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फ्रेंडशिप डे पर 'कहां चलें?' का टेंशन खत्म, NCR की ये 7 जगहें हैं बेस्ट

By Shubhangi Gupta
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Friendship Day 2026 Travel Plan: अगर फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो एनसीआर की ये 5 जगहें आपके दिन को यादगार बना सकती हैं। यहां घूमने, खाने और ढेर सारी मस्ती करने का पूरा मौका मिलेगा।

Friendship day 2026
फ्रेंडशिप डे 2026 पर दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो NCR की ये 7 जगहें ट्राई कर सकते हैं।

Friendship Day 2026 Hangout Places: दोस्ती सिर्फ बातें करने का रिश्ता नहीं, बल्कि साथ बिताए गए खूबसूरत पलों का नाम भी है। फ्रेंडशिप डे ऐसा मौका होता है, जब हर कोई अपने दोस्तों के साथ कुछ खास करना चाहता है। अगर आप भी इस बार सिर्फ कैफे में बैठने की बजाय कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो एनसीआर में ऐसी कई जगहें हैं जहां आप पूरा दिन मस्ती कर सकते हैं।

कहीं हरियाली और सुकून मिलेगा, तो कहीं रोमांच और ढेर सारी गतिविधियां। कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां आप अच्छे खाने के साथ शानदार तस्वीरें भी खींच सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन जगहों तक पहुंचना आसान है और एक दिन में आराम से घूमकर वापस भी आया जा सकता है। आइए जानते हैं फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के साथ घूमने के लिए एनसीआर की 5 बेहतरीन जगहों के बारे में।

1. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ

अगर दोस्तों के साथ शाम बिताने का मन है, तो यह जगह एक बढ़िया विकल्प है। यहां खुला माहौल, हरियाली और खूबसूरत नजारे आपका दिन यादगार बना देंगे। साथ बैठकर बातें करना, तस्वीरें लेना और आसपास के खाने का स्वाद लेना इस जगह की खास बात है।

2. चंपा गली

Friendship Day 2026 के लिए चंपा गली का प्लान

अगर आपकी टोली को अच्छे कैफे, रंग-बिरंगी गलियां और खूबसूरत तस्वीरें पसंद हैं, तो चंपा गली जरूर जाएं। यहां छोटे-छोटे कैफे, शांत माहौल और अलग तरह की सजावट आपको पसंद आएगी। दोस्तों के साथ घंटों बैठकर बातें करने के लिए यह बढ़िया जगह है।

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3. सुंदर नर्सरी

Friendship Day 2026 पर दोस्तों के साथ सुंदर नर्सरी घूमने का प्लान बनाएं

अगर दोस्तों के साथ भीड़-भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो सुंदर नर्सरी जा सकते हैं। यहां हर तरफ हरियाली, रंग-बिरंगे फूल और शांति महूसस होती है। पिकनिक, लंबी बातचीत और शानदार तस्वीरें खींचने के लिए यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके ग्रुप को प्रकृति पसंद है, तो यहां का शांत माहौल जरूर अच्छा लगेगा।

4. लोधी गार्डन

हरियाली के बीच दोस्तों के साथ आराम से समय बिताना चाहते हैं, तो लोधी गार्डन जाएं। यहां सुबह और शाम दोनों समय अच्छा माहौल रहता है। आप यहां टहल सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं और ढेर सारी तस्वीरें भी खींच सकते हैं।

फ्रेंडशिप डे 2026 पर दोस्तों के साथ घूमने जाएं इन जगहों पर

5. साइबर हब

अगर घूमने के साथ अच्छा खाना भी आपकी सूची में है, तो साइबर हब जरूर जाएं। यहां आपको हर तरह का खाना, संगीत और शानदार माहौल मिलेगा। शाम के समय दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह एनसीआर की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है।

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6. दमदमा झील

अगर शहर की भीड़ से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, तो दमदमा झील अच्छा विकल्प है। यहां आप नाव की सैर, खुले मैदान और प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सकते हैं। पिकनिक के लिए भी यह जगह काफी पसंद की जाती है।

7. अक्षरधाम मंदिर

Friendship Day 2026 पर दोस्तों के साथ जाएं अक्षरधाम मंदिर

अगर फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के साथ किसी शांत और खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं, तो अक्षरधाम मंदिर भी अच्छा ऑप्सन है। यहां की भव्य नक्काशी, विशाल परिसर और साफ-सुथरा माहौल हर किसी का मन मोह लेता है। शाम के समय होने वाला म्यूजिकल फाउंटेन शो भी काफी पसंद किया जाता है। मंदिर घूमने के बाद आसपास बैठकर दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है।

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यादें बनाएं! दोस्तों के साथ बिताया गया एक अच्छा दिन जिंदगी भर याद रहता है। इस फ्रेंडशिप डे अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं, तो एनसीआर की इन खूबसूरत जगहों में से किसी एक को चुनिए। यकीन मानिए, हंसी-मजाक, अच्छी बातें और ढेर सारी यादें इस दिन को हमेशा के लिए खास बना देंगी।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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