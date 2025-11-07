Hindustan Hindi News
शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े!

संक्षेप: Wedding Shopping Destinations in Delhi: दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब शादी की शॉपिंग की बात आती है, तो यहां की कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो अपने ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली कपड़ों के लिए मशहूर हैं। चलिए जानते हैं- 

Fri, 7 Nov 2025 05:36 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
शादियों का सीजन शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है शादी की तैयारियां। इन तैयारियों में सबसे बड़ा और इंपोर्टेंट काम होता है, कपड़ों की खरीदारी का। हर कोई चाहता है कि उसके शादी के कपड़े सबसे खूबसूरत और खास हों। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब शादी की शॉपिंग की बात आती है, तो यहां की कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो अपने ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली कपड़ों के लिए मशहूर हैं। चाहे आप दुल्हन-दूल्हा हों, या फिर परिवार के किसी सदस्य को शॉपिंग करनी हो, दिल्ली की ये मार्केट्स हर किसी की पसंद और बजट के हिसाब से बेस्ट हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की उन मशहूर मार्केट्स के बारे में, जहां से आप अपने शादी के लिए परफेक्ट कपड़े की खरीदारी कर सकते हैं।

रजौरी गार्डन

दिल्ली का रजौरी गार्डन शादी की शॉपिंग के लिए बहुत पॉपुलर जगह है। यहां दूर-दूर से लोग खास तौर पर आते हैं क्योंकि इस मार्केट में डिजाइनर कपड़ों से लेकर खूबसूरत ज्वैलरी तक का शानदार कलेक्शन मिलता है। यहां की मेन मार्केट और मस्किन ज्वैलरी मॉल जैसी जगहें शादी की शॉपिंग के लिए बेहतरीन हैं। यहां आप आसानी से प्राइवेट कैब से पहुंच सकते हैं और इसका नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी रजौरी गार्डन ही है।

चांदनी चौक

अगर शादी की शॉपिंग की बात हो और चांदनी चौक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे शादी की शॉपिंग का गढ़ कहा जाता है। यहां आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। लहंगे, शेरवानी, गाउन या इंडोवेस्टर्न, सब कुछ। सबसे खास बात यह है कि यहां बॉलीवुड डिजाइनर लहंगों की कॉपी भी बहुत कम दामों में मिल जाती है। इसके अलावा बनारसी और सिल्क साड़ियों का कलेक्शन भी बेहद खूबसूरत होता है। चांदनी चौक में हर बजट के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा।

लाजपत नगर

लाजपत नगर दिल्ली की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक है। यहां आपको बजट फ्रेंडली और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहां पर लहंगे, सलवार सूट, साड़ियां और कुर्तियां तक सबकुछ ट्रेंडी डिजाइन में मिल जाएगा। यहां के कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन मोलभाव की गुंजाइश बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है।

करोल बाग

अगर आप शादी के लिए डिजाइनर कपड़े लेना चाहते हैं तो करोल बाग आपके लिए बढ़िया जगह है। यहां आपको शानदार और वैरायटी भरे कपड़े मिलेंगे, वो भी अच्छे दामों में। इस मार्केट में लोग संगीत, हल्दी, मेंहदी और शादी से जुड़ी सभी तैयारियों के लिए कपड़ों की खरीदारी करने आते हैं। इतना ही नहीं, यहां का स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है, तो शॉपिंग के साथ-साथ आप खाने का मजा भी ले सकते हैं।

गांधीनगर मार्केट

अगर आप शादी के लिए कपड़े थोक में खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली का गांधीनगर मार्केट आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। यहां पर आपको तीन या बारह कपड़ों के सेट थोक के भाव में मिल जाएंगे। रेडिमेड कपड़ों के लिए यह मार्केट खास मशहूर है। लड़कियों के लिए यहां शरारा सूट, प्लाजो सेट और अनारकली कुर्तियों का अच्छा कलेक्शन मिलता है। वहीं लड़कों के लिए भी जींस, शर्ट और कुर्तों के कई ऑप्शन यहां मौजूद हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
