गया के साथ इन 7 जगहों पर भी होता है पूर्वजों का श्राद्ध, पिंडदान से मिलती है मुक्ति

Pitru Paksh 2025: पितृ पक्ष के शुरू होने के साथ ही गया, बिहार में लोग पिंड दान के लिए पहुंचने लगते हैं। इस जगह पर पिंड दान से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। लेकिन गया जी के अलावा भी 7 ऐसे पवित्र स्थल हैं जहां पर पिंड दान का महत्व है और इन जगहों पर पिंड दान के से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है

पितृ पक्ष शुरू होते ही गया, बिहार में पूर्वजों का श्राद्ध और पिंड दान करने के लिए लोग पहुंचने लगते हैं। मान्यता है कि यहां पर बने विष्णुपद मंदिर में पिंड दान से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और पृथ्वीलोक से गमन कर जाते हैं। लेकिन केवल गया ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बने इन 7 जगहों पर पिंड दान का महत्व है। कोई इंसान अगर गया नहीं जा पा रहा तो इन जगहों पर पिंड दान से भी पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। जानें कौन सी हैं वो 7 पवित्र जगहें, जहां पर पिंड दान से पूर्वजों को मिलती है शांति।

काशी भगवान शिव की नगरी काशी को मुक्ति का मार्ग माना गया है। शरीर से मुक्ति पाने के लिए काफी सारे लोग अंतिम समय में काशी में रहने लगते हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट पर पिंड दान और तर्पण करने से ये सीधे भैरव और भगवान शिव के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है।

ध्रुव घाट, मथुरा कान्हा की नगरी मथुरा में भी पूर्वजों का पिंड दान किया जाता है। पिंड दान के लिए फेमस पांच प्रमुख नगरों में मथुरा भी शामिल है। यमुना नदी पर बने कुल 24 घाट में से एक ध्रुव घाट पर तर्पण और पिंड दान किया जाता है। मान्यता है कि राजा उत्तानपाद के पु्त्र ध्रुव ने इस घाट पर अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था और उसे श्रीहरि विष्णु ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए पूर्वजों की मुक्ति के लिए लोग मथुरा में बने ध्रुव घाट पर भी पिंड दान करते हैं।

हर की पैड़ी, हरिद्वार हर की पैड़ी यानि भगवान हरि विष्णु के चरण। ये पवित्र नगर जिसे मायापुरी के नाम से भी जानते हैं बेहद पवित्र नगर और यहां पर श्राद्ध, पिंड दान करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। हरिद्वार में त्रिगंगा, नारायणशिला, कनखल धाम जैसी जगहे हैं। जहां पर अलग-अलग तरीके की आत्माओं को मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि कनखल में पिंडदान करने से उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है।

देव प्रयाग, उत्तराखंड सनातन धर्म में देव प्रयाग का खास महत्व है। यहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है। यहां पर राजा राम ने पिता दशरथ का तर्पण किया था। कहा जाता है कि देव प्रयाग में तर्पण करने से जन्माजन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिल जाती है।

त्रियुगी नारायण मंदिर, उत्तराखंड त्रियुगी नारायण मंदिर को शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां पर बने सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। ये मंदिर 18 जार साल पुराना है और यहां पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और सरस्वती स्थापित है।

ब्रह्म कपाल शिला, बदरीनाथ बदरीनाथ मंदिर के पास बने ब्रह्म कपाल शिला को पितृ तर्पण का सबसे मुख्य स्थान माना जाता है। यहां पर पिंड दान का फल गया से 8गुना ज्यादा होता है। इस जगह पर पिंड दान करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार को पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस शिला पर पांडवों ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए पिंड दान किया था।