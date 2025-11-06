लखनऊ में घूमने लायक 7 सबसे सुंदर जगहें, फैमिली ट्रिप का बनाएं प्लान

संक्षेप: लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। यहां पर आपको कई खूबसूरत घूमने की जगहें मिल जाएंगी। अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कुछ खास जगहों पर घूमना बिल्कुल न भूलें।

लखनऊ का नाम सुनते ही नवाबों का शहर याद कुछ ऐसे याद आता है, जहां का जायका और कायदा दोनों ही मशहूर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या कभी घूमने गए हैं। लखनऊ में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं। यहां पर घूमने के अलावा आप लजीज व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं और साथ ही चिकन के कपड़े भी खरीद सकते हैं। लखनऊ की खासियत है कि वह यहां घूमने आए लोगों से काफी अदब से पेश आता है। जी हां, लखनऊ के लोग काफी सुलझे हुए और मददगार होते हैं। अगर आप फैमिली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लखनऊ अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए बताते हैं लखनऊ में घूमने के लिए किन जगहों पर जाएं।

रूमी दरवाजा- लखनऊ के चौथे नवाब आसफउद्दौला ने सन 1784 में रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया था। उस वक्त खूब अकाल पड़ा था, तब नवाब साहब ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया, जिससे 22 हजार मजदूरों को रोजगार मिला। इसकी सुंदरता और कला देखने लायक है। यहां पर अक्सर लोग रील्स बनाते हुए या फोटो खिंचवाते हुए मिल जाएंगे।

चिड़ियाघर- लखनऊ का चिड़ियाघर भी आप बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। लखनऊ का चिड़ियाघर 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है और एंट्री फीस भी सस्ती है। यहां पर आपको 1000 से भी ज्यादा जानवर की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। लखनऊ के चिड़ियाघर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

भूलभुलैया- अगर भूलभुलैया फिल्म देखी है और घूमने नहीं गए हैं, तो लखनऊ का भूलभुलैया जरूर जाएं। यहां पर घूमना खुद में एडवेंचर फील देता है। भूलभुलैया की दीवारों पर खुद की आवाज गूंजती हैं और कोई भी रास्ता आपको अलग नहीं लगेगा। बिना गाइड के आप गुम हो सकते हैं।

बड़ा इमामबाड़ा- लखनऊ की सबसे शानदार और आकर्षक इमारत है बड़ा इमामबाड़ा। 1784 में आसफ-उद-दौला ने अकाल राहत अभियान के तहत इसका निर्माण करवाया था। इसे बनाने में लकड़ी व धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र जगह मानी जाती है और मुहर्रम पर वो लोग यहां आते हैं।

अम्बेडकर पार्क- मायावती ने लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनवाया था, जिसमें उन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति और हाथी की मूर्तियां बनवाई हैं। ये पार्क काफी बड़ी जगह में बना है और खूबसूरत है। यहां पर आप फोटो खिंचवाने या रील्स बनाने के लिए जा सकते हैं।

चंद्रिका मंदिर- लखनऊ घूमने जाएं, तो चंद्रिका मंदिर घूमने बिल्कुल न भूलें। ये देवी दुर्गा जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर दूर बख्शी के तालाब के पास गोमती नदी के तट पर बना है। यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं यहां जो भी मांग करो माता रानी सब पूरा करती हैं।