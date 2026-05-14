दिल्ली से महज 6-7 घंटे की दूरी पर हैं ये बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन, बच्चों की छुट्टियों में बना लें प्लान

5 Less Crowded Hill Stations from Delhi: दिल्ली से 6 से 7 घंटे की दूरी पर बसे ये खूबसूरत हिल स्टेशन जहां आज भी शिमला, नैनीताल और मसूरी की तुलना में भीड़ कम पहुंचती है। बच्चों-फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करने के लिए बेस्ट प्लेस है।

बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं और काफी सारे पैरेंट्स रिलैक्स होने के लिए ट्रिप का प्लान कर रहे होंगे। दिल्ली वाले अक्सर कार ड्राइव कर मसूरी, शिमला और नैनीताल पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली से महज 6 से 7 घंटे ड्राइव कर इन खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर एक बार जरूर कर आएं। जहां पर अभी भी नैनीताल, मसूरी की तुलना में भीड़ कम पहुंचती है। गर्मी में यहां का सुहाना मौसम तपती धूप से राहत देगा और आपके माइंड को भागदौड़ भरी लाइफ से रिलैक्स भी करेगा।

चकराता दिल्ली से 321 किमी दूर चकराता बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो देहरादून जिले में आता है। वीकेंड पर इस जगह की सैर का प्लान तो आसानी से बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के सुंदर नजारे, शांति और वाटर फॉल मन को सुकून देंगे। तो अगर पहाड़ों पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे तो कार ड्राईव के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है।

चायल दिल्ली से महज 335 किमी दूर बसा है चायल हिल स्टेशन। यहां पर करने के लिए कुछ नहीं लेकिन अगर आप केवल सुकून और शांति की तलाश में किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो ऐसे टूरिस्ट्स के लिए ये जगह मुफीद है। ऊंचे-ऊंचे देवदार और पाइन के पेड़ों के बीच पहाड़ों की ऊंची चोटियों को देखने के शौकीन लोगों के लिए ये जगह वीकेंड गेटवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जहां आप 5-6 घंटे में बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं।

पंगोट बच्चों के साथ पहाड़ों की सैर करना है तो पंगोट बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। यहां पर बनी किलबरी बर्ड सेंचुरी में कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। दिल्ली पंगोट की दूरी करीब 317 किमी है और बाई रोड पहुंचने में लगेंगे 7 घंटे। नेचर के नजारे और कैंपिंग के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है।

माशोबरा दिल्ली से 8 घंटे की ड्राइव के बाद आप माशोबरा टाउन पहुंच सकते हैं। जो हिमाचल की छोटी सी खूबसूरत जगह है। ऊंचे पाइन, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरे होने की वजह से ये काफी खूबसूरत दिखता है। एक से दो दिन की ट्रिप के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है।

लैंसडाउन पहाड़ के किसी छोटे से हिल स्टेशन पर अगर आप फैमिली के साथ एंज्वॉय करना चाहते हैं और शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो लैंसडाउन बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां पर बोटिंग, कैंपिंग के साथ ट्रैकिंग भी की जा सकती है। साथ ही पहाड़ों पर बने रिजॉर्ट में रुककर आप मी टाइम एंज्वॉय कर सकते हैं। बाई रोड दिल्ली से महज 6 घंटे की दूरी पर ये जगह है।