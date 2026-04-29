इन टॉप रेटेड ट्रॉली सेट्स के साथ अब गर्मी की छुट्टियां होंगी और भी मजेदार

समर वेकेशन शुरू हो गया है, आप सभी वेकेशन प्लान कर रहे होंगे! वेकेशन पर जाने से पहले ये ट्रॉली सेट्स जरूर ऑर्डर करें। ये आपके वेकेशन को और मजेदार बना देंगी।

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गर्मी की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग हो रही है, या वेडिंग सीजन डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करना है, तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का ट्रॉली सेट तो जरूर होना चाहिए। Amazon पर Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के ट्रॉली बैग्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन स्पेशियस बैग्स में आपका सारा सामान आसानी से आ जाएगा, साथ ही इन्हें कैरी करना भी आसान है। तो अब बिना किसी परेशानी के आप अपना वेकेशन इंजॉय कर सकते हैं।

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क्या आपको भी मेरी तरह ट्रॉली बैग्स में भी एस्थेटिक चाहिए, तो SAFARI THORIUM के 3 सेट ट्रॉली बैग्स परफेक्ट रहेंगे। ये स्पेशियस हैं और इनमें 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। कहीं वेकेशन पर जाना हो या फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना हो, ये बैग्स परफेक्ट रहेंगे। इनमें 3 अलग-अलग साइज के बैग्स आएंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों बैग्स मॉडर्न और क्लासी लुक के लिए जाने जाते हैं।

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Aeistocrat Liberty के 3 सेट ट्रॉली बैग्स आपका सफर आसान बनाते हैं। इसमें लार्ज, मीडियम ओर स्मॉल तीन अलग-अलग साइज के बैग्स आएंगे। साथ ही इनमें चक्के लगे हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं कांबिनेशन लॉक और 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी उपलब्ध है। तो अब भी क्या सोच रहे हैं, इन्हें जरूर ऑर्डर करें। साथ ही इसका लुक अट्रैक्टिव है, अगर आपको एस्थेटिक सूटकेस पसंद हैं, तो यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

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Kamiliant by American Tourister 3 सेट ट्रॉली लॉन्ग करने के लिए परफेक्ट है। इसमें पर्याप्त स्पेस है, साथ ही 360 डिग्री पर घूमने वाले 8 चक्के भी लगे हैं, जिससे इन्हें करी करना आसान हो जाएगा। ये लगेज सेट 3 ट्रॉली सेट में आयेगा। इनमें 55cm, 79cm और 80cm के 3 अलग अलग साइज के ट्रॉली बैग्स मिलेंगे। वहीं अगर आप अक्सर ट्रैवलिंग करते रहती हैं, तो इसकी बॉडी क्वॉलिटी लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।

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Safari pentagon Pro लगेज सेट में 8 चक्के लगे हैं, 360 डिग्री घूमने वाले ये चक्के आपके लिए इन सूटकेस को कैरी करना आसान बनाते हैं। लार्ज, मीडियम और स्मॉल बैग्स आएंगे, जिन्हें आप आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। लग्जरी बेज रंग के ये बैग्स देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं, इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को इस समय आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।

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Kamiliant by American Tourister का ये शानदार ट्रॉली सेट आपके बड़े काम आएगा। इसकी मजबूत बॉडी जल्दी खराब नहीं होगी, अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो इसे जरूर खरीदें। इसमें आपको 56cm, 68cm और 78cm के स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polycarbonate हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री में घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें लंबे ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करना बेहद आसान हो जाता है।

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अगर आप भी गर्मियों में परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने का सोच रहे हैं, तो जर्नी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का ट्राली सेट तो आपके पास होना चाहिए। 3 सेट ट्रॉली बैग में कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिलेंगे। सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का मजा लेना है, तो इन्हें अपने साथ कैरी करें। इनमें 4 मजबूत चक्के हैं, इस तरह लंबे यात्रा के दौरान इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।