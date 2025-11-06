Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा7 beautiful Travel Destination Of Lucknow You Must Visit with family
लखनऊ में घूमने लायक 7 सबसे सुंदर जगहें, फैमिली ट्रिप का बनाएं प्लान

लखनऊ में घूमने लायक 7 सबसे सुंदर जगहें, फैमिली ट्रिप का बनाएं प्लान

संक्षेप: लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। यहां पर आपको कई खूबसूरत घूमने की जगहें मिल जाएंगी। अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कुछ खास जगहों पर घूमना बिल्कुल न भूलें।

Thu, 6 Nov 2025 02:09 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ का नाम सुनते ही नवाबों का शहर याद कुछ ऐसे याद आता है, जहां का जायका और कायदा दोनों ही मशहूर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या कभी घूमने गए हैं। लखनऊ में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं। यहां पर घूमने के अलावा आप लजीज व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं और साथ ही चिकन के कपड़े भी खरीद सकते हैं। लखनऊ की खासियत है कि वह यहां घूमने आए लोगों से काफी अदब से पेश आता है। जी हां, लखनऊ के लोग काफी सुलझे हुए और मददगार होते हैं। अगर आप फैमिली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लखनऊ अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए बताते हैं लखनऊ में घूमने के लिए किन जगहों पर जाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रूमी दरवाजा- लखनऊ के चौथे नवाब आसफउद्दौला ने सन 1784 में रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया था। उस वक्त खूब अकाल पड़ा था, तब नवाब साहब ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया, जिससे 22 हजार मजदूरों को रोजगार मिला। इसकी सुंदरता और कला देखने लायक है। यहां पर अक्सर लोग रील्स बनाते हुए या फोटो खिंचवाते हुए मिल जाएंगे।

Lucknow

चिड़ियाघर- लखनऊ का चिड़ियाघर भी आप बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। लखनऊ का चिड़ियाघर 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है और एंट्री फीस भी सस्ती है। यहां पर आपको 1000 से भी ज्यादा जानवर की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। लखनऊ के चिड़ियाघर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

भूलभुलैया- अगर भूलभुलैया फिल्म देखी है और घूमने नहीं गए हैं, तो लखनऊ का भूलभुलैया जरूर जाएं। यहां पर घूमना खुद में एडवेंचर फील देता है। भूलभुलैया की दीवारों पर खुद की आवाज गूंजती हैं और कोई भी रास्ता आपको अलग नहीं लगेगा। बिना गाइड के आप गुम हो सकते हैं।

बड़ा इमामबाड़ा- लखनऊ की सबसे शानदार और आकर्षक इमारत है बड़ा इमामबाड़ा। 1784 में आसफ-उद-दौला ने अकाल राहत अभियान के तहत इसका निर्माण करवाया था। इसे बनाने में लकड़ी व धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र जगह मानी जाती है और मुहर्रम पर वो लोग यहां आते हैं।

अम्बेडकर पार्क- मायावती ने लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनवाया था, जिसमें उन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति और हाथी की मूर्तियां बनवाई हैं। ये पार्क काफी बड़ी जगह में बना है और खूबसूरत है। यहां पर आप फोटो खिंचवाने या रील्स बनाने के लिए जा सकते हैं।

चंद्रिका मंदिर- लखनऊ घूमने जाएं, तो चंद्रिका मंदिर घूमने बिल्कुल न भूलें। ये देवी दुर्गा जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर दूर बख्शी के तालाब के पास गोमती नदी के तट पर बना है। यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं यहां जो भी मांग करो माता रानी सब पूरा करती हैं।

हजरतगंज- लखनऊ जाएं, तो उसके दिल से भी मिलकर आएं। जी हां, लखनऊ का दिल है हजरतगंज। हजरतगंज में आपको कटोरी चाट खाने को मिलेगी और यहां पर शॉपिंग के लिए कई मार्केट हैं। हजरतगंज घूमना भी यादगार रहेगा।

ये भी पढ़ें:ये हैं इंडिया के 6 रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन्स, कम बजट में लें ट्रिप का मजा
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।