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Mumbai Darshan: मुंबई का अलग रूप देखना चाहते हैं? इन 5 जगहों को करें एक्सप्लोर

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप सिर्फ मरीन ड्राइव और जुहू बीच से आगे बढ़कर मुंबई को एक अलग नजर से देखना चाहते हैं, तो ये 5 जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं। इनमें से कुछ जगहें आपको बिल्कुल नया अनुभव देंगी, अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

Mumbai Darshan: मुंबई का अलग रूप देखना चाहते हैं? इन 5 जगहों को करें एक्सप्लोर

मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहां हर दिन लाखों लोग आते हैं और अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर लौटते हैं। ज्यादातर लोग मरीन ड्राइव और जुहू बीच जैसी जगहों तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन मुंबई में ऐसी कई खास जगहें हैं, जहां जाकर आपको इस शहर का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा।

कहीं आपको बर्फ के बीच खेलने का मौका मिलेगा, तो कहीं आंखों को धोखा देने वाली मजेदार दुनिया देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी मुंबई यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इन पांच अनोखी जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं।

1. बायकुला चिड़ियाघर

अगर आप परिवार या बच्चों के साथ घूम रहे हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन है। यह चिड़ियाघर दक्षिण मुंबई के बायकुला इलाके में स्थित है।

  • यहां क्या करें? पेंगुइन को करीब से देखें, अलग-अलग जानवरों और पक्षियों को देखें और हरियाली के बीच सैर का आनंद लें।
  • कैसे पहुंचें? सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बायकुला है। स्टेशन से यह जगह कुछ ही मिनट की दूरी पर है। आप टैक्सी या बस से भी पहुंच सकते हैं।

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2. पैराडॉक्स म्यूजियम

अगर आपको तस्वीरें खिंचवाने का शौक है, तो यह जगह आपको बेहद पसंद आएगी। यह म्यूजियम बांद्रा इलाके में स्थित है।

  • यहां क्या करें? आंखों को भ्रमित करने वाले कमरों का अनुभव लें, मजेदार तस्वीरें और वीडियो बनाएं, साथ ही अलग-अलग खेल और गतिविधियों का आनंद लें।
  • कैसे पहुंचें? चर्चगेट रेलवे स्टेशन से टैक्सी या ऑटो लेकर आसानी से पहुंचा जा सकता है।

3. स्नो वर्ल्ड

मुंबई की गर्मी से राहत चाहिए, तो स्नो वर्ल्ड जरूर जाएं। यह जगह कुर्ला के एक बड़े शॉपिंग सेंटर के अंदर स्थित है।

  • यहां क्या करें? आर्टिफिशियल बर्फ में खेलें और बर्फ की फिसलपट्टी का मजा लें।
  • कैसे पहुंचें? कुर्ला रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है। वहां से टैक्सी या ऑटो आसानी से मिल जाता है।

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4. गेटवे ऑफ इंडिया पर नौकायन

मुंबई आएं और समुद्र की सैर ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? गेटवे ऑफ इंडिया से नाव की सवारी का अनुभव काफी खास होता है।

  • यहां क्या करें? समुद्र में नाव की सैर करें, ताज होटल और समुद्र का शानदार नजारा देखें, सूर्योदय या सूर्यास्त का आनंद लें।
  • कैसे पहुंचें? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से टैक्सी लेकर आसानी से पहुंचा जा सकता है।

5. भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

अगर आपको फिल्मों का शौक है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी। यह म्यूजियम दक्षिण मुंबई के पेडर रोड इलाके में स्थित है।

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  • यहां क्या देखें? भारतीय सिनेमा का इतिहास जानें, पुरानी फिल्मों से जुड़ी चीजें देखें और अलग-अलग तकनीकों और प्रदर्शनियों का अनुभव करें।
  • कैसे पहुंचें? ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर आसानी से पहुंचा जा सकता है।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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