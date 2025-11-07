ये हैं दिल्ली के 5 फेमस सूप पाइंट, लोगों की लगी रहती है भीड़

संक्षेप: Best Winter Soup Spots In Delhi : सूप चाहे चिकन का हो या अलग-अलग सब्जियों का, सेहत और जायके का खास ख्याल रखता है। सूप का सेवन इम्यूनिटी बूस्ट करके बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है। तो अगली बार जब कभी आपका सूप पीने का मन करे तो दिल्ली के इन 5 फेमस सूप पाइंट पहुंच जाएं।

सुबह-शाम की हल्की गुलाबी ठंड में गरमा-गरम सूप पीने को मिल जाए तो दिन का खास बनना लाजमी हो ही जाता है। अगर आप भी सूप लवर हैं और अलग-अलग तरह के सूप ट्राई करना पसंद करते हैं तो दिल्ली की ये 5 जगह आपको बेहद पसंद आने वाली हैं। दिल्ली की चिलिंग विंटर नाइट्स में ये सूप न सिर्फ बॉडी को वार्म रखते हैं, बल्कि जायके का भी खास ख्याल रखते हैं। सूप चाहे चिकन का हो या अलग-अलग सब्जियों का, सेहत और जायके का खास ख्याल रखता है। सूप का सेवन इम्यूनिटी बूस्ट करके बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है। तो अगली बार जब कभी आपका सूप पीने का मन करे तो दिल्ली के इन 5 फेमस सूप पाइंट पहुंच जाएं।

दिल्ली के 5 फेमस सूप पाइंट हैप्पी हक्का रेस्टोरेंट दिल्ली के पंडारा रोड पर स्थित हैप्पी हक्का रेस्टोरेंट का सूप लोगों के बीच काफी फेमस है। आप यहां पहुंचकर यहां का फेमस चिकन सूप ट्राई कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। यह सूप पीने में बेहद टेस्टी और देखने में गाढ़ा सफेद रंग का होता है। अगर आप क्रीम से परहेज करते हैं तो आप क्लियर चिकन सूप भी मंगवाकर पी सकते हैं।

सन्नी चिकन सूप दिल्ली के तिलक नगर और जेल रोड इलाके में एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड स्टॉल 1994 से चला आ रहा है। जो अपने स्वादिष्ट चिकन सूप के लिए जाना जाता है, जिसमें कटा हुआ चिकन, चिली सॉस, क्रीम और मक्खन मिलाया जाता है। इस सूप को लोग खासतौर पर सर्दियों में पीने के लिए आते हैं।

साइड वोक नई दिल्ली के खान मार्केट में स्थित साइड वोक रेस्टोरेंट भी सूप के लिए काफी फेमस है। सर्दियों में सूप पीने के लिए यह जगह एक एकदम परफेक्ट है। अगर आपको क्लासिक सूप पसंद है, तो यहां का वॉन्टन सूप या सॉर एंड पेपर सूप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां मिलने वाला लक्सा सूप या बर्न्ट गार्लिक सूप भी काफी टेस्टी होता है।

गप्पी रेस्टोरेंट अगर आप पारंपरिक जापानी मिसो सूप पीना चाहते हैं, तो दिल्ली के लोधी कॉलोनी मार्केट में खुला गप्पी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं।