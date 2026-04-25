यूपी में रहते हैं? इन 8 फेमस धार्मिक जगहों पर लाइफ में एक बार तो जरूर जाएं

UP 8 Famous Religious Place: उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इन 8 मोस्ट फेमस प्लेसेज पर एक बार विजिट जरूर करें। जहां की सैर लोगों के मन को शांति और सुकून देती है। देश ही नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट इन जगहों को देखने आते हैं।

यूपी के रहने वाले हैं तो इन 8 धार्मिक प्लेसेज को बिल्कुल ना मिस करें। देश-विदेश से लोग इन जगहों को देखने के लिए आते हैं। घूमने के शौकीन अक्सर पहाड़ों और समुंदर किनारे जाते हैं। लेकिन अगर आप मन का सुकून और अपनी समस्याओं का अंत चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के इन प्लेसेज पर विजिट जरूर करना चाहिए। जहां पर देश-दुनिया के लोग भक्ति में डूबे आते हैं और देवी-देवताओं के दर्शन पूजन से सुकून और शांति पाते हैं। तो अगर यूपी में रहने के बाद भी इन प्लेसेज को नहीं देखा तो एक बार जरूर जाएं।

वाराणसी वाराणसी के घाट पर विदेश से लोग मन की शांति की तलाश में आते हैं। फिर आप तो यूपी में ही रहते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि काशी भगवान शिव की बसाई नगरी है। जो आदि-अनंत काल से बनी है। यहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ लोग गंगा के घाट और गंगा आरती के लिए खूब आते हैं।

प्रयागराज काशी से मात्र 101 किमी की दूर पर बसा है प्रयागराज, जिसे तीर्थराज भी बोलते हैं। इस पवित्र शहर में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। जिसमे स्नान के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट और भक्त आते हैं।

सारनाथ मन की शांति चाहते हैं तो वाराणसी से मात्र 10 किमी की दूर पर बने सारनाथ जरूर जाएं, जो गौतम बुद्ध की नगरी है। जहां पर दूर से टूरिस्ट मन की शांति की तलाश में आते हैं। इस जगह की सैर एक बार लाइफ में जरूर करनी चाहिए।

वृंदावन कान्हा की नगरी वृंदावन में एक बार गए तो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। यहां के कण-कण में भगवान कृष्ण बसे हैं। वृंदावन में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि विदेशो से आने वाले टूरिस्ट भी कान्हा की भक्ति में रम जाते हैं। इस प्लेस पर लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहिए।

मथुरा,ब्रजभूमि कान्हा की जन्मस्थली मथुरा मस्ट विजिट प्लेस है। केवल मथुरा ही नहीं कान्हा की भक्ति में डुबाने के लिए यहां के आसपास बने गोकुल, वृंदावन, नंदनगरी, बरसाना सारे ही प्लेस हैं। जहां एक बार जाने के आपका मन बार-बार जाने का होगा।

अयोध्या रामनगरी अयोध्या जाकर राम मंदिर जरूर देखें और साथ ही रामलला के दर्शन जरूर करने चाहिए।

चित्रकूट रामायण काल की जगहों को देखने की उत्सुकता दिल में रहती है तो चित्रकूट जरूर जाएं। ये शहर आधा उत्तर प्रदेश में हैं और आधा मध्य प्रदेशन में। चित्रकूट में भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए सरयू नदी पार करते हैं। यहां पर माता सीता की रसोई, हनुमान जी का मंदिर और सरयू नदी के तट को देखने का मौका मिलता है। जिसे यूपी में रहने वालों को जरूर देखना चाहिए।