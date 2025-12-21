Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा7 countries that do not celebrate new years day on january 1st India china thailand
इन देशों में न्यू ईयर पर घूमने का ना बनाएं प्लान, यहां नहीं मनाया जाता 1 जनवरी को नया साल

Happy New Year 2026: नया साल आने में कुछ ही दिन बाकि हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कई देशों में 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता। चलिए बताते हैं किन जगहों पर 1 तारीख को नए साल की धूम नहीं होती है।

Dec 21, 2025 07:45 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
नया साल अक्सर लोग तभी समझते हैं, जब कैलेंडर में तारीख 31 दिसंबर से 1 जनवरी हो जाती है। वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 1 जनवरी को ही लोग नया साल मनाने लगे हैं और पटाखे जलाते हैं। सिर्फ यही नहीं आजकल लोग नए साल को खास बनाने के लिए अलग जगहों पर घूमने का प्लान भी बना लेते हैं। अगर आप भी नए साल पर किसी शहर या देश की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो जरा रुक जाइये। कई ऐसे देश हैं, जहां पर 1 जनवरी को नया साल सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि इन जगहों पर इनके कल्चर के हिसाब से नया साल मनाया जाता है। चलिए आपको इन देशों के बारे में बताते हैं।

1- चाइना

चाइना में 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता, बल्कि यहां पर चंद्रमा के मुताबिक तारीख मानी जाती है। चीन में 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच ही नया साल मनाया जाता है। इस समय चंद्रमा निकलता है और सूरज की गति भी धीमी रहती है। उनके लिए नया साल वसंत सीजन की शुरुआत भी माना जाता है, जिसमें सब रंग-बिरंगा दिखे। वियतनाम में भी चाइना जैसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है।

2- थाईलैंड

1 जनवरी को थाईलैंड घूमने का प्लान बनाया है, तो यहां नया साल सेलिब्रेट करने को नहीं मिलेगा। थाईलैंड में नया साल अप्रैल के महीने में होता है, इसे जल महोत्सव या सोंगक्रण भी कहा जाता है। इसमें लोग ठंडे पानी से एक दूसरे को भिगोकर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। थाईलैंड में 1 जनवरी को कुछ भी खास नहीं किया जाता।

3- श्रीलंका

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता बल्कि यहां पर 14 जनवरी को न्यू ईयर पार्टी लोग करते हैं। श्रीलंका में इस दिन को सिंहली नव वर्ष या अलुथ अवुरुद्दा के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं और दावत पर बुलाते हैं।

happy new year

4- इथियोपिया

इथियोपिया को 11-12 सितंबर को नया साल मनाया जाता है और यहां के लोग खास दिन को गाना गाकर और एक दूसरे को फूल देकर मनाते हैं। उनके मुताबिक नया साल बरसात से शुरू होता है, जो चर्च के लिए अच्छा माना जाता है।

5- रूस-यूक्रेन

रूस और यूक्रेन में भी नया साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। यहां पर भी 14 जनवरी को न्यू ईयर की धूमधाम होती है और लोग पार्टी करते हैं। इनके यहां एक दूसरे को घर पर खाने पर बुलाया जाता है और शान से पार्टी होती है।

6- नेपाल

भारत से सटे हुए देश नेपाल में नया साल विक्रम संबत कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। नेपाल में भी नया साल अप्रैल के महीने से शुरू होता है। नेपाली लोग अप्रैल में धूमधाम से नए साल के स्वागत की तैयारी करते हैं।

7- भारत

भारत के कई शहरों में वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है लेकिन असल में यहां पर भी अप्रैल माह से न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है। भारत में विक्रम संबत (चैत) में नया साल शुरू होता है, जिसमें नई फसलें, धान, फल, फूल उगे रहते हैं। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों और धर्मों में नया साल अलग तरीके से मनाया जाता है।

