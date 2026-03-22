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घूमने के लिए मजेदार जगह है उत्तरकाशी, यहां की खूबसूरत प्लेसिस मोह लेगी मन

Mar 22, 2026 08:56 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहां स्थित उत्तरकाशी शांत और खूबसूरत जगह की लिस्ट में शामिल है। अगर आप उत्तरकाशी को एक्प्लोर करने की सोच रहे हैं तो जानिए यहां की मन मोह लेने वाली जगहों के बारे में।  

घूमने के लिए मजेदार जगह है उत्तरकाशी, यहां की खूबसूरत प्लेसिस मोह लेगी मन

उत्तराखंड अपनी सुंदरता, शांत वादियों और आध्यात्मिक उर्जा के लिए जाना जाता है। इस जगह पर ढरों मंदिर हैं यही वजह है कि उत्तराखंड दुनियाभर में फेमस है। बर्फ से ढकी चोटियां, आवाज करती नदियां और घने देवदार के जंगलों को एक साथ देखने के लिए उत्तराखंड जाएं। पहाड़ों की काशी के नाम से मशहूर उत्तरकाशी भी सुंदरता के मामले में टॉप पर है। यहां की ठहराव वाली जिंदगी शांति पसंद लोगों को आकर्षित करती है। इसके अलावा एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन जगह है। उत्तराखंड से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 260 किलोमीटर है। दिल्ली से उत्तर काशी 404 किलोमीटर है, ऐसे में इस सफर को पूरी करने में लगभग 11 से 12 घंटे लग सकते हैं। अगर आप उत्तरकाशी जाने का सोच रहे हैं तो जानिए यहां की मन मोह लेने वाली जगहों के बारे में।

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1) विश्वनाथ मंदिर

भागीरथी नदी के तट पर स्थित ये मंदिल भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में पीतल का त्रिशूल देखने लायक है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। यहां 56 इंच का शिवलिंग स्थापित किया था, जो दक्षिण दिशा में झुका हुआ है।

2) गंगोत्री धाम

उत्तरकाशी जिले मेंस्थित यह धाम ऊंचे पहाड़ पर है और यहां की ठंडी हवाएं मन को शांति से भर देती हैं। मान्यता है कि राजा भगीरथ की घोर तपस्या से खुश होकर माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं और गंगा के वेग को सहने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। जिस जगह पर गंगा की पहली धारा गिरी, उसे ही गंगोत्री कहा जाता है।

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3) डोडीताल

मान्यताओं के मुताबिक डोडीताल को गणेश जी का जन्मस्थान माना जाता है। घने जंगलों के बीच स्थित इस झील तक पहुंचने के लिए आपको एक सुंदर ट्रेक करना होता है। जो उत्तरकाशी से लगभग 15 किमी दूर संगमचट्टी से शुरू होता है।

4) दयारा बुग्याल

दयारा बुग्याल में बुग्याल का मतलब ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होता है। सर्दियों के दिनों में ये जगह पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और गर्मियों में घास मखमली कालीन जैसा दिखता है। यहां से हिमालय की कई फेमस चोटियों का नजारा देख सकते हैं। ये जगह भी ट्रेकिंग के लिए फेमस है।

5) हर्षिल वैली

घने देवदार के पेड़ों से घिरी हर्षिल वैली को उत्तरकाशी का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। सेब के बागान, चारों ओर देवदार के ऊंचे पेड़ और भागीरथी नदी का शांत और साफ नीला पानी पत्थरों से टकराकर बहता है जो बहुत सुंदर दिखता है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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