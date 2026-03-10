Hindustan Hindi News
40 की उम्र से पहले महिलाओं को जरूर करनी चाहिए इन 7 जगहों की सैर, जिंदगी भर याद रहेगी ट्रिप

Mar 10, 2026 12:54 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
40 की उम्र से पहले महिलाओं को कुछ जगहों पर जरूर घूम लेना चाहिए। वैसे तो घूमने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन अगर आप एडवेंचर प्रेमी है, तो कमजोर हड्डियों के साथ इन जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगी। चलिए बताते हैं भारत की किन जगहों को घूमें।

आजकल महिलाएं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और एक्सप्लोरर हो चुकी हैं। अब महिलाएं नई जगहों पर घूमना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना काफी पसंद करती हैं। वैसे भी कहा जाता है घूमने से नई संस्कृति, खानपान, सभ्यता और जगहों के बारे में पता चलता है, साथ ही आप खुद को भी खोज सकते हैं। ज्यादातर लेडीज घूमना पसंद करती हैं लेकिन घर-परिवार की जिम्मेदारियों के कारण घूम नहीं पाती हैं। अगर आप घूमना पसंद करती हैं, तो 40 की उम्र से पहले कुछ जगहों को एक्सप्लोर जरूर करें। वैसे तो घूमने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन इ जगहों पर आप कुछ एक्टिविटीज बुढ़ापे या फिर जोड़ों के दर्द के साथ नहीं कर पाएंगी। 40 की उम्र तक महिलाएं ज्यादा एक्टिव रहती हैं। आप इन जगहों पर सोलो ट्रैवल भी कर सकती हैं, भारत की ये जगहें बिल्कुल सेफ हैं और बच्चों-हस्बैंड के साथ भी ट्रिप प्लान कर सकती हैं।

1- ऋषिकेश

उत्तराखंड का खूबसूरत शहर ऋषिकेश आप सोलो ट्रिप के लिए चुन सकती हैं। ऋषिकेश जाने का मन है, तो दिल्ली से बस बुक करें और बस सुबह वहां पहुंच जाएं। ऋषिकेश धार्मिक जगहों में से एक है और सोलो ट्रिप के लिए परफेक्ट है। यहां पर आपको शांति, सुकून और नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहां योग, मेडिटेशन, गंगा आरती और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अनुभव लें।

2- गोवा

दोस्तों या पति के साथ ट्रिप पर जा रही हैं, तो गोवा जाएं। गोवा की फन व नाइट लाइफ जिंदगी में एक बार जरूर एन्जॉय करें। गोवा महिलाओं के लिए फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है और ये जगह औरतों के लिए सेफ भी है। गोवा में आप समुद्र के किनारे बैठकर सुकून के पल बिता सकती हैं और रात की पार्टी में फुल मजा कर सकती हैं।

3- उदयपुर

जिंदगी में एक बार उदयपुर घूमने का प्लान जरूर बनाएं। रॉयल फील करना चाहते हैं, तो उदयपुर बेस्ट रहेगा। झीलों और महलों के लिए मशहूर ये शहर अपनी सभ्यता और संस्कृति से आपका दिल जीत लेगा। सोलो ट्रिप के लिए उदयपुर परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है।

4- लद्दाख

एडवेंचर प्रेमी हैं, तो लद्दाख जरूर जाएं। यहां की साफ झीलें, पहाड़, रोड ट्रिप लाइफ आपके सफर को यादगार बना देंगी। महिलाओं के लिए लद्दाख किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं होता और 40 की उम्र से पहले यहां जरूर जाएं। 40 के बाद आप यहां एडवेंचर नहीं कर पाएंगी।

5- केरला

बैकवॉटर बोट राइड, आयुर्वेदिक स्पा और हरियाली पसंद करती हैं, तो केरला जाएं। केरला में आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकती हैं। 40 से पहले केरला इसलिए जाएं क्योंकि आप यहां कई वॉटर एक्टिविटीज कर सकती हैं।

6- जयपुर

सोलो ट्रिप के लिए पहली जगह खोज रही हैं, तो जयुपर से शुरुआत करें। जयपुर में घूमने-देखने लायक काफी कुछ है और ये शहर महिलाओं के लिए सेफ भी है। जयपुर में आप इतिहास से जुड़ी चीजों को देख सकती हैं और खाने की टेस्टी चीजों का स्वाद चख सकती हैं।

7- शिमला

हिमाचल की खूबसूरती देखना चाहती हैं, तो शिमला घूमने जाएं। शिमला में आप बर्फ से जुड़े स्पोर्ट्स का मजा ले सकती हैं और यहां के लोकल फूड को चखना बिल्कुल न भूलें। बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए आपको मजबूत हड्डियां चाहिए होंगी, जो 40 के बाद नहीं रहती। इसलिए शिमला भी जल्द ही घूम लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

