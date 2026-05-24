यूपी के 5 खूबसूरत वाटरफॉल्स, मानसून में देते हैं जन्नत का एहसास
5 Waterfalls in Uttar Pradesh: यूपी या आसपास के एरिया में रहते हैं तो बारिश में पहाड़ों पर खतरा उठाने ना जाए बल्कि यूपी में बने इन 5 झरनों को देख आएं। बारिश में यहां की खूबसूरती किसी हिल स्टेशन से कम नहीं दिखती।
यूपी में नेचर के नजारों वाले सैर-सपाटे कम ही देखने को मिलते हैं। और, जो जगहें वो फेमस नहीं। लेकिन अगर आप इस पापुलेटेड स्टेट की नेचुरल खूबसूरती देखना चाहते हैं तो मानसून में जरूर आएं। बारिश के मौसम में यूपी में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। जो हरी-भरी पहाड़ी वादियों के नजारों को काफी शानदार बना देते हैं। यूपी में या फिर आसपास रहते हैं तो बारिश के दिनों में जगहों को एक बार जरूर देखें।
विंडम फॉल
बेसिकली इस जगह का नाम विंध्यम फॉल है लेकिन ये विंडम फॉल नाम से लोकल लोगों के बीच पॉपुलर है। प्रयागराज से वाराणसी के रास्ते में मिर्जापुर जिले में बना ये वाटरफॉल बारिश के मौसम में काफी खूबसूरत दिखता है। हालांकि यहां के चिकने पत्थर और पानी की वजह से फिसलने का डर रहता है। ऐसे में झरने के अंदर जाने की कोशिश ना करें। बाहर से इस जगह का नजारा देखने और कैमरे में कैद करना काफी खूबसूरत लगेगा।
राजददरी वाटरफॉल
वाराणसी शहर से 60 किमी दूर बसा है छोटा सा जिला चंदौली। इसी जिले में आता है राजददरी वाटरफॉल, जो पूर्वांचल के कुछ खूबसूरत झरनों में गिना जाता है। चट्टानों से गिरता पानी आंखों को सुकून देता है। वैसे तो यहां पर घूमने के लिए बाइक राइडर ज्यादा जाते हैं लेकिन आप घूमने जाएं तो ग्रुप में जाना ज्यादा बेहतर होगा।
लखनिया वाटरफॉल्स
वाराणसी से 50 किमी दूर मिर्जापुर अहरौरा में बना है लखनिया दरी वाटरफॉल्स, जो काफी डेंजरस माना जाता है। इस वाटरफॉल्स का ज्यादातर हिस्सा सरकार ने बंद कर दिया है और बहुत कम हिस्से पर ही पब्लिक जा सकती है। बारिश के मौसम में चट्टानों से गिरते पानी की वजह से ये वाटरफॉल काफी खूबसूरत दिखता है।
बोकरिया वाटरफॉल
यूपी के जिले मिर्जापुर में बने शक्तिपीठ विंध्याचल से मात्र 8 किमी दूर ये झरना बना है। जो बारिश में घूमने के लिए शानदार जगह है। मिर्जापुर के लालगंज एरिया में बना ये वाटरफॉल बारिश में गुलजार हो जाता है और लोकल टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट बन जाता है।
मुक्खा वाटरफॉल
मुक्खा वाटरफॉल बेलन नदी पर बना है और राबर्ट्सगंज जिले से 40-50 किमी दूर है। बारिश के मौसम में ये झरना काफी खूबसूरत दिखता है और इकोटूरिज्म के रूप में फेमस है। लोकल टूरिस्ट के बीच इस वाटरफॉल का क्रेज है और आपको आसानी से यहां तक जाने के लिए साधन मिल जाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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