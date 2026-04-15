100 किमी के अंदर वाराणसी के आसपास एक्सप्लोर करने वाले ये 5 प्लेसेज, देंगे शांति और सुकून
Tourist places near Varanasi within 100 kms: वाराणसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और दो से तीन दिन में घूमना चाहते हैं तो केवल काशी के मंदिरों और घाट नहीं बल्कि आसपास की ये 5 जगहों को भी जरूर घूम लें। जहां पर सुकून और शांति दोनों मिलेगी।
वाराणसी ट्रिप का प्लान बना रहे तो केवल काशी विश्वनाथ के दर्शन कर मत लौट आएं। बल्कि इन 5 खूबसूरत जगहों को भी जरूर देख लें। यहां जाने के लिए आपको पूरे 100 किमी दूरी भी नहीं तय करनी पड़ेगी। साथ ही मिलेगा सुकून, शांति और ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का मौका जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा। तो नेक्स्ट ट्रिप काशी की प्लान कर रहे तो इन जगहों को भी जरूर एक बार देख लें।
देवधारी राजधारी वाटरफॉल
वाराणसी से 60 किमी दूर इस वाटरफॉल को देखे बगैर आपके यूपी के काशी की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। चंद्रप्रभा नदी पर बने इस वाटरफॉल को देखने के लिए चंदौली जाना होगा। जो कि एक छोटा सा यूपी का जिला है और वाराणसी से सटा है। वैसे चंदौली रेलवेस्टेशन भी है तो अगर आप वाराणसी से ट्रेन पकड़कर जाना चाहें तो भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये जगह आसपास के लोगों के बीच टूरिस्ट प्लेस के रूप में काफी फेमस है। जिसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए।
रामनगर फोर्ट
वाराणसी में केवल गंगा के घाट ही देखने को नहीं मिलते। कुछ पुराने किले भी देखने को मिल जाएगे, जैसे ये रामनगर का किला। जो गंगा के किनारे पूर्वी तट पर बना है। ये किला 1750 में काशी नरेश ने बनवाया था। जो अपने खास स्ट्रक्चर के साथ ही और भी कई चीजों को देखने के लिए परफेक्ट है। यहां पर बने म्यूजियम में आपको विंटेज कार, राजा-महाराजा के कॉस्ट्यूम और सत्रहवीं शताब्दी के आसपास के हथियार भी देखने को मिल जाएंगे। तो वाराणसी जाएं तो मात्र 14 किमी दूर गंगा के तट पर बसे इस किले को देखने का मौका बिल्कुल ना मिस करें।
सारनाथ
मन में शांति और सुकून की तलाश में काशी आएं हैं तो ये सपना सारनाथ जाकर जरूर पूरा हो जाएगा। काशी से मात्र 10 किमी दूर बनी ये जगह गौतम बुद्ध की स्थली हैं, जहां पर उन्होंने पांच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। यहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई चीजें जैसे स्तूप वगैरह देखने को मिलेंगी और साथ हरी घासों पर दौड़ते हिरन मन को सुकून देंगे।
कैंथी गांव
वाराणसी से मात्र 35 किमी की दूरी पर है कैंथी गांव। जो गंगा और गोमती नदी का संगम है। इस गांव में ऋषि मार्कडेंय का आश्रम है। भीड़-भाड़ से दूर इस जगह पर काफी शांति मिलती है। वाराणसी जा रहे तो इस गांव की सैर जरूर करें। यहां तक पहुंचना आसान है क्योंकि कई लोकल बस की सुविधा इस गांव के लिए मिल जाएगी।
विंध्याचल टेंपल
51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल टेंपल पर हिंदू लोगों की गहरी आस्था है और दूर-दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो अगर आप वाराणसी में हैं तो 70 किमी दूर इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएं। साथ ही आसपास के पहाड़ों पर बने दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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