Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा7 Most Powerful Temples to Visit in India before you die travel list in hindi
भारत के 7 सबसे शक्तिशाली मंदिर, यहां होगी आपकी हर मुराद पूरी

भारत के 7 सबसे शक्तिशाली मंदिर, यहां होगी आपकी हर मुराद पूरी

संक्षेप: भारत में घूमने की जगहों की कमी नहीं है और यहां कई प्रसिद्ध मंदिर भी मौजूद हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। एक बार आप भी इन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने जरूर जाएं।

Sun, 9 Nov 2025 03:46 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में घूमने-टहलने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें शायद आपने एक्सप्लोर न किया हो। ऐसे ही कुछ मंदिर भी हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि यहां हर भक्त की मुराद पूरी हो जाती है। बस सच्चे मन और आस्था के साथ आपको मंदिर जाना होगा। अगर आप अपने पाप धोना और मन की शांति-सुकून चाहते हैं, तो मरने से पहले एक बार इन शक्तिशाली मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काशी विश्वनाथ

बनारस शहर अपने आप में धार्मिक माना जाता है, जहां लोग मरने के बाद भी जाते हैं। लेकिन आप बनारसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन मरने से पहले कर सकते हैं। ये मंदिर जितना खूबसूरत बना है, उतना ही चमत्कारी भी है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां पर उनकी मूर्ति विराजमान है।

वैष्णो देवी

जम्मू-कश्मीर के कटरा में बसा है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए लोग लंबी चढ़ाई चढ़कर जाते हैं। दिसंबर में सर्दी हवाओं के बीच भी लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं जो वैष्णो देवी के दर्शन एक बार कर लेता है, वह बार-बार वहां जाने के लिए बेताब रहता है।

तिरुपति बालाजी

भगवान व्यंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और खूब धन-दौलत चढ़ाते हैं। ये भारत का सबसे पौराणिक और अमीर मंदिर माना जाता है।

सोमनाथ मंदिर

गुजरात का यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और फिर बनाया गया। भगवान शिव यहां आने वाले हर भक्त की कामना पूरी कर देते हैं। इसकी नक्काशी और सुंदरता भी देखने लायक है।

जगन्नाथ मंदिर

पुरी जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को भगवान विष्णु और उनके परिवार के घर के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने भर से सभी संकट हल हो जाते हैं। यहां का प्रसाद भी स्वादिष्ट होता है।

केदारनाथ मंदिर

भगवान शिव के दर्शन करने हैं, तो केदारनाथ मंदिर जाएं। केदारनाथ मंदिर काफी पवित्र माना जाता है, जहां जाने से भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है।

सिद्धी विनायक मंदिर

मुंबई में स्थित है सिद्धी विनायक मंदिर। भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर काफी खूबसूरत बना हुआ है। यहां आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। बड़े-बड़े सेलेब्स और कारोबारी यहां पर दर्शन के लिए आते हैं।

ये भी पढ़ें:गुजरात का रण ऑफ कच्छ– प्रकृति, संस्कृति और रंगों का अनोखा संगम
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।