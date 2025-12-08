Hindustan Hindi News
50 रुपये से भी कम में घूम सकते हैं पटना की ये 5 ऐतिहासिक जगहें, नेचर लवर्स को आती हैं खूब पसंद

Historical Places To Visit Under 50 Rupees In Patna : ये पांचों जगह ना सिर्फ आपको इतिहास से जोड़ती हैं बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ाने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं पटना की इन खूबसूरत जगहों के बारे में।

Dec 08, 2025 04:04 pm IST
बात जब क्रिसमस की छुट्टियों की प्लानिंग की होती है तो लोग अकसर पहाड़ों या समुद्र का जिक्र करते हैं। लेकिन जिन लोगों का इस साल घूमने के लिए बजट कम है लेकिन वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध जगहों को देखना पसंद करते हैं तो पटना की ये 5 खूबसूरत जगह आपकी पसंद बन सकती हैं। यूं तो पटना में कई घूमने लायक जगह हैं, जो पाटलिपुत्र के समृद्ध इतिहास से लेकर सिख धर्म के पवित्र स्थल तख्त श्री पटना साहिब की कहानी सुनाती हैं। लेकिन पटना शहर में आप सिर्फ 50 रुपए के अंदर भी कई ऐसी फेमस जगह घूम सकते हैं, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी अहम हैं। ये पांचों जगह ना सिर्फ आपको इतिहास से जोड़ती हैं बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ाने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं पटना की खूबसूरत जगहों के बारे में।

पटना संग्रहालय

पटना म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसका निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन के समय हुआ था ताकि पटना और आसपास पाई गई ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया जा सके। यह पटना के सबसे मशहूर आकर्षणों में से एक है। जिसका प्रवेश टिकट मात्र 50 रुपए है। संग्रहालय में मौर्य, गुप्त और मुगल काल की दुर्लभ कलाकृतियां, मूर्तियां, सिक्के और पांडुलिपियां संग्रहीत हैं। दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा यहां का मुख्य आकर्षण है।

दरभंगा हाउस

दरभंगा हाउस दरभंगा शाही परिवार द्वारा निर्मित एक राजसी महल है, जो अब पटना विश्वविद्यालय का हिस्सा है। गंगा नदी के तट पर स्थित वास्तुकला का यह अद्भुत टुकड़ा वर्ष 1901 में बनाया गया था। ब्रिटिश वास्तुकार चार्ल्स मुंट ने इस महल को डिजाइन किया था। दरभंगा हाउस की मुख्य विशेषता यहां मौजूद देवी काली मंदिर है। उस समय केवल शाही परिवार के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति थी लेकिन आज हजारों भक्त श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आते हैं। 50 रुपए की टिकट में आप इसकी सुन्दर वास्तुकला, बगीचों और ऐतिहासिक गलियारों को निहार सकते हैं।

पटना चिड़ियाघर

संजय गांधी जैविक उद्यान जिसे पटना चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। राजधानी का गौरव होने के साथ वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां आने वाले वयस्कों के लिए टिकट 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये है। बता दें, पटना का चिड़ियाघर (संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क) सोमवार को बंद रहता है।

बापू टावर

बापू टावर शहर के केन्द्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसका नाम महात्मा गांधी के जीवन और मूल्यों के सम्मान में रखा गया। यह टॉवर न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि गांधी के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और शांति, अहिंसा और सद्भाव के उनके सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में जानने और चिंतन करने का केंद्र भी है। 50 रुपए में आप इस टावर में महात्मा गांधी के जीवन के अलग-अलग चरणों को देख सकते हैं।

सभ्यता द्वार

सभ्यता द्वार, पटना के गंगा तट पर गांधी घाट के पास स्थित एक भव्य स्मारक है, जिसे 2018 में बिहार की प्राचीन सभ्यता को समर्पित करते हुए निर्मित किया गया। यह द्वार मौर्य, गुप्त और नालंदा जैसी महान परंपराओं की झलक प्रस्तुत करता है। रात के समय रोशनी से जगमगाता सभ्यता द्वार आकर्षक लगता है। खास बात यह है कि यहां प्रवेश निःशुल्क है।

