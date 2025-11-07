शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े!

संक्षेप: Wedding Shopping Destinations in Delhi: दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब शादी की शॉपिंग की बात आती है, तो यहां की कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो अपने ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली कपड़ों के लिए मशहूर हैं। चलिए जानते हैं-

शादियों का सीजन शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है शादी की तैयारियां। इन तैयारियों में सबसे बड़ा और इंपोर्टेंट काम होता है, कपड़ों की खरीदारी का। हर कोई चाहता है कि उसके शादी के कपड़े सबसे खूबसूरत और खास हों। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब शादी की शॉपिंग की बात आती है, तो यहां की कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो अपने ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली कपड़ों के लिए मशहूर हैं। चाहे आप दुल्हन-दूल्हा हों, या फिर परिवार के किसी सदस्य को शॉपिंग करनी हो, दिल्ली की ये मार्केट्स हर किसी की पसंद और बजट के हिसाब से बेस्ट हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की उन मशहूर मार्केट्स के बारे में, जहां से आप अपने शादी के लिए परफेक्ट कपड़े की खरीदारी कर सकते हैं।

रजौरी गार्डन दिल्ली का रजौरी गार्डन शादी की शॉपिंग के लिए बहुत पॉपुलर जगह है। यहां दूर-दूर से लोग खास तौर पर आते हैं क्योंकि इस मार्केट में डिजाइनर कपड़ों से लेकर खूबसूरत ज्वैलरी तक का शानदार कलेक्शन मिलता है। यहां की मेन मार्केट और मस्किन ज्वैलरी मॉल जैसी जगहें शादी की शॉपिंग के लिए बेहतरीन हैं। यहां आप आसानी से प्राइवेट कैब से पहुंच सकते हैं और इसका नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी रजौरी गार्डन ही है।

चांदनी चौक अगर शादी की शॉपिंग की बात हो और चांदनी चौक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे शादी की शॉपिंग का गढ़ कहा जाता है। यहां आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। लहंगे, शेरवानी, गाउन या इंडोवेस्टर्न, सब कुछ। सबसे खास बात यह है कि यहां बॉलीवुड डिजाइनर लहंगों की कॉपी भी बहुत कम दामों में मिल जाती है। इसके अलावा बनारसी और सिल्क साड़ियों का कलेक्शन भी बेहद खूबसूरत होता है। चांदनी चौक में हर बजट के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा।

लाजपत नगर लाजपत नगर दिल्ली की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक है। यहां आपको बजट फ्रेंडली और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहां पर लहंगे, सलवार सूट, साड़ियां और कुर्तियां तक सबकुछ ट्रेंडी डिजाइन में मिल जाएगा। यहां के कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन मोलभाव की गुंजाइश बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है।

करोल बाग अगर आप शादी के लिए डिजाइनर कपड़े लेना चाहते हैं तो करोल बाग आपके लिए बढ़िया जगह है। यहां आपको शानदार और वैरायटी भरे कपड़े मिलेंगे, वो भी अच्छे दामों में। इस मार्केट में लोग संगीत, हल्दी, मेंहदी और शादी से जुड़ी सभी तैयारियों के लिए कपड़ों की खरीदारी करने आते हैं। इतना ही नहीं, यहां का स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है, तो शॉपिंग के साथ-साथ आप खाने का मजा भी ले सकते हैं।