भारत के 6 सबसे रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन, वाइफ संग एक बार जरूर जाएं घूमने
संक्षेप: Romantic Honeymoon Destination In India: हनीमून मनाने के लिए भारत में कोई जगह चुननी हैं, तो हम आपको सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन जगहों पर रोमांटिक एहसास के साथ आपको सुकून भी मिलेगा।Honeymoon Destination
भारत में घूमने-फिरने की जगहों की कमी नहीं हैं। यहां पर एक से बढ़कर एक एडवेंचर, रोमांटिक जगहें हैं, जहां आप दोस्तों और पार्टनर संग घूमने जा सकते हैं। आजकल लोग शादी से पहले ही हनीमून डेस्टिनेशन प्लान कर लेते हैं। अगर आप भारत में ही हनीमून मनाने का प्लान कर रहे हैं, तो कुछ रोमांटिक डेस्टिनेशन्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन जगहों पर आपको सुकून, शांति मिलेगी और कम बजट में पूरा ट्रिप प्लान भी हो जायेगा।
गोवा- भारत के सबसे फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है गोवा। गोवा में बीच के किनारे आप पत्नी संग रोमांटिक पल गुजार सकते हैं। गोवा में आप नाइट लाइफ पार्टी भी एन्जॉय कर सकते हैं। यहां पर घूमने के लिए भी काफी कुछ है जैसे कैलेंगुट बीच, अंजुना बीच, बागा बीच, बागाटोर बीच, सिंकेरियन बीच, पालोलेम बीच। गोवा घूमने जाने के लिए आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। बस आपको अपने टाइम के हिसाब से पहले होटल बुकिंग करनी होगी वरना ये महंगी हो जाएगी।
मनाली- हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर मनाली भी रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन्स में से एक है। लोग दूर-दूर से मनाली की बर्फीली वादियों में खो जाने के लिए आते हैं। यहां पर हनीमून मनाना सबसे यादगार हो सकता है। दिसंबर-जनवरी में यहां आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। यहां पर आप ट्रेकिंग, स्नो स्कीइंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं।
माउंट आबू- कश्मीर का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है और वैसे ही राजस्थान का स्वर्ग माउंट आबू माना जाता है। अगर हनीमून पर कही अलग जाना चाहते हैं, तो माउंट आबू का प्लान बनाएं। माउंट आबू में आप वाइल्ड लाइफ का मजा ले सकते हैं। यहां तमाम तरह की पक्षियां, जानवर आपको देखने को मिलेंगे। पहाड़ों पर आप घूमने या ट्रेकिंग का प्लान भी कर सकते हैं।
दार्जीलिंग- दार्जीलिंग को क्वीन ऑफ हील्स कहा जाता है। दार्जीलिंग हमेशा से ही रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन्स में से एक रहा है। यहां पर चाय के बगान, बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, कल-कल करते झरने आपका मन मोह लेगी। कम बजट और सुंदर जगह की तलाश में हैं, तो दार्जीलिंग जाएं।
श्रीनगर- कश्मीर घाटी में बसा श्रीनगर हमेशा से ही परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन रहा है। श्रीनगर का मुख्य आकर्षण केंद्र है डल झील। यहां पर आप मुगल गार्डन, झीलें, सुंदर घाटियों में घूम सकते हैं। यहां पर हनीमून मनाना आपके लिए जीवनभर यादगार रहेगा।
शिमला- अगर आपके पास कम समय और बजट है, तो शिमला घूमने का प्लान बनाएं। शिमला में देवदार, चीड़ और माजू के जंगलों में आप घूम सकते हैं। यहां पर सुंदर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। शिमला घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन में से एक है। शिमला में आप टॉय ट्रेन का मजा भी ले सकते हैं।
