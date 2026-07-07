महाराष्ट्र सिर्फ समंदर के लिए नहीं, इन पवित्र धामों के लिए भी है मशहूर
Best Spiritual Places in Maharashtra: अगर आप महाराष्ट्र घूमने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ पहाड़ और समुद्र तट ही नहीं, यहां की पवित्र धार्मिक जगहों के दर्शन भी जरूर करें। ये स्थान आस्था, शांति और इतिहास का अनोखा अनुभव देते हैं।
महाराष्ट्र सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों, समुद्र तटों और बड़े शहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी आस्था और धार्मिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं।
यहां भगवान शिव के तीन प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान गणेश के अष्टविनायक मंदिर हैं, साईं बाबा की नगरी शिरडी है और ऐसे कई पवित्र स्थान हैं, जहां पहुंचकर मन को अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप ऐसी यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें घूमने के साथ-साथ आध्यात्मिक अनुभव भी मिले, तो महाराष्ट्र का धार्मिक सफर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
1. तीन ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें
महाराष्ट्र में भगवान शिव के तीन प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं।
- त्र्यंबकेश्वर – नासिक के पास स्थित यह मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम के लिए भी प्रसिद्ध है।
- भीमाशंकर – घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बना यह मंदिर प्रकृति और आस्था का सुंदर संगम है।
- घृष्णेश्वर – यह मंदिर छत्रपति संभाजीनगर के पास स्थित है और बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। अगर आप शिव भक्त हैं, तो इन तीनों मंदिरों के दर्शन जरूर करें।
2. अष्टविनायक यात्रा
महाराष्ट्र की अष्टविनायक यात्रा भगवान गणेश के आठ अलग-अलग मंदिरों की यात्रा है। मान्यता है कि इन सभी मंदिरों के दर्शन करने से शुभ फल मिलता है। यह यात्रा श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है।
3. शिरडी और शनि शिंगणापुर
अगर आप महाराष्ट्र जाएं, तो शिरडी और शनि शिंगणापुर को एक साथ घूम सकते हैं। शिरडी में साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं, शनि शिंगणापुर अपने शनि मंदिर और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है।
4. गणपतिपुले
समुद्र किनारे स्थित गणपतिपुले भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां दर्शन के साथ-साथ समुद्र का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का यह अनोखा मेल यात्रियों को खूब पसंद आता है।
5. पंचवटी
नासिक का पंचवटी क्षेत्र रामायण से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का कुछ समय यहां बिताया था। यहां कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं।
6. शेगांव
शेगांव संत गजानन महाराज की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहां का मंदिर परिसर साफ-सफाई, अनुशासन और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
यात्रा पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- मौसम के अनुसार यात्रा की योजना बनाएं।
- मंदिरों के दर्शन का समय पहले से जान लें।
- आरामदायक कपड़े और जूते पहनें।
- भीड़ वाले दिनों में पहले से ठहरने की व्यवस्था कर लें।
- स्थानीय नियमों का पालन करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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