Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा6 places on Earth where the sun never sets even at the night
दुनिया की 5 ऐसी जगहें, जहां रात में भी नहीं ढलता सूरज, चमकती है तेज धूप

दुनिया की 5 ऐसी जगहें, जहां रात में भी नहीं ढलता सूरज, चमकती है तेज धूप

संक्षेप: दुनिया में कई अनोखी जगहें हैं, जिनके बारे में सुनने पर अजीब लगता है। लेकिन क्या आने ऐसे देशों के बारे में सुना है, जहां रात-दिन धूप चमकती रहती हो। चलिए इन खास जगहों के बारे में बताते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 10:39 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुनिया गोल होने के साथ अजीब भी है। यहां के हर देश में अलग और अनोखी चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। आम जीवन में हम सुबह सूरज के साथ उठते हैं और शाम को सूर्यास्त होने पर काम से घर लौट आते हैं। रात में लोग सोते हैं लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां सूरज नहीं ढलता। वहां हर समय तेज धूप चमकती है और लोग रात में भी काम करते हैं। रात में भी जब सूरज चमकता रहता है, तो उसे मिडनाइट सन कहा जाता है। ये पृथ्वी की 23.5 झुकी हुई धुरी के कारण होता है, जिससे सूरज दिन-रात चमकता रहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नॉर्वे

नॉर्वे को मिडनाइट सन की भूमि भी कहा जाता है। यहां पर मई से लेकर जुलाई के बीच सूरज नहीं डूबता है और दिन-रात धूप चमकती रहती है। ऐसे देखा जाए तो करीब 76 दिनों तक यहां तेज धूप रहती है। नॉर्वे के स्वालबार्ड नाम के इलाके में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त के बीच सूरज चमकता रहता है। वहां भी रात नहीं होती।

फिनलैंड

फिनलैंड में भी सूरज देवता रात में रोशनी देते हैं। फिनलैंड में करीब 73 दिनों तक सूरज आसमान में टंगा रहता है और लोग यहां रात में भी घूमने का मजा लेते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं, तो यहां सूरज बिल्कुल नहीं दिखता। सिर्फ ठंड और अंधेरा रहता है।

आइसलैंड

यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड। यहां पर भी आप रात में सूरज की रोशनी का मजा ले सकते हैं। आइसलैंड में 10 मई से जुलाई तक सूरज नहीं ढलता है और धूप रहती है।

नुनावुत, कनाडा

कनाडा घूमने जाने का प्लान आपने खूब बनाया होगा या फिर गए होंगे। लेकिन क्या आप कनाडा के उत्तरी क्षेत्र नुनावुत गए हैं। यहां पर गर्मी के समय 50 दिनों तक सूरज नहीं डूबता और धूप चमकती रहती है।

बैरो

अमेरिका के अलास्का राज्य के बैरो शहर में भी सूरज नहीं डूबता। मई से जुलाई तक करीब दो महीने लगातार सूरज नहीं ढलता और फिर नवंबर-दिसंबर में यहां लगातार रात रहती है। सूरज नहीं निकलता। इसलिए इसे पोलर नाइट्स भी कहा जाता है।

स्वीडन

स्वीडन के उत्तरी हिस्सों जैसे किरुना और अबीस्को में करीब 100 दिनों तक सूरज नहीं ढलता है। स्वीडन फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जहां पर लोग सूरज की रोशनी में घूमना खूब पसंद करते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।