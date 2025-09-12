शादी से पहले एक बार जरूर घूम आएं 5 जगहें, फिर बाद में नहीं मिलेगी ऐसी मौज-मस्ती! 5 Places you must visit once in your life before getting married for extra fun and adventure, Travel news in Hindi - Hindustan
यात्रा5 Places you must visit once in your life before getting married for extra fun and adventure

शादी से पहले एक बार जरूर घूम आएं 5 जगहें, फिर बाद में नहीं मिलेगी ऐसी मौज-मस्ती!

शादी से पहले के पलों को खुलकर एंजॉय करना बहुत जरूरी है, ताकि उम्र भर के लिए कुछ खूबसूरत यादें इकट्ठी की जा सकें। देश में कई ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 08:49 PM
शादी के पहले दोस्तों के साथ बिताए गए बिंदास पल जिंदगी भर याद रहते हैं। एक बार जब शादी हो जाती है, तो उसके साथ ही कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर ना पहले जैसी आजादी रहती है, ना ही खुलकर जीने का मौका। इसलिए शादी से पहले के पलों को खुलकर एंजॉय करना बहुत जरूरी है, ताकि उम्र भर के लिए कुछ खूबसूरत यादें इकट्ठी की जा सकें। अगर आप चाहते हैं की शादी के पहले आप कुछ खूबसूरत पलों को खुलकर जी सके, तो इसके लिए आप खास ट्रिप प्लान कर सकते हैं। देश में कई ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में।

महाराष्ट्र की ट्रिप करें प्लान

महाराष्ट्र में घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं, जो ट्रैकिंग और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। यहां महाबलेश्वर, लोनावाला और खंडाला जैसे हिल स्टेशन बेहद प्रसिद्ध हैं। वहीं अजंता-एलोरा गुफाएं और नासिक जैसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए हरिश्चंद्रगड, राजमाची किला, लोहागढ़ किला, तोरणा किला और कलसुबाई शिखर बेहतरीन ऑप्शन हैं। यहां की पहाड़ियों और हरी-भरी वादियों का नजारा दिल को सुकून देता है।

मेघालय की हरियाली और रोमांचक सफर को करें एंजॉय

उत्तर-पूर्व भारत का मेघालय अपनी हरियाली और झरनों के लिए जाना जाता है। यहां दोस्तों के साथ पहाड़ों की चढ़ाई करना और झरनों की खूबसूरती को निहारना अपने आप में एक अलग अनुभव है। एलीफेंट लेक, स्प्रेड ईगल फॉल, सेवन सिस्टर फॉल, उमियम लेक और शिलॉंग व्यू प्वाइंट जैसी जगहें यहां की शान हैं। गारो और खासी हिल्स पर ट्रैकिंग का मजा ही कुछ और है। मेघालय में आपको एक ही जगह पर कई आकर्षक स्थल देखने को मिलते हैं, जो इस ट्रिप को और भी खास बनाते हैं।

लद्दाख का अनोखा अनुभव

लद्दाख को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप शांति और रोमांच दोनों का आनंद लेना चाहते हैं तो शादी से पहले दोस्ती के साथ एक बार लद्दाख जरूर जाएं। यहां की ऊंची पहाड़ियां और नीली झीलें किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती हैं। खार्दुंग ला पास पर बाइक चलाने का रोमांच या पैंगोंग झील की शांति में समय बिताना, दोनों ही एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा जनंकार घाटी, हेमिस नेशनल पार्क और स्पीटूक गोंपा जैसे स्थान लद्दाख की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।

ऋषिकेश में करें एडवेंचर

ऋषिकेश रोमांच और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। शादी से पहले यहां जा कर आप बंजी जंपिंग, जीप लाइनिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचरस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं गंगा किनारे बैठकर शांति का अनुभव करना और गंगा घाट पर होने वाली आरती को देखना मन को सुकून देता है। दोस्तों के साथ यहां बिताया गया समय आपको जिंदगी भर याद रहेगा।

अंडमान एंड निकोबार की समंदर यात्रा

अगर आप समंदर के बीच एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आपके लिए सही जगह है। यहां स्कूबा डाइविंग, स्नोर्केलिंग और पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा आप दोस्तों के साथ ले सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर का राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, राधानगर बीच, चिड़िया टापू और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। साथ ही सेल्यूलर जेल का ऐतिहासिक महत्व भी इसे खास बनाता है।

