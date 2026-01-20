Hindustan Hindi News
Basant Panchami 2026: भारत के 5 प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर, यहां दर्शन करने से मनोकामना होगी पूरी

संक्षेप:

बसंत पंचमी के खास मौके पर अगर आप मां सरस्वती के मंदिर के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खास मंदिरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इन मंदिरों के दर्शन करने से मन को शांति मिलेगी।

Jan 20, 2026 11:09 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बसंत पंचमी का पर्व इस साल 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर हम विद्या, ज्ञान, संगीत की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र पहनकर लोग भक्ति में लीन होते हैं। बसंत पंचमी के खास दिन पर लोग मां सरस्वती के दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाते हैं। अगर आप इस साल बसंत ऋतु की पूजा के लिए मां सरस्वती के मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो भारत के फेमस मंदिरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन मंदिरों में देवी सरस्वती की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है और यहां दर्शन करने से मन को शांति और सुकून मिलता है। साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है।

कहां हैं मां सरस्वती के मंदिर

1- वारंगल श्री विद्या सरस्वती मंदिर

आंध्र प्रदेश के मेंढक जिले के वारंगल में स्थित है विद्या सरस्वती मंदिर। ये मंदिर काफी बड़ा बना हुआ है और लोग दूर-दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में मां सरस्वती के अलावा बाकि भगवानों के दर्शन भी मिलेंगे।

2- सरस्वती मंदिर, पुष्कर

राजस्थान के पुष्कर में सरस्वती मंदिर बना हुआ है। पुष्कर श्री ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए मशहूर है और उनके मंदिर के पास ही देवी शारदा भी विराजमान है। लोग ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती के भी दर्शन करते हैं।

Basant Panchami

3- डकशीनामूर्ति मंदिर

तमिलनाडु में बना हुआ है डकशीनामूर्ति मंदिर। इस मंदिर में डकशीनामूर्ति दैत्यों को परास्त करने वाले शिव के रूप में स्थापित की गई है। लेकिन यहां पर मां सरस्वती की भी विशेष रूप से पूजा होती है।

4- ज्ञान सरस्वती मंदिर

आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बसरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान ऋषि व्यास ने काफी अशांत मन से मां सरस्वती की अराधना की थी। इसी जगह पर देवी ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनके मन को शांति प्रदान की थी। ऐसे इस जगह पर मां सरस्वती का मंदिर बन गया।

5- पनाचिक्कड़ सरस्वती मंदिर

केरल में मां सरस्वती का सबसे सुंदर मंदिर पनाचिक्कड़ सरस्वती मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में मां की प्रतिमा के आगे हमेशा एक दीया जलता रहता है। यहां पर देवी सरस्वती की एक प्रतिमा नहीं बल्कि और भी प्रतिमाएं हैं, जो अलग-अलग रूपों में बनाई गईं हैं। कहते हैं इस मंंदिर में देवी के दर्शन करने के बाद भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है।

