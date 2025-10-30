ये हैं भारत के 5 प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, हर पल बरसती है श्री हरि की कृपा

संक्षेप: Famous Vishnu Temples In India: भारत में स्थित 5 सबसे पवित्र और फेमस विष्णु मंदिर की लिस्ट, जहां पहुंचकर आपको एक अलग अनोखा अनुभव होने वाला है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के इन मंदिरों में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु को कल्याण का देवता माना गया है। जिनके दर्शन मात्र से जीवन की सभी मनोकामना पूरी होने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप खुद को श्री हरि का सच्चा भक्त मानते हैं और उनके दर्शन करने के लिए भारत के फेमस मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएं हैं भारत में स्थित 5 सबसे पवित्र और फेमस विष्णु मंदिर की लिस्ट, जहां पहुंचकर आपको एक अलग अनोखा अनुभव होने वाला है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के इन मंदिरों में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत के 5 प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बद्रीनाथ मंदिर (उत्तराखंड) बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है, जो चार धामों में से एक है और 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भक्तों के लिए साल में छह महीने (अप्रैल से नवंबर तक) दर्शन के लिए खुला रहता है। इस मंदिर के चारों ओर गरम पानी के कुंड हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार, यहां भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी, और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उन्हें भीषण हिमपात और धूप से बचाने के लिए बदरी वृक्ष का रूप ले लिया था। इस भक्ति और तपस्या के कारण भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बदरीनाथ रखा और कहा कि यहां दर्शन करने वाले भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है।

श्री रंगनाथस्वामी मंदिर (Sri Ranganathaswamy Temple) दक्षिण भारत में स्थित यह सबसे पवित्र और चर्चित विष्णु मंदिर माना जाता है। यह पवित्र मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है, जो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। श्री रंगनाथस्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर और दुनिया के सबसे महान मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र में भी शामिल है। कहा जाता है कि यहां जो भी सच्चे मन से दर्शन के लिए पहुंचता है उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं।

श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Lord Venkateswara Temple) दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, देश का एक पवित्र और चर्चित मंदिर माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है।

द्वारकाधीश मंदिर (गुजरात) गोमती तट पर भगवान श्रीकृष्ण का एक पवित्र मंदिर है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार, यह मंदिर 1200 वर्ष पुराना है। बता दें, यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और मंदिर चालुक्य शैली की वास्तुकला पर आधारित है। द्वारका आने वाले पर्यटकों के लिए द्वारकाधीश मंदिर (जगत मंदिर) मुख्य आकर्षण है।