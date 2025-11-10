दुनिया की 5 ऐसी जगहें, जहां रात में भी नहीं ढलता सूरज, चमकती है तेज धूप

संक्षेप: दुनिया में कई अनोखी जगहें हैं, जिनके बारे में सुनने पर अजीब लगता है। लेकिन क्या आने ऐसे देशों के बारे में सुना है, जहां रात-दिन धूप चमकती रहती हो। चलिए इन खास जगहों के बारे में बताते हैं।

दुनिया गोल होने के साथ अजीब भी है। यहां के हर देश में अलग और अनोखी चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। आम जीवन में हम सुबह सूरज के साथ उठते हैं और शाम को सूर्यास्त होने पर काम से घर लौट आते हैं। रात में लोग सोते हैं लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां सूरज नहीं ढलता। वहां हर समय तेज धूप चमकती है और लोग रात में भी काम करते हैं। रात में भी जब सूरज चमकता रहता है, तो उसे मिडनाइट सन कहा जाता है। ये पृथ्वी की 23.5 झुकी हुई धुरी के कारण होता है, जिससे सूरज दिन-रात चमकता रहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नॉर्वे नॉर्वे को मिडनाइट सन की भूमि भी कहा जाता है। यहां पर मई से लेकर जुलाई के बीच सूरज नहीं डूबता है और दिन-रात धूप चमकती रहती है। ऐसे देखा जाए तो करीब 76 दिनों तक यहां तेज धूप रहती है। नॉर्वे के स्वालबार्ड नाम के इलाके में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त के बीच सूरज चमकता रहता है। वहां भी रात नहीं होती।

फिनलैंड फिनलैंड में भी सूरज देवता रात में रोशनी देते हैं। फिनलैंड में करीब 73 दिनों तक सूरज आसमान में टंगा रहता है और लोग यहां रात में भी घूमने का मजा लेते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं, तो यहां सूरज बिल्कुल नहीं दिखता। सिर्फ ठंड और अंधेरा रहता है।

आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड। यहां पर भी आप रात में सूरज की रोशनी का मजा ले सकते हैं। आइसलैंड में 10 मई से जुलाई तक सूरज नहीं ढलता है और धूप रहती है।

नुनावुत, कनाडा कनाडा घूमने जाने का प्लान आपने खूब बनाया होगा या फिर गए होंगे। लेकिन क्या आप कनाडा के उत्तरी क्षेत्र नुनावुत गए हैं। यहां पर गर्मी के समय 50 दिनों तक सूरज नहीं डूबता और धूप चमकती रहती है।

बैरो

अमेरिका के अलास्का राज्य के बैरो शहर में भी सूरज नहीं डूबता। मई से जुलाई तक करीब दो महीने लगातार सूरज नहीं ढलता और फिर नवंबर-दिसंबर में यहां लगातार रात रहती है। सूरज नहीं निकलता। इसलिए इसे पोलर नाइट्स भी कहा जाता है।