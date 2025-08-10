राजस्थान में फेमस हैं श्रीकृष्ण के ये 5 मंदिर, खास है हर जगह की कहानी

भारत में श्री कृष्ण के ढेरों मंदिर हैं और सभी मंदिर की अपनी अनोखी कहानी है। यहां हम राजस्थान के कुछ फेमस मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां आप कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।

भारत में श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं। यही वजह है कि भारत के हर कोने में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल ये खास त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस मौके पर अगर आप भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए किसी मंदिर में जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम राजस्थान के फेमस मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। जानिए-

1)द्वारकाधीश मंदिर, जयपुर राजस्थान के फेमस कृष्ण मंदिरों में से एक जयपुर स्थित द्वारकाधीश मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिनकी द्वारका के राजा के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में काले पत्थर से बनी मुख्य मूर्ति, जटिल चांदी के आभूषणों और सुंदर कपड़ों से सजती है।

2) गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर जयपुर का एक और फेमस कृष्ण मंदिर जिसके दर्शन आपको जरूर करने चाहिए वह है गोविंद देव जी मंदिर। यह मंदिर गोविंद देव जी को समर्पित है और इसकी मूर्ति भव्य रूप से सजी हुई है। इस मंदिर को भक्त इसके वातावरण की वजह से भी पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोविंद देव और उनकी पत्नी राधा की मूर्तियां राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा वृंदावन से लाई गई थीं।

3) इस्कॉन मंदिर, जोधपुर अगर आप राजस्थान के जोधपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां के इस्कॉन मंदिर जाएं। ये राजस्थान के बेहतरीन कृष्ण मंदिर में से एक है। यहां कृष्ण और राधा की मूर्तियां राजसी आभूषणों और कपड़ों से सजती हैं। ये प्राचीन मूर्तियां देखने में काफी मनमोहक लगती हैं।

4) श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा भगवान श्रीनाथजी के जन्मस्थान के रूप में फेमस नाथद्वारा राजस्थान में कृष्ण को समर्पित सबसे जरूरी तीर्थस्थलों में से एक है। इस मंदिर की एक खासियत है यहां की वास्तुकला। इसके अलावा, मंदिर हरे-भरे बगीचों से घिरा है। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर भगवान श्रीनाथजी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत के एक पत्थर से स्वयं प्रकट हुई है।