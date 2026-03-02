Hindustan Hindi News
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर क्यों बन रहा है पहली पसंद, जानिए 5 कारण

Mar 02, 2026 12:15 am IST
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आजकल उदयपुर कपल्स की पहली पसंद बन रहा है। बहुत से लोग इस जगह पर ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पहली पसंद क्यों बन रहा है? नहीं, तो यहां जानिए-

झीलों की नगरी उदयरपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में से एक है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शांत और सुंदर शहर अपने भव्य महलों, शांत झीलों और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उदयपुर की पिछोला झील के बीच में फेमस ताज लेक पैलेस है और इस झील पर नाव की सवारी सबसे फेमस है, खासतौर से सूर्यास्त के समय। बहुत से लोग यहां पर रॉयल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। घूमने फिरने से ज्यादा ये जगह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि ये जगह वेडिंग के लिए क्यों फेमस होती जा रही है? नहीं, तो आइए जानते हैं 5 कारण-

1) मेहमाननवाजी और लग्जरी- किसी भी शादी का सबसे जरूरी भाग जो मेहमानों और कपल्स को याद रहता है वह है जिस जगह पर शादी हो रही है वहां की मेहमाननवाजी और जगह की लग्जरी। उदयपुर शहर दुनियाभर में मशहूर होटल और सेवाओं के लिए फेमस है। इस जगह की मेहमाननवाजी जोड़ो के अलावा मेहमानों के लिए भी बेहतरीन है।

udaipur

2) मनमोहक झील का किनारा- ड्रीमी वेडिंग के लिए उदयपुर बेहतरीन जगह है। हर कोई फिल्मों जैसी रॉयल वेडिंग का सपना देखता है। बेहद खूबसूरत फोटोज और रॉयल एक्सपीरियंस के लिए लोग इस जगह को चुन रहे हैं। पिछोला झील से घिरा यह शहर रोमांटिक वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। झील किनारे सजे मंडप में फेरे लेना एक जादुई एहसास देता है, जो मेहमानों को जीवन भर याद रहता है।

3) कल्चरल और परंपरा- राजस्थान का कल्चर दुनियाभर में सबसे ज्यादा फेमस है। उदयपुर में होने वाली सभी शादियां राजस्थानी संस्कृति में डूबी हुई होती हैं, जिनमें पारंपरिक संगीत, डांस और खाना शामिल होता है। कपल्स अपनी शादी में राजा-रानी की तरह महसूस करने के लिए इस जगह का चुनाव कर रहे हैं।

4) सेलिब्रिटी की पसंद- उदयपुर को लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इसलिए भी चुन रहे क्योंकि यहां के महलों में कई हाई-प्रोफाइल वेडिंग भी हो चुकी हैं। बहुत से सेलेब्रिटीज और नेताओं के बच्चों की शादी उदयपुर में हो चुकी है। ये भी एक खास वजह है कि उदयपुर लोगों की पहली पसंद बन रहा है।

5) रॉयल वेन्यू- उदयपुर में बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक महल हैं। इस जगह को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग इसलिए भी चुन रहे हैं क्योंकि यहां पर उन्हें रॉयल एक्सपीरियंस मिलता है। यहां के खूबसूरत महल बॉलीवुड के किसी फिल्म सेट से कम नहीं लगते हैं।

अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
