मानसून के बाद साउथ इंडिया के इन हिल्स की करें सैर, हरी-भरी वादियां हैं देखने लायक

Hill Station From South India: मानसून के बाद किसी सुंदर जगह की सैर करने के लिए प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया में बने इन प्राकृतिक नजारों से भरपूर इन 5 हिल स्टेशन की सैर कर लें। मानसून के बाद यहां पर नेचर और चारों तरफ हरियाली सुंदर दिखती है।

मानसून के बाद नेचर के नजारे बेहद सुंदर दिखते हैं। खासतौर पर पहाड़ों और हिल स्टेशन पर चारों तरफ हरे-भरे पहाड़ और घास के मैदान नजर आते हैं। वहीं मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। प्रकृति के ऐसे सुंदर नजारे देखने हैं तो साउथ इंडिया के इन 5 हिल स्टेशन पर जाएं। मन की सारी थकान दूर हो जाएगी।

मन्नार, केरल केरल के इडुक्की जिले में बना मन्नार हिल स्टेशन अपने सुंदर नजारों की वजह से फेमस है। मानसून की बारिश के बाद यहां की हरियाली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही नदियों में पानी भी ज्यादा रहता है। अगर आप इस हिल स्टेशन पर जा रहे तो यहां बने इराविकुलम नेशनल पार्क में भी एक बार जरूर जाएं। जहां पर काफी सारे दुर्लभ प्रजाति के जीव-जन्तु देखने को मिल सकते हैं। वहीं 12 सालों में एक बार खिलने वाला नलाकुरंजी फूल भी दिख सकता है। फ्रेश हवा और सुंदर नजारों को एक साथ देखना है तो इस हिल स्टेशन पर जरूर एक बार जाएं।

वागामोन केरल के इडुक्की जिले में ही पीरूमेदु तुलुक में बसा है वागामोन हिल स्टेशन। इस हिल स्टेशन पर घास के मैदान, ऊंचे पाइन के पेड़ और मानसून के बाद बिखरी चारों तरफ हरियाली दिखती है। धुंध से घिरी घाटी को देखने के लिए वागामोन पर बना ब्रिज शानदार जगह है। मानसून के बाद पेड़ से लेकर घास तक में जान आ जाती है और ये ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। मानसून में ट्रेवल करने के लिए वागामोन हिल स्टेशन बेस्ट डेस्टिनेशन है

अगुंबे कर्नाटक में बसे इस हिल स्टेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोस्टल एरिया और प्लेन कर्नाटक को जोड़ने वाले इस हिल स्टेशन पर मानसून में चारों तरफ हरियाली दिखती है। इस जगह पर इतनी बारिश होती है कि इसे साउथ का चेरापूंजी बोला जाता है। यहां पर कई सारे वाटरफाल्स हैं। बरकाना, जोगी गुंडी वाटरफाल्स और ओनाके अब्बी वाटरफाल्स। इस हिल स्टेशन पर कई सारे ट्रैक है। जहां कई सारे जीव-जन्तु जिसमे सांप, मेढ़क,कीड़े और कई सारे पेड़-पौधे शामिल है, देखने को मिलते हैं।

कोडाइकनाल तमिलनाडु का ये हिल स्टेशन काफी फेमस है। इसे प्रिंसेज ऑफ हिल्स के नाम से लोग जाते हैं। जहां जंगल और पहाड़ पर चारों तरफ हरियाली फैली दिखती है। कोडाइकनाल अपनी स्टार शेप की मैन मेड झील के लिए भी फेमस है। बारिश के बाद किसी सुंदर जगह सुकून की तलाश में हैं तो 10-20 डिग्री के तापमान में यहां के सुंदर व्यू प्वाइंट को देखने जरूर जाएं।