इन टॉप रेटेड ट्रॉली सेट्स के साथ अब गर्मी की छुट्टियां होंगी और भी मजेदार
समर वेकेशन शुरू हो गया है, आप सभी वेकेशन प्लान कर रहे होंगे! वेकेशन पर जाने से पहले ये ट्रॉली सेट्स जरूर ऑर्डर करें। ये आपके वेकेशन को और मजेदार बना देंगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग हो रही है, या वेडिंग सीजन डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करना है, तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का ट्रॉली सेट तो जरूर होना चाहिए। Amazon पर Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के ट्रॉली बैग्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन स्पेशियस बैग्स में आपका सारा सामान आसानी से आ जाएगा, साथ ही इन्हें कैरी करना भी आसान है। तो अब बिना किसी परेशानी के आप अपना वेकेशन इंजॉय कर सकते हैं।
क्या आपको भी मेरी तरह ट्रॉली बैग्स में भी एस्थेटिक चाहिए, तो SAFARI THORIUM के 3 सेट ट्रॉली बैग्स परफेक्ट रहेंगे। ये स्पेशियस हैं और इनमें 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। कहीं वेकेशन पर जाना हो या फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना हो, ये बैग्स परफेक्ट रहेंगे। इनमें 3 अलग-अलग साइज के बैग्स आएंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों बैग्स मॉडर्न और क्लासी लुक के लिए जाने जाते हैं।
Aeistocrat Liberty के 3 सेट ट्रॉली बैग्स आपका सफर आसान बनाते हैं। इसमें लार्ज, मीडियम ओर स्मॉल तीन अलग-अलग साइज के बैग्स आएंगे। साथ ही इनमें चक्के लगे हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं कांबिनेशन लॉक और 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी उपलब्ध है। तो अब भी क्या सोच रहे हैं, इन्हें जरूर ऑर्डर करें। साथ ही इसका लुक अट्रैक्टिव है, अगर आपको एस्थेटिक सूटकेस पसंद हैं, तो यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
Kamiliant by American Tourister 3 सेट ट्रॉली लॉन्ग करने के लिए परफेक्ट है। इसमें पर्याप्त स्पेस है, साथ ही 360 डिग्री पर घूमने वाले 8 चक्के भी लगे हैं, जिससे इन्हें करी करना आसान हो जाएगा। ये लगेज सेट 3 ट्रॉली सेट में आयेगा। इनमें 55cm, 79cm और 80cm के 3 अलग अलग साइज के ट्रॉली बैग्स मिलेंगे। वहीं अगर आप अक्सर ट्रैवलिंग करते रहती हैं, तो इसकी बॉडी क्वॉलिटी लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।
Safari pentagon Pro लगेज सेट में 8 चक्के लगे हैं, 360 डिग्री घूमने वाले ये चक्के आपके लिए इन सूटकेस को कैरी करना आसान बनाते हैं। लार्ज, मीडियम और स्मॉल बैग्स आएंगे, जिन्हें आप आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। लग्जरी बेज रंग के ये बैग्स देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं, इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को इस समय आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।
Kamiliant by American Tourister का ये शानदार ट्रॉली सेट आपके बड़े काम आएगा। इसकी मजबूत बॉडी जल्दी खराब नहीं होगी, अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो इसे जरूर खरीदें। इसमें आपको 56cm, 68cm और 78cm के स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polycarbonate हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री में घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें लंबे ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करना बेहद आसान हो जाता है।
अगर आप भी गर्मियों में परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने का सोच रहे हैं, तो जर्नी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का ट्राली सेट तो आपके पास होना चाहिए। 3 सेट ट्रॉली बैग में कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिलेंगे। सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का मजा लेना है, तो इन्हें अपने साथ कैरी करें। इनमें 4 मजबूत चक्के हैं, इस तरह लंबे यात्रा के दौरान इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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