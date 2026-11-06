रण उत्सव के लिए जा रहे हैं कच्छ? सफेद रेगिस्तान के अलावा ये 5 जगहें भी देखें

सर्दियों में घूमने के लिए गुजरात का कच्छ एक शानदार जगह है। यहां सफेद रेगिस्तान, रंग-बिरंगे लोकल बाजार, पुराने ऐतिहासिक स्थल और रण उत्सव का मजा एक ही ट्रिप में लिया जा सकता है।

अगर आप इस सर्दी किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां नेचर, इतिहास और कल्चर तीनों का मजा मिले, तो गुजरात का कच्छ आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहां दूर तक फैला सफेद रेगिस्तान, खूबसूरत समुद्र किनारे और पुराने किले देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, कच्छ अपने रंग-बिरंगे कपड़ों, हाथ से बनी चीजों और लोकल खाने के लिए भी जाना जाता है। नवंबर से फरवरी के बीच यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है। इस दौरान रण उत्सव भी होता है, जहां आपको गुजरात की लोकल कला और परंपराओं को करीब से देखने का मौका मिलता है।

सर्दियों में घूमने के लिए कच्छ क्यों है खास? गुजरात का कच्छ सिर्फ सफेद रेगिस्तान के लिए ही मशहूर नहीं है। यहां घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जो आपकी ट्रिप को खास बना सकती हैं। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच यहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन पांच चीजों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।

1. सफेद रेगिस्तान का खूबसूरत नजारा देखें कच्छ की पहचान यहां का ग्रेट रण यानी सफेद रेगिस्तान है। दूर-दूर तक फैली सफेद नमक की जमीन देखने में किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। मानसून के बाद यहां जमा पानी धीरे-धीरे सूखने लगता है और सफेद नमक की चादर नजर आने लगती है। सर्दियों में इसका नजारा और भी खूबसूरत दिखता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय सूरज ढलने के आसपास होता है। अगर आप पूरे चांद वाली रात में यहां पहुंचते हैं, तो चांदनी में चमकता सफेद रेगिस्तान देखने का अलग ही मजा है। यहां जाने से पहले एंट्री परमिट की जानकारी जरूर ले लें।

2. रण उत्सव में देखें गुजरात की रंगीन संस्कृति कच्छ घूमने जा रहे हैं, तो रण उत्सव का मजा लेना बिल्कुल न भूलें। इस फेस्टिवल में गुजरात के लोकगीत, डांस, लोकल खाना और यहां की मशहूर हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलती हैं। दूर-दूर से कलाकार और कारीगर यहां अपनी कला दिखाने आते हैं।

रण उत्सव का 2026-27 सीजन धोरडो में 1 नवंबर 2026 से 7 मार्च 2027 तक चलेगा। इस दौरान आप सफेद रेगिस्तान के बीच बने टेंट में रुकने और कई तरह की एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। यहां रहने और घूमने के अलग-अलग पैकेज मिलते हैं, इसलिए बुकिंग से पहले उनकी डिटेल जरूर चेक करें।

3. कच्छ की लोकल कला और हैंडीक्राफ्ट को करीब से जानें कच्छ अपनी पारंपरिक कला और हाथ से बनी चीजों के लिए भी काफी मशहूर है। यहां की कढ़ाई, बंधेज, अजरख प्रिंटिंग और लकड़ी से बनी चीजें लोगों को खूब पसंद आती हैं। आप निरोना गांव जा सकते हैं, जो भुज से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहां रोगन पेंटिंग, तांबे की घंटियां और लाख से बनी चीजें देखने को मिलती हैं। अजरखपुर में पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग और भुजोडी में बुनाई और कपड़ों से जुड़ी कला देख सकते हैं। यहां के कारीगरों से मिलना और उनसे सीधे सामान खरीदना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है।

4. धोलावीरा में देखें हड़प्पा सभ्यता के निशान अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है, तो धोलावीरा जरूर जाएं। यह हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक पुराना शहर है, जो कच्छ के खदिर बेट इलाके में मौजूद है। यहां पुराने शहर के अवशेष, किलेबंदी और पानी जमा करने के लिए बनाए गए खास इंतजाम देखने को मिलते हैं। यह जगह बताती है कि हजारों साल पहले भी लोग शहर बसाने और पानी बचाने के लिए कितने अच्छे तरीके अपनाते थे। यहां घूमकर आपको पुराने समय की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा।