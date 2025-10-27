Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा7 travel Places that became popular tourist destination after film shooting
फिल्म शूटिंग की वजह से फेमस हुईं ये जगहें, एक बार जरूर घूमने जाएं

फिल्म शूटिंग की वजह से फेमस हुईं ये जगहें, एक बार जरूर घूमने जाएं

संक्षेप: भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं, जो फिल्मों की शूटिंग के बाद फेमस हो गए। आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे, जहां पर कई हिट फिल्में बनीं।

Mon, 27 Oct 2025 01:13 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से जानी जाती हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जो फिल्मों की शूटिंग की वजह से मशहूर हो गईं। इन जगहों पर कई बॉलीवुड फिल्में बनीं और इसके बाद ये ट्रैवल प्लेसेस फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गए। यहां लोग घूमने के लिए खूब जाते हैं। क्या आपने इन जगहों को एक्सप्लोर किया, चलिए बताते हैं।

रोहतांग, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में जगह है रोहतांग। रोहतांग में कई हिट फिल्में बन चुकी हैं। यहां पर जब वी मेट का गाना शूट हुआ और जब तक है जान की शूटिंग हुई। ये जगह बर्फ की वादियों से घिरी रहती है। यहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

गोवा

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म दिल चाहता है। फिल्म की कहानी दोस्तों पर थी और गोवा में शूट हुई। इसके बाद से जो भी गोवा घूमने जाता है, इस जगह जाकर फोटो जरूर खिंचवाता है।

पैंगॉन्ग लेक, लेह

लेह लद्दाख में पैंगॉन्ग लेक है, जो बेहद सुंदर है। इसका पानी साफ शीशे की तरह दिखता है। आपने इस लेक को फिल्म थ्री ईडियट, टशन, लक्ष्य में जरूर देखा होगा। ये लेक इन फिल्मों के बाद काफी मशहूर हुई।

मनाली, हिमाचल प्रदेश

कई फिल्मों की शूटिंग मनाली में हुई। फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी मनाली में हुई और इसके बाद से ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया। दोस्त अपने ग्रुप के साथ मनाली घूमने जरूर जाते हैं।

गुलमर्ग, कश्मीर

कश्मीर का गुलमर्ग भी आप कई फिल्मों में देख चुके होंगे। फिल्म हाइवे, हैदर, जब वी मेट, रॉकस्टार, आपकी कसम में आपने इसकी खूबसूरती देखी होगी। कश्मीर का गुलमर्ग किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहां एक बार जरूर जाएं।

बनारस, यूपी

उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर बनारस भी आपने फिल्मों में देखा होगा। बनारस के घाट, गलियां और वहां के मंदिर आपने रांझणा जैसी फिल्मों में भी देखें होंगे। बनारस शहर अपने आप में काफी समेटे हुए है। अगर आप बनारस नहीं घूमें तो कुछ नहीं घूमा।

मुन्नार, केरल

फिल्म लाइफ ऑफ पाई और चेन्नई एक्सप्रेस में आपने केरल के मुन्नार में बसे चाय के बगानों को देखा होगा। मुन्नार अब मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहां पर लोग सुकून की तलाश में आते हैं।

ये भी पढ़ें:घूमने के लिए बेस्ट जगह हो सकती है अल्मोड़ा, इन प्लेसेज को देखे बगैर ना लौटें
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।