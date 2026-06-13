आज ही खरीदें ये 5 टॉप रेटेड ट्रॉली सेट्स: सफर को बनाएं आसान और मजेदार

American Tourister से लेकर Safari के टॉप रेटेड Trolley Sets पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मजेदार सफर के लिए इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप सभी कहीं न कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ दिनों में शादी सीजन भी शुरू हो जाएगा, ट्रैवलिंग हो या पैकिंग आप सभी के पास ट्रॉली सेट जरूर होना चाहिए। यहां ट्रॉली सेट के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। आपका काम आसान बनाने के लिए आज हम लाए हैं, उपभोक्ताओं के पसंदीदा 5 टॉप रेटेड ट्रॉली सेट्स जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन ट्रॉली सेट्स की विशेषता।

5 टॉप रेटेड ट्रॉली सेट्स

Kamiliant by American Tourister का 3 पीस के ट्रॉली सेट में 56cm, 68cm और 78cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। वेकेशन पर जाना हो या ऑफिस मीटिंग में आप इन बैग्स को आराम से कैरी कर सकते हैं। इनमें 8 मजबूत चक्के लगे हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मजबूत टिकाऊ ऑप्शन 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी के साथ आता है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

जानिए इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय: उपभोक्ताओं ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है, इसके लुक से लेकर इसकी बॉडी तक सभी कमाल के हैं। साथ ही साथ इसके डिजाइन को लोगों ने बहुत हल्का बताया है। इतना ही में इसके सारे फंक्शंस की लोगों ने तारीफ की है। कम पैसे में इस तरह का प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। हालांकि, कुछ लोगों ने लॉकिंग सिस्टम को लेकर शिकायत की है।

Safari prntagon pro 3 सेट 360 डिग्री स्पिनर बैग आपके जर्नी को आसान बना देंगे। इसमें 55cm, 65cm और 75cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग आएंगे। ये आपके यात्रा को आसान और मजेदार बनाने में मदद करेगा। इसमें सिक्योरिटी लॉक भी आएगा इस प्रकार यात्रा के दौरान आपकी सभी चीज पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। इतनी मजबूत दिखाओ बॉडी लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी, तो बेफिक्र होकर अपनी यात्रा के मजे ले सकते हैं। इसमें दो अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 83% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।

जानिए इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय: कस्टमर्स की माने तो इसे एक बेहतर क्वालिटी का ड्यूरेबल सूटकेस बताया जा रहा है। इस बैग को लोगों ने कम दाम में प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बताया है। इसके सभी फंक्शंस पर पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। परंतु कुछ लोगों ने इसके साइज को लेकर चिंता जताई है। कुल मिलाकर इस प्रोडक्ट को बेहतरीन विकल्प बताया जा रहा है।

American Tourister के इस 3 सेट ट्रॉली बैग का रंग काफी आकर्षक है। अगर आपको भी यूनीक बैग्स पसंद आते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें 55cm, 68cm और 79cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग आएंगे। डबल 8 स्पिनर व्हील के साथ आयेंगे, इस तरह इन्हें कैरी करना बेहद आसान हो जाता है। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, इस तरह आप यात्रा को निश्चित होकर इंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर 3 साल की वारंटी भी मिलेगी।

जानिए इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय: इस ट्रॉली सेट को लोगों ने पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। उपभोक्ताओं के अनुसार इस बैग का डिजाइन काफी हल्का है और ये देखने में भी आकर्षक है। हालांकि, इसकी ड्युरेबिलिटी को लेकर लोगों के मिक्स्ड फीडबैक आए हैं। साथ ही कुछ लोगों ने लॉकिंग मैकेनिज्म को लेकर भी शिकायत की है।

Aristocrat Liberty 3 पीस ट्रॉली सेट में 58cm, 68cm और 78cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स आएंगे। अगर आपको सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करनी है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर जो लोग अक्सर ऑफिस मीटिंग के लिए ट्रैवल करते हैं, उनके लिए यहां हर साइज का बैग उपलब्ध है, अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी बैग कैरी कर सकते हैं। साथ ही इस पर 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है, तो अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी, ये बैग लंबा चलेंगे।

जानिए इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय: उपभोक्ताओं ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। इस पर ज्यादातर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू हैं, खासकर इसे ड्यूरेबल बताया जा रहा है। यानी आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें काफी जगह है और ये हल्का भी है। इतनी सारी खूबियां एक ही बैग में जल्दी नहीं मिलेंगी, इसलिए इसे आज ही आर्डर करें।

Safari लगेज सेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो किफायती चीजें खरीदना पसंद करते हैं। इसमें 3 ट्रॉली आएंगे, सभी में 360 डिग्री पर घूमने वाले 4 चक्के लगे हैं, जिनकी मदद से आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। इनका मटेरियल काफी मजबूत है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होंगे। इस पर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है। खासकर जो लोग अक्सर ऑफिस मीटिंग के लिए ट्रैवल करते हैं, उनके लिए यहां हर साइज का बैग उपलब्ध है, अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी बैग कैरी कर सकते हैं।

जानिए इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय: उपभोक्ताओं की माने तो इतने अच्छे क्वालिटी का बैग इतने कम दाम में मिलना मुश्किल है, इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया जा रहा है। हालांकि, इसकी ड्युरेबिलिटी को लेकर लोगों के मिक्स्ड फीडबैक आए हैं। कुल मिलाकर इसपर 5 में से 4 की रेटिंग आई है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।