रण उत्सव के लिए जा रहे हैं कच्छ? सफेद रेगिस्तान के अलावा ये 5 जगहें भी देखें
सर्दियों में घूमने के लिए गुजरात का कच्छ एक शानदार जगह है। यहां सफेद रेगिस्तान, रंग-बिरंगे लोकल बाजार, पुराने ऐतिहासिक स्थल और रण उत्सव का मजा एक ही ट्रिप में लिया जा सकता है।
अगर आप इस सर्दी किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां नेचर, इतिहास और कल्चर तीनों का मजा मिले, तो गुजरात का कच्छ आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहां दूर तक फैला सफेद रेगिस्तान, खूबसूरत समुद्र किनारे और पुराने किले देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, कच्छ अपने रंग-बिरंगे कपड़ों, हाथ से बनी चीजों और लोकल खाने के लिए भी जाना जाता है। नवंबर से फरवरी के बीच यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है। इस दौरान रण उत्सव भी होता है, जहां आपको गुजरात की लोकल कला और परंपराओं को करीब से देखने का मौका मिलता है।
सर्दियों में घूमने के लिए कच्छ क्यों है खास?
गुजरात का कच्छ सिर्फ सफेद रेगिस्तान के लिए ही मशहूर नहीं है। यहां घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जो आपकी ट्रिप को खास बना सकती हैं। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच यहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन पांच चीजों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।
1. सफेद रेगिस्तान का खूबसूरत नजारा देखें
कच्छ की पहचान यहां का ग्रेट रण यानी सफेद रेगिस्तान है। दूर-दूर तक फैली सफेद नमक की जमीन देखने में किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। मानसून के बाद यहां जमा पानी धीरे-धीरे सूखने लगता है और सफेद नमक की चादर नजर आने लगती है। सर्दियों में इसका नजारा और भी खूबसूरत दिखता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय सूरज ढलने के आसपास होता है। अगर आप पूरे चांद वाली रात में यहां पहुंचते हैं, तो चांदनी में चमकता सफेद रेगिस्तान देखने का अलग ही मजा है। यहां जाने से पहले एंट्री परमिट की जानकारी जरूर ले लें।
2. रण उत्सव में देखें गुजरात की रंगीन संस्कृति
कच्छ घूमने जा रहे हैं, तो रण उत्सव का मजा लेना बिल्कुल न भूलें। इस फेस्टिवल में गुजरात के लोकगीत, डांस, लोकल खाना और यहां की मशहूर हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलती हैं। दूर-दूर से कलाकार और कारीगर यहां अपनी कला दिखाने आते हैं।
रण उत्सव का 2026-27 सीजन धोरडो में 1 नवंबर 2026 से 7 मार्च 2027 तक चलेगा। इस दौरान आप सफेद रेगिस्तान के बीच बने टेंट में रुकने और कई तरह की एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। यहां रहने और घूमने के अलग-अलग पैकेज मिलते हैं, इसलिए बुकिंग से पहले उनकी डिटेल जरूर चेक करें।
3. कच्छ की लोकल कला और हैंडीक्राफ्ट को करीब से जानें
कच्छ अपनी पारंपरिक कला और हाथ से बनी चीजों के लिए भी काफी मशहूर है। यहां की कढ़ाई, बंधेज, अजरख प्रिंटिंग और लकड़ी से बनी चीजें लोगों को खूब पसंद आती हैं। आप निरोना गांव जा सकते हैं, जो भुज से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहां रोगन पेंटिंग, तांबे की घंटियां और लाख से बनी चीजें देखने को मिलती हैं। अजरखपुर में पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग और भुजोडी में बुनाई और कपड़ों से जुड़ी कला देख सकते हैं। यहां के कारीगरों से मिलना और उनसे सीधे सामान खरीदना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है।
4. धोलावीरा में देखें हड़प्पा सभ्यता के निशान
अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है, तो धोलावीरा जरूर जाएं। यह हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक पुराना शहर है, जो कच्छ के खदिर बेट इलाके में मौजूद है। यहां पुराने शहर के अवशेष, किलेबंदी और पानी जमा करने के लिए बनाए गए खास इंतजाम देखने को मिलते हैं। यह जगह बताती है कि हजारों साल पहले भी लोग शहर बसाने और पानी बचाने के लिए कितने अच्छे तरीके अपनाते थे। यहां घूमकर आपको पुराने समय की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा।
5. वाइल्डलाइफ से लेकर समुद्र किनारे तक, सब कुछ देखें
कच्छ में सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं, बल्कि कई तरह के नेचर स्पॉट भी हैं। सर्दियों में यहां की झीलों और वेटलैंड्स में कई प्रवासी पक्षी आते हैं। फ्लेमिंगो जैसे खूबसूरत पक्षियों को देखने का मौका मिल सकता है। अगर आप समुद्र किनारे समय बिताना चाहते हैं, तो मांडवी जा सकते हैं। यहां का बीच और पुराने समय से चली आ रही जहाज बनाने की परंपरा काफी खास है। पास में विजय विलास पैलेस भी है, जिसे आप अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें