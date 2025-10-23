बर्फीले पहाड़ और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो सर्दियों में बिल्कुल मिस ना करें ये 5 ट्रेक!

संक्षेप: Winter Treks in India: भारत में कई ऐसे सुंदर ट्रेक हैं जो सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। अगर आप भी इस सीजन कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये पांच विंटर ट्रेक आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए।

सर्दियों का मौसम आने वाला है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने का समय करीब है और यही वक्त होता है जब ट्रेकिंग का असली मजा शुरू होता है। ठंडी सर्द हवाएं, बर्फ से ढके रास्ते और शांत पहाड़ी नजारे, सर्दियों में ट्रेकिंग का मजा कुछ अलग ही होता है। जो लोग नेचर से प्यार करते हैं और रोमांच की तलाश में रहते हैं, उनके लिए यह मौसम सबसे खास होता है। भारत में कई ऐसे सुंदर ट्रेक हैं जो सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। अगर आप भी इस सीजन कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये पांच विंटर ट्रेक आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए। चलिए जानते हैं-

चादर ट्रेक, लद्दाख अगर आपको सच में एडवेंचर पसंद है, तो लद्दाख का चादर ट्रेक आपके लिए एक यादगार सफर हो सकता है। जनवरी से फरवरी के बीच जांस्कर नदी पूरी तरह जम जाती है और इसी जमी हुई नदी पर यह ट्रेक किया जाता है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की मोटी परत पर चलना किसी अनोखे अनुभव से कम नहीं है। यह ट्रेक थोड़ा कठिन है और इसके लिए अच्छी फिटनेस की जरूरत होती है, लेकिन जब आप बर्फीली घाटियों और शांत वातावरण में आगे बढ़ते हैं, तो हर कदम पर अलग ही एडवेंचर फील होता है।

पराशर लेक ट्रेक, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित पराशर लेक ट्रेक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत सफर है। यह ट्रेक आपको घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढके मैदानों से होते हुए एक शांत झील तक ले जाता है। झील के किनारे ऋषि पराशर को समर्पित एक पुराना लकड़ी का मंदिर भी है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। यह ट्रेक आसान है और पहली बार ट्रेकिंग करने वालों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां की ठंडी हवा और झील के पास का सुकून मन को बेहद सुकून देता है।

ब्रह्मताल ट्रेक, उत्तराखंड उत्तराखंड का ब्रह्मताल ट्रेक सर्दियों के सबसे लोकप्रिय ट्रेक्स में से एक है। यह ट्रेक लगभग छह दिनों में पूरा होता है और 12,100 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। लोहाजंग से शुरू होने वाला यह रास्ता घने जंगलों, बर्फीली पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों से होकर गुजरता है। नवंबर से अप्रैल तक का समय इस ट्रेक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये ट्रैक ना तो बहुत आसान है और ना ही ज्यादा कठिन।

नाग टिब्बा ट्रेक, उत्तराखंड देहरादून के पास स्थित नाग टिब्बा ट्रेक उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जिनके पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन पहाड़ों में कुछ दिन बिताना चाहते हैं। इसे 'देवताओं का पर्वत' भी कहा जाता है। लगभग 9,920 फीट की ऊंचाई वाला यह ट्रेक सिर्फ दो दिनों में पूरा किया जा सकता है। यह आसान है और पहली बार ट्रेक करने वालों के लिए बिल्कुल सही है। रास्ते में बर्फ से ढके पेड़, छोटे गाँव और दूर-दूर तक दिखते हिमालय के नजारे मन मोह लेते हैं। सितंबर से दिसंबर और मार्च से जून तक का समय यहां ट्रेकिंग के लिए सबसे अच्छा होता है।