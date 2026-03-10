40 की उम्र से पहले महिलाओं को जरूर करनी चाहिए इन 7 जगहों की सैर, जिंदगी भर याद रहेगी ट्रिप

40 की उम्र से पहले महिलाओं को कुछ जगहों पर जरूर घूम लेना चाहिए। वैसे तो घूमने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन अगर आप एडवेंचर प्रेमी है, तो कमजोर हड्डियों के साथ इन जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगी। चलिए बताते हैं भारत की किन जगहों को घूमें।

आजकल महिलाएं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और एक्सप्लोरर हो चुकी हैं। अब महिलाएं नई जगहों पर घूमना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना काफी पसंद करती हैं। वैसे भी कहा जाता है घूमने से नई संस्कृति, खानपान, सभ्यता और जगहों के बारे में पता चलता है, साथ ही आप खुद को भी खोज सकते हैं। ज्यादातर लेडीज घूमना पसंद करती हैं लेकिन घर-परिवार की जिम्मेदारियों के कारण घूम नहीं पाती हैं। अगर आप घूमना पसंद करती हैं, तो 40 की उम्र से पहले कुछ जगहों को एक्सप्लोर जरूर करें। वैसे तो घूमने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन इ जगहों पर आप कुछ एक्टिविटीज बुढ़ापे या फिर जोड़ों के दर्द के साथ नहीं कर पाएंगी। 40 की उम्र तक महिलाएं ज्यादा एक्टिव रहती हैं। आप इन जगहों पर सोलो ट्रैवल भी कर सकती हैं, भारत की ये जगहें बिल्कुल सेफ हैं और बच्चों-हस्बैंड के साथ भी ट्रिप प्लान कर सकती हैं।

1- ऋषिकेश उत्तराखंड का खूबसूरत शहर ऋषिकेश आप सोलो ट्रिप के लिए चुन सकती हैं। ऋषिकेश जाने का मन है, तो दिल्ली से बस बुक करें और बस सुबह वहां पहुंच जाएं। ऋषिकेश धार्मिक जगहों में से एक है और सोलो ट्रिप के लिए परफेक्ट है। यहां पर आपको शांति, सुकून और नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहां योग, मेडिटेशन, गंगा आरती और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अनुभव लें।

2- गोवा दोस्तों या पति के साथ ट्रिप पर जा रही हैं, तो गोवा जाएं। गोवा की फन व नाइट लाइफ जिंदगी में एक बार जरूर एन्जॉय करें। गोवा महिलाओं के लिए फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है और ये जगह औरतों के लिए सेफ भी है। गोवा में आप समुद्र के किनारे बैठकर सुकून के पल बिता सकती हैं और रात की पार्टी में फुल मजा कर सकती हैं।

3- उदयपुर जिंदगी में एक बार उदयपुर घूमने का प्लान जरूर बनाएं। रॉयल फील करना चाहते हैं, तो उदयपुर बेस्ट रहेगा। झीलों और महलों के लिए मशहूर ये शहर अपनी सभ्यता और संस्कृति से आपका दिल जीत लेगा। सोलो ट्रिप के लिए उदयपुर परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है।

4- लद्दाख एडवेंचर प्रेमी हैं, तो लद्दाख जरूर जाएं। यहां की साफ झीलें, पहाड़, रोड ट्रिप लाइफ आपके सफर को यादगार बना देंगी। महिलाओं के लिए लद्दाख किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं होता और 40 की उम्र से पहले यहां जरूर जाएं। 40 के बाद आप यहां एडवेंचर नहीं कर पाएंगी।

5- केरला बैकवॉटर बोट राइड, आयुर्वेदिक स्पा और हरियाली पसंद करती हैं, तो केरला जाएं। केरला में आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकती हैं। 40 से पहले केरला इसलिए जाएं क्योंकि आप यहां कई वॉटर एक्टिविटीज कर सकती हैं।

6- जयपुर सोलो ट्रिप के लिए पहली जगह खोज रही हैं, तो जयुपर से शुरुआत करें। जयपुर में घूमने-देखने लायक काफी कुछ है और ये शहर महिलाओं के लिए सेफ भी है। जयपुर में आप इतिहास से जुड़ी चीजों को देख सकती हैं और खाने की टेस्टी चीजों का स्वाद चख सकती हैं।