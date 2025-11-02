नए साल की पार्टी के लिए अभी से इन जगहों पर कर लें बुकिंग, जिंदगी भर याद रहेगा सेलिब्रेशन
संक्षेप: नए साल की पार्टी अगर आप यादगार मनाना चाहते हैं, तो अभी से ही भारत की इन जगहों पर प्लानिंग के साथ बुकिंग कर लें। वरना इन जगहों पर रश ज्यादा हो जायेगा और जगह नहीं मिलेगी। यहां पर न्यू ईयर पार्टी करना यादगार रहेगा।
नया साल आने में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं और अभी से लोग पार्टी कैसे करनी है प्लान करना शुरू कर देते हैं। अगर आप साल 2026 का स्वागत कुछ अलग तरीके और जगह से करना चाहते हैं, तो भारत की कुछ खास जगहों पर पार्टी करने का प्लान बनाएं। भारत की इन जगहों पर पार्टी करने के लिए लोग दूर से आते हैं और यहां का नया साल सेलिब्रेशन आपको जीवन भर याद रहेगा। चलिए बताते हैं किन जगहों की हम बात कर रहे हैं।
गोवा- नए साल की पार्टी करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है गोवा। गोवा की नाइट लाइफ, बीच के किनारे पार्टी, फूड, डांस सबकुछ अच्छा होता है। गोवा में आप नए साल का जश्न मना सकते हैं। हालांकि, इस समय गोवा काफी महंगा होता है, लेकिन आप अभी से दोस्तों संग प्लानिंग कर सकते हैं।
बेंगलुरु- अगर आप बेंगलुरु कभी नहीं गए हैं, तो नए साल की पार्टी के लिए जरूर जाएं। बेंगलुरु की नाइट लाइफ और पार्टी काफी ग्लैमरस होती है। लोग यहां दूर से जश्न मनाने आते हैं। बेंगलुरु के एमजी रोड, कोरमंगला, और इंदिरानगर जैसे इलाकों में अनगिनत पब और बार हैं, जहां आप जा सकते हैं।
चेन्नई- समुद्र के किनारे पार्टी करना है और जबरदस्त आतिशबाजी का नजारा देखना है, तो चेन्नई जाएं। चेन्नई में नए साल का जश्न काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां पर दूर से लोग न्यू ईयर पार्टी करने आते हैं।
औली- दिल्ली वालों के लिए औली ज्यादा दूर नहीं हैं। उत्तराखंड का औली बेहद खूबसूरत है और नए साल की पार्टी के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। जनवरी के समय यहां पर हल्की स्नोफॉल भी हो जाती है। पहाड़ों के किनारे पार्टी करने का मजा अलग होता है।
दिल्ली- अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो देश की राजधानी में पार्टी करने जरूर जाएं। दिल्ली की नाइट लाइफ और पार्टी काफी फेमस है। दिल्ली में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। यहां पर कई पब और क्लब हैं, जहां पर अलग वाइब रहती है।
मुंबई- मुंबई भी पार्टी करने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। नए साल की पार्टी आप मुंबई में भी कर सकते हैं। मुंबई में नए साल पर कई जगहों पर बड़ी पार्टी और फंक्शन होते हैं। यहां पर समुद्र के किनारे और बोट्स में भी जश्न मनाया जाता है।
मनाली- हिमाचल प्रदेश का मनाली आप ऐसे तो कई बार घूमने गए होंगे लेकिन क्या कभी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं। अगर नहीं गए हैं, तो एक बार जरूर प्लान करें। मनाली में बर्फ की वादियों में लोग आग लगाकर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। यहां का लोकल फूड, डांस और नाइट पार्टी का मजा बिल्कुल अलग होता है।
