चांदनी चौक की 5 आइकॉनिक जगहें, इन्हें नहीं देखा तो फिर क्या दिल्ली देखी!
अगर दिल्ली की पुरानी रौनक और असली दिल्ली की झलक देखनी हो, तो चांदनी चौक से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। चलिए जानते हैं चांदनी चौक की वो खास जगहें जहां एक बार जरूर घूमना चाहिए।
देश की राजधानी दिल्ली में घूमने लायक बहुत सी जगहें हैं। यहां का हर कोना इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अगर दिल्ली की पुरानी रौनक और असली दिल्ली की झलक देखनी हो, तो चांदनी चौक से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। ये इलाका ना सिर्फ दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है, बल्कि यहां की गलियां, मस्जिदें, गुरुद्वारे और मंदिर हर किसी का मन मोह लेते हैं। यहां आते ही आपको लगेगा कि आप इतिहास में चले गए हैं, जहां हर इमारत और हर रास्ता अपने अंदर सैकड़ों कहानियां छुपाए हुए है। चलिए जानते हैं चांदनी चौक की वो खास जगहें जहां एक बार जरूर घूमना चाहिए।
लाल किले का म्यूजिक और लाइट शो
चांदनी चौक के पास ही स्थित लाल किला दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है। लाल किले में आयोजित होने वाला म्यूजिक और लाइट शो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। शाम के समय लाइट और म्यूजिक के बीच जब इतिहास की कहानियां सुनाई जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप उस दौर में पहुंच गए हों। यह शो मुगलों के शासनकाल से लेकर भारत की आजादी तक की कहानी को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है।
जामा मस्जिद की भव्यता
पुरानी दिल्ली की सबसे खास इमारतों में से एक है जामा मस्जिद। इसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। इस मस्जिद के विशाल प्रांगण में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी ये मस्जिद अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है। मस्जिद की दक्षिणी मीनार पर चढ़कर जब आप दिल्ली के आसमान को देखते हैं तो उसका नजारा आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है।
गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की शांति
चांदनी चौक के बीचों-बीच स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। यह जगह नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद में बनाई गई थी। यहां आने वाले श्रद्धालु मत्था टेकने के बाद मधुर कीर्तन सुन सकते हैं। गुरुद्वारे के अंदर का वातावरण मन को गहरी शांति देता है। भीड़-भाड़ वाले बाजार के बीच ये गुरुद्वारा शांति और भक्ति का अनोखा अनुभव कराता है।
सुनहरी मस्जिद की खूबसूरती
गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास ही बनी सुनहरी मस्जिद भी चांदनी चौक का अहम हिस्सा है। इसका नाम इसके गुंबदों के कारण पड़ा था, जिन्हें सुनहरी परत से सजाया गया था। समय के साथ इस मस्जिद से जुड़ी कई कहानियां और विवाद सामने आए, लेकिन इसकी ऐतिहासिक अहमियत आज भी बरकरार है। मस्जिद के आसपास बनी दुकानें इसे और भी जीवंत माहौल देती हैं।
कटरा नील की गली और उसके 21 मंदिर
चांदनी चौक की गलियां अपनी अलग पहचान रखती हैं। कटरा नील की गली भी उनमें से एक है। इस गली में बॉलीवुड सितारों के लिए मशहूर डिजाइनरों द्वारा तैयार कपड़ों की कॉपी मिलती है और इसी के लिए ये गली फेमस है। इसके अलावा इस गली की पहचान यहां के 21 प्राचीन मंदिर से भी है। इन मंदिरों का इतिहास 500 साल से भी पुराना बताया जाता है। लोग यहां आकर अपनी आस्था व्यक्त करने के साथ-साथ अत्यंत प्राचीन धरोहर को करीब से महसूस भी करते हैं।
