात्रा करते समय कोई खास या दुर्लभ पशु-पक्षी या उनसे बने किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को ले जाना मना है। ऐसे में आपको बड़ा हर्जाना देना पड़ सकता है।