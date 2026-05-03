दिल्ली से मात्र 5 घंटे में पहुंच जाएंगे ये परवाणू,हिल स्टेशन की खूबसूरती बन जाएगी यादगार ट्रिप
Lesser known hill station from Delhi: दिल्ली से मात्र 5 घंटे की दूरी पर बना है खूबसूरत हिल स्टेशन परवाणू। जहां की खूबसूरती नेचर लवर के लिए परफेक्ट है। यहां आकर मन को सुकून और एडवेंचर दोनों मिलेगा। तो इस वीकेंड बनाएं प्लान।
नेचर और एडवेंचर के शौकीन छुट्टियां होते ही पहाड़ों पर भागते हैं। लेकिन शिमला, मसूरी और मनाली की भीड़भाड़ से हटके किसी ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं तो बस सुबह 5 बजे दिल्ली से बाई रोड निकल जाएं। मात्र 5 घंटे में आप होंगे हिमाचल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक परवाणू में। जहां की खूबसूरती आपकी ट्रिप को यादगार बना देगी। दिल्ली से 295 किमी दूर बना ये हिल स्टेशन परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है।
स्टेशन और एयरपोर्ट की सुविधा
वैसे यहां पहुंचन के लिए आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन कालका है जो मात्र हिल स्टेशन से 4 किमी दूर है। वहीं नजदीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ है जहां से आप 30 किमी दूर बने इस हिल स्टेशन तक प्राइवेट कैब करके पहुंच सकते हैं।
परवाणू की खूबसूरती मन मोह लेगी
ऑर्गेनिक जैम, फ्रूट जूस इस टाउन की खासियत हैं। यहां पर हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। सेब और आड़ू के बाग चारों तरफ फैले हैं। इतना ही नहीं यहां पर पॉपुलर ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, जहां पर लोग पहाड़ों और जंगलों की ट्रैकिंग के लिए आते हैं। परवाणू में धार्मिक जगहों के साथ ही किला और नेचर के नजारे भी देखने को मिल जाएंगे।
पिंजौर गार्डन
सौ एकड़ में फैले इस गार्डन को 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। बैसाख के महीने में यहां पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन होता है।
इसके अलावा यहां पर जू, नर्सरी और जापानी गार्डन भी घूमने के लिए हैं।
नगरकोटि माता मंदिर
यहां पर काली माता को समर्पित नगरकोटि माता मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने निर्वासन के टाइम आश्रय के लिए बनवाया था।
फलों के बाग
परवाणू में देखने के लिए कुछ नई चीज चाहते हैं तो खूबसूरत फलों के बाग हैं। जहां पर जाकर अलग सी फीलिंग होती है। शिवालिक पहाड़ों की रेंज में बने फलों के बाग अच्छे खासे सेब, आड़ू का प्रोडक्शन करते हैं। जहां से जैम, जेली और अचार जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं और काफी पॉपुलर हैं। परवाणू उन टूरिस्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं जो भीड़भाड़ से दूर कुछ समय रिलैक्स के लिए आना चाहते हैं।
टिंबर ट्रेल
टिंबर ट्रेल परवाणू में घूमने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है। टिंबर ट्रेल को यंग टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस जगह का आकर्षण यहां की रोप वे सवारी है। एक ट्रिप में केबल कार 12 लोगों को बिठाकर 1.8 किमी दूर खड़ी पहाड़ी पर ले जाती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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