डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर क्यों बन रहा है पहली पसंद, जानिए 5 कारण

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आजकल उदयपुर कपल्स की पहली पसंद बन रहा है। बहुत से लोग इस जगह पर ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पहली पसंद क्यों बन रहा है? नहीं, तो यहां जानिए-

झीलों की नगरी उदयरपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में से एक है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शांत और सुंदर शहर अपने भव्य महलों, शांत झीलों और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उदयपुर की पिछोला झील के बीच में फेमस ताज लेक पैलेस है और इस झील पर नाव की सवारी सबसे फेमस है, खासतौर से सूर्यास्त के समय। बहुत से लोग यहां पर रॉयल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। घूमने फिरने से ज्यादा ये जगह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि ये जगह वेडिंग के लिए क्यों फेमस होती जा रही है? नहीं, तो आइए जानते हैं 5 कारण-

1) मेहमाननवाजी और लग्जरी- किसी भी शादी का सबसे जरूरी भाग जो मेहमानों और कपल्स को याद रहता है वह है जिस जगह पर शादी हो रही है वहां की मेहमाननवाजी और जगह की लग्जरी। उदयपुर शहर दुनियाभर में मशहूर होटल और सेवाओं के लिए फेमस है। इस जगह की मेहमाननवाजी जोड़ो के अलावा मेहमानों के लिए भी बेहतरीन है।

2) मनमोहक झील का किनारा- ड्रीमी वेडिंग के लिए उदयपुर बेहतरीन जगह है। हर कोई फिल्मों जैसी रॉयल वेडिंग का सपना देखता है। बेहद खूबसूरत फोटोज और रॉयल एक्सपीरियंस के लिए लोग इस जगह को चुन रहे हैं। पिछोला झील से घिरा यह शहर रोमांटिक वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। झील किनारे सजे मंडप में फेरे लेना एक जादुई एहसास देता है, जो मेहमानों को जीवन भर याद रहता है।

3) कल्चरल और परंपरा- राजस्थान का कल्चर दुनियाभर में सबसे ज्यादा फेमस है। उदयपुर में होने वाली सभी शादियां राजस्थानी संस्कृति में डूबी हुई होती हैं, जिनमें पारंपरिक संगीत, डांस और खाना शामिल होता है। कपल्स अपनी शादी में राजा-रानी की तरह महसूस करने के लिए इस जगह का चुनाव कर रहे हैं।

4) सेलिब्रिटी की पसंद- उदयपुर को लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इसलिए भी चुन रहे क्योंकि यहां के महलों में कई हाई-प्रोफाइल वेडिंग भी हो चुकी हैं। बहुत से सेलेब्रिटीज और नेताओं के बच्चों की शादी उदयपुर में हो चुकी है। ये भी एक खास वजह है कि उदयपुर लोगों की पहली पसंद बन रहा है।