भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करते लोग, जानिए रहस्यमयी किस्से

भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन कुछ डरावनी जगहों के किस्से भी खूब मशहूर हैं। आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां लोग शाम होते ही जाने से तौबा करते हैं।

Haunted Places Of India: भारत संस्कृति-सभ्यता का देश है, जहां हर राज्य और उसका शहर अलग कहानी कहता है। यहां के हर जगह की परंपरा-रिवाज और खान-पान अलग है लेकिन देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां लोग दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। इन जगहों से जुड़ी कहानियां वर्षों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहीं रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कहीं लोगों ने परछाइयों और अनजान आकृतियों को देखने का दावा किया है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से रात में जाने पर रोक लगा रखी है। इन किस्से-कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो हम खुद भी नहीं जानते हैं लेकिन आपको भारत की 5 सबसे डरावनी कही जाने वाली जगहों के किस्से आज हम सुनाने जा रहे हैं। अगर आपका दिल कमजोर हो तो इस आर्टिकल को बिल्कुल न पढ़ें।

1. भानगढ़ किला, राजस्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। अरावली पहाड़ियों के बीच बना यह किला दिन में जितना खूबसूरत दिखाई देता है, रात के समय उतना ही रहस्यमयी और डरावना माना जाता है। इस किले को लोग दूर से देख लेते हैं लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। भानगढ़ किले की कहानी एक तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि तांत्रिक राजकुमारी से प्रेम करता था और उसने काले जादू की मदद से उसे अपने वश में करने की कोशिश की। जब उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई, तो उसने पूरे नगर को श्राप दे दिया और इसके बाद भानगढ़ धीरे-धीरे वीरान हो गया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि किले से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।

2. डाउ हिल, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में स्थित डाउ हिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। घने जंगलों और धुंध से घिरी यह जगह दिन में बेहद शांत दिखाई देती है, लेकिन शाम होते ही यहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। डाउ हिल के जंगलों में कई लोगों ने बिना सिर वाले लड़के को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि वह आकृति जंगल में घूमती हुई दिखाई देती है और अचानक गायब हो जाती है। इस जगह पर मौजूद विक्टोरिया बॉयज स्कूल भी भूतिया कहा जाता है। गांव के लोग इस सड़क से शाम को गुजरते नहीं है और स्कूल के आस-पास भी नहीं जाते हैं।

3. डीसूजा चॉल, मुंबई मुंबई की डीसूजा चॉल एक साधारण लेकिन रिहायशी जगह है, लेकिन इसके पीछे एक डरावनी कहानी भी है। वहां के लोगों का कहना है कि यहां रहने वाली एक महिला की मौत पानी भरते समय कुएं में गिरने से हो गई थी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है। रात में कुएं से आवाज भी सुनाई देती है और सफेद कपड़े में महिला को देखने का लोगों ने दावा भी किया है। रात में लोग कुएं के आस-पास भी नहीं जाते।

4. जीपी ब्लॉक, मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक लंबे समय से हॉन्टेड जगह में से एक बन चुका है। यह पुरानी और वीरान इमारत दूर से ही डरावनी दिखाई देती है। यहां आने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में चार पुरुषों को बैठे देखा है। कुछ लोगों ने लाल कपड़े पहनी एक महिला को भी यहां देखने की बात कही है। हालांकि, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पता नहीं है। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि शाम को इस इलाके में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यही वजह है कि लोग रात क्या दिन में भी जीपी ब्लॉक जाने से कतराते हैं।

5- अग्रसेन की बावली दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित यह ऐतिहासिक अग्रसेन की बावली भी भूतिया कही जाती है। यह ऐतिहासिक बावली करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है, जिसमें गहरी सीढ़ियां नीचे पानी तक जाती हैं। दिन में यह जगह पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन शाम होते ही इसका माहौल काफी डरावना माना जाता है। यहां जाने वाले लोगों का कहना है कि सीढ़ियों से उतरते समय लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा है और इसका काला पानी अपनी ओर खींचता है।