Basant Panchami 2026: भारत के 5 प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर, यहां दर्शन करने से मनोकामना होगी पूरी

संक्षेप: बसंत पंचमी के खास मौके पर अगर आप मां सरस्वती के मंदिर के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खास मंदिरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इन मंदिरों के दर्शन करने से मन को शांति मिलेगी।

बसंत पंचमी का पर्व इस साल 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर हम विद्या, ज्ञान, संगीत की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र पहनकर लोग भक्ति में लीन होते हैं। बसंत पंचमी के खास दिन पर लोग मां सरस्वती के दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाते हैं। अगर आप इस साल बसंत ऋतु की पूजा के लिए मां सरस्वती के मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो भारत के फेमस मंदिरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन मंदिरों में देवी सरस्वती की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है और यहां दर्शन करने से मन को शांति और सुकून मिलता है। साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है।

कहां हैं मां सरस्वती के मंदिर 1- वारंगल श्री विद्या सरस्वती मंदिर आंध्र प्रदेश के मेंढक जिले के वारंगल में स्थित है विद्या सरस्वती मंदिर। ये मंदिर काफी बड़ा बना हुआ है और लोग दूर-दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में मां सरस्वती के अलावा बाकि भगवानों के दर्शन भी मिलेंगे।

2- सरस्वती मंदिर, पुष्कर राजस्थान के पुष्कर में सरस्वती मंदिर बना हुआ है। पुष्कर श्री ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए मशहूर है और उनके मंदिर के पास ही देवी शारदा भी विराजमान है। लोग ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती के भी दर्शन करते हैं।

3- डकशीनामूर्ति मंदिर तमिलनाडु में बना हुआ है डकशीनामूर्ति मंदिर। इस मंदिर में डकशीनामूर्ति दैत्यों को परास्त करने वाले शिव के रूप में स्थापित की गई है। लेकिन यहां पर मां सरस्वती की भी विशेष रूप से पूजा होती है।

4- ज्ञान सरस्वती मंदिर आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बसरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान ऋषि व्यास ने काफी अशांत मन से मां सरस्वती की अराधना की थी। इसी जगह पर देवी ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनके मन को शांति प्रदान की थी। ऐसे इस जगह पर मां सरस्वती का मंदिर बन गया।