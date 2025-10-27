फिल्म शूटिंग की वजह से फेमस हुईं ये जगहें, एक बार जरूर घूमने जाएं

संक्षेप: भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं, जो फिल्मों की शूटिंग के बाद फेमस हो गए। आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे, जहां पर कई हिट फिल्में बनीं।

भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से जानी जाती हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जो फिल्मों की शूटिंग की वजह से मशहूर हो गईं। इन जगहों पर कई बॉलीवुड फिल्में बनीं और इसके बाद ये ट्रैवल प्लेसेस फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गए। यहां लोग घूमने के लिए खूब जाते हैं। क्या आपने इन जगहों को एक्सप्लोर किया, चलिए बताते हैं।

रोहतांग, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जगह है रोहतांग। रोहतांग में कई हिट फिल्में बन चुकी हैं। यहां पर जब वी मेट का गाना शूट हुआ और जब तक है जान की शूटिंग हुई। ये जगह बर्फ की वादियों से घिरी रहती है। यहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

गोवा साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म दिल चाहता है। फिल्म की कहानी दोस्तों पर थी और गोवा में शूट हुई। इसके बाद से जो भी गोवा घूमने जाता है, इस जगह जाकर फोटो जरूर खिंचवाता है।

पैंगॉन्ग लेक, लेह लेह लद्दाख में पैंगॉन्ग लेक है, जो बेहद सुंदर है। इसका पानी साफ शीशे की तरह दिखता है। आपने इस लेक को फिल्म थ्री ईडियट, टशन, लक्ष्य में जरूर देखा होगा। ये लेक इन फिल्मों के बाद काफी मशहूर हुई।

मनाली, हिमाचल प्रदेश कई फिल्मों की शूटिंग मनाली में हुई। फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी मनाली में हुई और इसके बाद से ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया। दोस्त अपने ग्रुप के साथ मनाली घूमने जरूर जाते हैं।

गुलमर्ग, कश्मीर कश्मीर का गुलमर्ग भी आप कई फिल्मों में देख चुके होंगे। फिल्म हाइवे, हैदर, जब वी मेट, रॉकस्टार, आपकी कसम में आपने इसकी खूबसूरती देखी होगी। कश्मीर का गुलमर्ग किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहां एक बार जरूर जाएं।

बनारस, यूपी उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर बनारस भी आपने फिल्मों में देखा होगा। बनारस के घाट, गलियां और वहां के मंदिर आपने रांझणा जैसी फिल्मों में भी देखें होंगे। बनारस शहर अपने आप में काफी समेटे हुए है। अगर आप बनारस नहीं घूमें तो कुछ नहीं घूमा।