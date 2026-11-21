शादी की सालगिरह को खास और यादगार बनाने के लिए ज्यादातर कपल्स घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं। ऐसे में यहां हम कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिहाज से काफी अच्छी हैं।

शादी की सालगिरह हर कपल के लिए बेहद खास और यादगार मौका होता है। यह दिन एक-दूसरे के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करने और रिश्ते में प्यार की नई शुरुआत करने का मौका देता है। ऐसे में अगर आप अपनी एनिवर्सरी को कुछ अलग और खास अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो भारत में किसी अच्छी जगह घूमने के लिए जाएं। यहां कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अलावा कई तरह की खास एक्टिविटीज का मजा भी लिया जा सकता है। खूबसूरत नजारों के बीच डिनर, लग्जरी स्टे, स्पा सेशन और सरप्राइज प्लान इस मौके को और खास बना सकते हैं। अगर आप भी रोजाना की भागदौड़ से दूर पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे और रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं, तो इस बार एनिवर्सरी पर यहां बताई जगहों में से किसी एक जगह का ट्रिप प्लान करें।

1) उदयपुर, राजस्थान राजस्थान का उदयपुर खूबसूरत झीलों, आलीशान महलों और रॉयल लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए बेस्ट है। इस जगह को झीलों का शहर कहा जाता है और यह शादी की सालगिरह मनाने के लिए भारत की सबसे खूबसूरत रोमांटिक जगहों में से एक है। यहां की पिछोला झील, शानदार महल, खूबसूरत हवेलियां और सूर्यास्त का नजारा आपके खास दिन को यादगार बना सकते हैं। अगर आप अपनी सालगिरह को शाही अंदाज में मनाना चाहते हैं, तो उदयपुर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यहां घूमने के लिए 3 से 4 दिन काफी हैं।

2) कश्मीर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खूबसूरत घाटियां, झीलें और प्राकृतिक सुंदरता किसी भी रोमांटिक यात्रा को खास बना सकती है। गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा और पहलगाम की हरी-भरी वादियों में घूमना वाकई शानदार एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। अगर आप अपनी सालगिरह पर कुछ यादगार और रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं, तो कश्मीर एक शानदार जगह है।

3) गोवा बीच किनारे रोमांटिक छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो गोवा एक शानदार ऑप्शन है। यहां के खूबसूरत बीच, शानदार होटल, समुद्री खाना और खूबसूरत सूर्यास्त आपकी सालगिरह को यादगार बना सकते हैं। आप बागा, कैंडोलिम, पालोलेम और अगोंडा बीच घूम सकते हैं। इसके अलावा बीच किनारे कैंडललाइट डिनर, सनसेट क्रूज और कपल स्पा का मजा ले सकते हैं। खास तौर से साउथ गोवा के शांत बीच और लक्जरी रिसॉर्ट कपल्स के लिए काफी अच्छे हैं।

4) मनाली मनाली उन कपल्स के लिए बेहतरीन जगह है, जिन्हें पहाड़, ठंडा मौसम और बर्फबारी पसंद है। यहां की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और प्राकृतिक नजारे रोमांटिक छुट्टियों के लिए शानदार माहौल तैयार करते हैं। यहां आप सोलंग वैली, अटल टनल, सिस्सू और हिडिंबा मंदिर घूम सकते हैं। किसी पहाड़ी रिसॉर्ट में बालकनी वाला कमरा लेकर सुबह पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखना और शाम को बोनफायर के साथ डिनर करना आपकी सालगिरह को खास बना सकता है।