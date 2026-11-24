ट्रेन से पहाड़ों की सैर करना चाहते हैं तो भारत में कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जहां ट्रेन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन जगहों पर सफर के दौरान नेचर के सुंदर नजारों का मजा ले सकते हैं। यहां ट्रेन से पहुंचने वाले हिल स्टेशन के बेहतरीन ऑप्शन बता रहे हैं।

अगर आप रोजाना की भागदौड़ और शहरों के शोर-शराबे से दूर कुछ सुकून के भरे पल बिताना चाहते हैं, तो पहाड़ों की सैर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। खास बात यह है कि भारत में कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जहां आप ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लाइट या महंगी गाड़ियों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इन रास्तों में दिखने वाले हरे-भरे जंगल, खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और सुंदर नजारे आपके ट्रिप को यादगार बना देते हैं। अगर आप कम बजट में घूमने का प्लान बना रहे हैं या परिवार, दोस्तों और पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये जगह ऐसी हैं जहां आप प्रकृति के करीब समय बिताने के साथ ही खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। रोजाना की थकान से राहत पाने के लिए ये हिल स्टेशन बेस्ट साबित हो सकते हैं।

1) शिमला, हिमाचल प्रदेश

शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और भारत के फेमस हिल स्टेशन में से एक है। यहां की खूबसूरत पहाड़ियां, देवदार के पेड़, ठंडा मौसम, ब्रिटिश काल की इमारतें देखने लायक हैं। यहां पहुंचने के लिए सबसे पास हिल स्टेशन कालका का है। कालका से शिमला की दूरी लगभग 96 किलोमीटर है। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है और ये सफर लगभग 5–6 घंटे का है।

2) नैनीताल, उत्तराखंड

दिल्ली में रहने वालों के लिए नैनीताल एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस ठंडी जगह पर पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। स्टेशन से बस, शेयर टैक्सी और निजी टैक्सी आपको आसानी से मिल जाएगी। सड़क से पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, हालांकि, ट्रैफिक के अनुसार समय बढ़ सकता है। अगर आपको झीलों, पहाड़ों और शांत वातावरण का मजा लेना पसंद है, तो नैनीताल बेहतरीन ऑप्शन है।

3) ऊटी, तमिलनाडु

ऊटी के नजदीकी रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम है। यहां से ऊटी के लिए फेमस नीलगिरि माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन मिलती है। टॉय ट्रेन का सफर लगभग 46 किलोमीटर का है, जो करीब 4–5 घंटे में पूरा हो जाता है। कोयंबटूर से भी मेट्टुपालयम पहुंचा जा सकता है। यहां घूमने के लिए काफी जगह हैं और आप साउथ के इस हिल स्टेशन को घूमने के लिए 3 से 4 दिन का ट्रिप बना सकते हैं।

4) माथेरान, महाराष्ट्र

मुंबई या पुणे से नेरल रेलवे स्टेशन पहुंचें और नेरल से माथेरान के लिए छोटी टॉय ट्रेन लें। टॉय ट्रेन का रास्ता लगभग 21 किलोमीटर का है। इसका सफर लगभग 2–2.5 घंटे ले सकता है। टॉय ट्रेन उपलब्ध न होने पर नेरल से टैक्सी ले सकते हैं। अक्टूबर से मई का महीना इस जगह को घूमने के लिए बेस्ट हैं।

5) माउंट आबू, राजस्थान

माउंट आबू का नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है। आबू रोड से माउंट आबू लगभग 27 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से टैक्सी और बस मिल जाती हैं। स्टेशन से यहां पहुंचने के लिए सड़क से लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। राजस्थान में पहाड़ी छुट्टियां बिताने के लिए माउंट आबू एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहां पहाड़, झीलें, मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ देखने को मिलती हैं।

6) मसूरी, उतराखंड